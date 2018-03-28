«Фоновцы» — Михаилу Меню: «Похоже, про наш дом просто забыли»

Дольщики ЖК «МЧС» пожаловались главе Минстроя, что работа на их стройке «практически остановлена»

Фото: Василя Ширшова

В Казани прошел очередной объезд по казанским долгостроям «ФОНа» и «Свея». Серьезных подвижек немного, а на отдельных объектах строительство заметно замедлилось. Так в ЖК «МЧС» обстоят дела во втором доме. В пятом, хоть уже и нет башенного крана, работы предстоит еще много. В третьем и четвертом по-прежнему дожидаются проекта. И только первый дом, где несданным остался высотный блок, обещают сдать полностью в течение двух недель. Ненамного лучше обстоят дела в «свеевском» четвертом доме на Четаева. Активные работы «Ак Таш» ведет на первом этаже. В остальном у подрядчика связаны руки — нужно дождаться техобследования. Подробнее о ходе объезда, а также о том, как у «фоновцев» лопнуло терпение и они пожаловались министру строительства России, — в материале «Реального времени».

«Люди сейчас вложатся, и опять получится, что мы что-то не сделали»

Обходить жилой комплекс «МЧС» начали с пятого дома. С его площадки уже убрали башенный кран. Строители работают над пристроем вдоль жилого здания — это помещения под будущий супермаркет и офисы. Финиш все ближе, но есть и нерешенные вопросы:

— С точки зрения поиска дополнительных активов в свое время в проект внесли кладовки, но до этапа строительства они так и не дошли. «Ак Таш» теоретически об их существовании знает, но не делает. Народ задает вопрос: «В каком виде будут кладовки», а я сам не понимаю, — посетовал технический директор «ФОНа» Сергей Орлов.

Нужно определиться по трем видам кладовок: тем, что в мусорокамерах, вахтерским и межэтажным. Кроме того, некоторые из них выкупают как нежилые помещения, так что нужно сформировать учет. Проектировщик обещал исправиться к завтрашнему дню. «Люди сейчас вложатся, и опять получится, что мы что-то не сделали, и «хай» будет еще больше, чем сейчас», — призвал не затягивать вопрос представитель застройщика.

Еще один вопрос касался схемы электроснабжения, проект не согласован из-за замечаний. Замглавы исполкома Азат Нигматзянов поручил «Сетевой компании» взять вопрос на контроль и на следующей неделе заявиться в Ростехнадзор по электрике.

Обходить жилой комплекс «МЧС» начали с пятого дома



«Что такое утрата доверия, вы же знаете»

Во втором доме электрики завершили работу в трех подъездах, сантехники — в двух. Сейчас рабочие монтируют систему отопления. По словам подрядчика, если проектное решение будет, можно будет заказать тепловой узел.

Но главный вопрос на повестке дня — монолитные работы в высотном блоке «Б». К ним «Атлант» без необходимой суммы в 80 млн подступиться не может.

— У нас здесь «угловой» вопрос все-таки — бетонирование блока «Б». У меня есть одна идея. Я сейчас дам поручение подрядчику и Сергею Михайловичу. Они дадут мне отчет до начала следующей недели, я тоже подключусь. Вот они должны эту идею обговорить, чтобы здесь башенный кран появился, — заинтриговал, но не раскрыл всех деталей Азат Нигматзянов.

Сергей Орлов напомнил, что все еще ждет типовой проект по второму дому. Оказалось, проектировщик задерживает документ, так как не уверен, что ему заплатят полностью за работу по третьему дому.

— Дольщики уже там пьют шампанское и радуются. 30% из них отказались от выкупа имущества, — заявил проектировщик Дмитрий Брикнер.

— Подождите, — остановила его Диана Ахметзянова, замдиректора «ФОНа». — Мы ему 14,5 млн должны, выплатили 12, еще 2,5 млн должны были передать по ходу экспертизы. Дмитрий Абрамович считает, что эти 2,5 млн мы ему не собираемся платить.

По оплате проекта не возникнет проблем, заверил замглавы исполкома.

— Я только не понял, при чем здесь проект второго дома? — спросил Орлов, — что значит «как только рассчитаемся с третьим»? — удивился он.

— Что такое утрата доверия, вы же знаете, — парировал Брикнер.

— Не знаю. Я знаю, что за проект второго дома оплата произведена на 100%, — напомнил технический директор «ФОНа».

Нигматзянов поручил участникам спора урегулировать вопрос с финансовым директором.

С площадки 5-го дома уже убрали башенный кран, строители работают над пристроем вдоль жилого здания — это помещения под будущий супермаркет и офисы



«Похоже, про наш дом просто забыли»

На вопрос об источниках дольщикам вновь сказали про некую «идею» и попросили подождать. Сейчас строительство идет в основном на деньги будущих жильцов — они выкупают имущество, поэтому попросили запроектировать межэтажные кладовки в блоке «Б». Ответить им обещали 30 мая.

На сегодня подрядчик получил порядка 20 млн рублей, а отчитался о проделанной работе на 16 млн. В поиске дополнительных ресурсов на завершение своего долгостроя «фоновцы» не перестают обивать пороги чиновников. Но вчера попасть на традиционную встречу к замминистра строительства РТ Ильшату Гимаеву не смогли. Им сообщили, что чиновник уехал в Москву для участия в совещании по достройке проблемных домов. От себя дольщики второго дома написали письмо главе Минстроя России Михаилу Меню, копия имеется в распоряжении редакции:

«Уважаемый Михаил Александрович! К Вам обращаются обманутые дольщики второго дома ЖК «МЧС» (г. Казань, застройщик ООО «ФОН»). Прослушав в интернете запись селекторного совещания Минстроя РФ, мы с удивлением и возмущением услышали, что наш дом, оказывается, «активно строится». Хотим довести до вашего сведения реальную картину в нашем доме», — написали дольщики.

Попутно они рассказали, как в июле 2015 года их стройка встала, а в августе 2017 года застройщик предложил им софинансировать достройку дома путем выкупа имущества: «Мы это предложение приняли, так как в дальнейшем нам была обещана помощь от республики». За полгода дольщики заключили договоры на сумму более 60 млн рублей (50% