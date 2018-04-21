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«Пролетарская злоба»: обвиняемый в краже раритета заявил, что в Казани и без «Мерса» много лома

07:00, 21.04.2018 17

В Казани финиширует процесс по краже с уничтожением Mercedes-Benz 1937 года

«Пролетарская злоба»: обвиняемый в краже раритета заявил, что в Казани и без «Мерса» много лома Фото: из личного архива

Попросил накануне казанский суд об оправдании Игорь Кудрявцев, который обвиняется в краже раритетного автомобиля Камиля Шайдарова. По версии следствия, автомобиль с 80-летней историей распилили и сдали как цветмет в металлолом за 18 тысяч рублей. Кудрявцев настаивает — он этого не делал. Сам потерпевший считает заслуженным наказанием за такой поступок небольшой, но реальный срок, за время которого охотник за металлом мог бы, как и Ходорковский, освоить социальную профессию, например швеи-мотористки. Подробности — в материале «Реального времени».

Раритет по цене металлолома

Дело о необычной краже Вахитовский райсуд Казани рассматривает с октября прошлого года. Сейчас процесс в шаге от приговора. Накануне в прениях выступила сторона защиты. На очереди — последнее слово подсудимого.

По версии следствия, 52-летний Игорь Кудрявцев весной прошлого года подобрал ключ и проник в гараж своего соседа Камиля Шайдарова. Оттуда мужчина украл ретро-автомобиль Mercedes-Benz Pullman сборки 1937 года, оцененный владельцем в 1 млн 798 тысяч рублей, а также три металлических стеллажа общей стоимостью 1,5 тысячи рублей и термопарный холодильник на ту же сумму. Впоследствии автомобиль отправился на металлолом — за него выручили 18 тысяч рублей. В итоге именно эта сумма, несмотря на протест потерпевшего, фигурирует в деле в качестве суммы ущерба. Провести оценку реальной стоимости автомобиля, от которого не осталось даже фотографий, не представляется возможным.

Mercedes был не на ходу и простоял в гараже с 2000 года. Последний раз Шайдаров навещал гараж в январе 2017 года — забрав тогда инструменты, он убедился, что ретро-автомобиль находится в целости и сохранности.

motoimg.com

О пропаже узнал случайно — увидев у своего дома на Кремлевской, как двое мужчин разбирают ЗАЗ, он захотел купить его. Охотники за металлоломом согласились на сделку и назвали сумму в 10 тысяч рублей. Задумавшись, коллекционер уточнил, нет ли у них еще таких автомобилей? На что получил неожиданный ответ: показав на его собственный гараж, «продавцы» сказали, что он опоздал — там раньше был огромный черный автомобиль, которого сейчас уже нет. Обменялись номерами, и Шайдаров ушел, а позже кинулся в гараж и убедился — раритетного автомобиля действительно нет на месте. Дальше дело оставалось за малым. Договорившись о встрече с одним из охотников за металлоломом Язнуром Нуриевым, он пришел в назначенный час вместе с полицией.

Нуриев после задержания во всем сознался и был признан свидетелем преступления, а его приятель Игорь Кудрявцев стал обвиняемым. Как рассказал свидетель, они с Кудрявцевым живут в соседних подъездах, и как-то тот предложил ему сдать «Мерс» на металлолом. Ключи от гаража якобы остались от бывшего соседа, который переехал. Спустя какое-то время Нуриев предложение соседа принял и помог ему распилить машину. На это ушло два дня. Дальше на нанятой машине лом увезли в пункт приема.

Обвинение запросило для Игоря Кудрявцева наказание в виде трех лет лишения свободы условно. С учетом установленной суммы ущерба. Признавать вину в краже раритетного авто Кудрявцев отказался.

Защита прошлась по «доказательствам мнимой причастности»

52-летний Игорь Кудрявцев ни семьи, ни официальной работы не имеет. За спиной — судимость 2001 года, тогда мировой судья судебного участка №1 Вахитовского района приговорил его к штрафу в 5 тысяч рублей за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Перед началом вчерашнего заседания Кудрявцев репетировал со своим адвокатом будущее выступление. Правда, на самом заседании зачитывал свою позицию с листка бумаги. Она оказалась предельно краткой.

— Уважаемый суд, я не совершал данного преступления, так как меня обвиняют в краже автомобиля из гаража потерпевшего Шайдарова. Однако зачем мне похищать из гаража, если металлолом можно найти где угодно на улице? Также мною была предоставлена справка о том, что я забираю металлолом из автосервиса. Мне нет смысла похищать данный якобы раритет. На этом короткая речь закончена, прошу, уважаемый суд, оправдать меня, — дочитал подсудимый.

После этого наступила очередь защиты Кудрявцева. Адвокат достала свой листок бумаги с речью.

— После того, как в ходе судебного следствия были исследованы все имеющиеся материалы уголовного дела, а именно доказательства мнимой причастности моего подзащитного к совершению преступления в отношении потерпевшего Шайдарова, не остается сомнений, что все те усилия, которые были предприняты органами предварительного следствия в сборе доказательств виновности Кудрявцева, не увенчались успехом, — многозначительно начала адвокат.

По ее мнению, за все время «поверхностно проведенного расследования» полицейские занимались «привязкой» подзащитного к данному преступлению вместо «поиска объективной истины».

— Создается впечатление, что все усилия органов предварительного следствия были направлены не на установление признаков преступления и поиска виновного, а на поиск бесправного, юридически неграмотного человека, которому в целях раскрытия можно вменить любое преступление, — продолжила защитник.

По мнению адвоката Кудрявцева, полицейские занимались «привязкой» подзащитного к данному преступлению вместо «поиска объективной истины». Фото kazanreporter.ru

Существенное противоречие она нашла в показаниях Шайдарова и Нуриева. Первый рассказал, как в январе 2017 года видел свой автомобиль в целости, тогда как второй свидетельствовал, что уже в середине осени 2016 года Кудрявцев открывал этот гараж и показывал авто в разобранном состоянии. Не установлен, по мнению защиты, и факт подбора обвиняемым ключа к гаражу Шайдарова.

Последнее слово Игорю Кудрявцеву будет предоставлено 3 мая.

Классовый вопрос

После заседания Камиль Шайдаров рассказал, чем он мог насолить обвиняемому.

— Он в начале говорил, что испытывает ко мне личную неприязнь и прочее. Потом один раз на вопрос: «Почему ты испытываешь личную неприязнь?» — ответил, что я гаражи не сношу, канализацию нашу засоряю и так далее — капиталист, в общем. Такая пролетарская злоба, — уже немного устало прокомментировал возможные причины случившегося Шайдаров.

Он рассказал, что подсудимый живет в соседнем доме, иногда они сталкиваются на улице, но не общаются.

— Меня бы удовлетворило, если бы ему дали небольшой срок, чтобы в колонии он бы приобрел профессию. Чтобы он работал какой-нибудь швеей-мотористкой в колонии-поселении. Ходорковский и тот приобрел специальность швеи-мотористки, — смеясь сравнил олигарха с безработным Шайдаров. — Хоть бы чему-то его научили. А то он, знаете, чем живет? Он собирает макулатуру, собирает металлолом, все это запихивает в свою машину и везет сдавать. И на эти деньги живет. А просто посадить в тюрьму… Выйдет он оттуда рецидивистом-уголовником. Что в этом хорошего?


Камиль Шайдаров рассказал, что подсудимый живет в соседнем доме, иногда они сталкиваются на улице, но не общаются. Фото Романа Хасаева

Как коллекционер, Шайдаров с потерей ретро-автомобиля уже смирился.

— Отпустил, а что, плакать теперь, что ли? Когда меня на детекторе лжи проверяли, я в открытую сказал на вопрос: «Вам эту машину Бог послал?» — «Да, Бог послал». Без раздумья, это само вылетело. Я ее впервые увидел в 1988 году, но тогда по цене не договорились. Потом я ее увидел во дворе ДК им. Алиша, когда дети занимались бальными танцами, а я вышел прогуляться. Стояла она — с нее ручки тогда поснимали и прочее. Тут уже я решил не упускать шанс и выменял ее на «жигуленок», — вспоминает коллекционер.

Кстати, история с кражей исторической машины в Казани оказалась не уникальной. Шайдарову стали звонить товарищи по несчастью из других регионов страны и рассказывать, как по вине таких же варваров лишились старинных автомобилей.

Мария Горожанинова
ПроисшествияБизнес Татарстан
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Шайдаров скандально известный в Казани сутяга. Этот мерс только в коллекционном состоянии стоит дорого, а тут фактически валялся на улице. Мужик не просто так его в чермет сдал, нельзя на людей класть своё «мохнатое капиталистическое сознание». Свободу Игорю Кудрявцеву! А кому и что там «Бог послал в 90-е» ещё разобраться надо, как следует
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    Анонимно 21 апр
    Завтра залезут в Ваш гараж, вынесут все на металлолом, а хотелось ена нём на дачу поездить.. Вор должен сидеть.
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  • Анонимно 21 апр
    Шайдаров может и сутяга, но Кудрявцев совершил преступление и он должен ответить и возместить причинённый ущерб. Не надо лазить по чужим гаражам.
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  • Анонимно 21 апр
    Как рука может подняться пилить такой автомобиль?! Это же живая душа
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    Анонимно 21 апр
    Если денег нет, не на такое пойдут
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  • Анонимно 21 апр
    Сейчас бы ее отремонтировать и ездить по Казани
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  • левагина зоя 21 апр
    может Штирлиц на нем ездил.
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    Анонимно 21 апр
    Может быть
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  • Анонимно 21 апр
    Машина если была бы на ходу, его бы, наверное не угнали
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  • Анонимно 21 апр
    Эйбэт булган
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  • Анонимно 21 апр
    Очень тяжело читается текст, особенно в начале,не русский слог
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  • Анонимно 21 апр
    Такие авто должны стоять и глаз радовать. На выставках, в музее. А не пылиться в гараже
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  • Анонимно 21 апр
    И без мерса много, но ведь позарились именно на мерс
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  • Анонимно 21 апр
    И смех и грех, это
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  • Анонимно 21 апр
    Раз, он совершил преступление, надо и наказание понести
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  • Анонимно 21 апр
    Мне жалко эту машину
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  • Анонимно 23 апр
    Ну если раритетную машину уничтожили, и оценили в 18.000 рублей. А как же компенсация за моральный ущерб (вред), или другая компенсация?
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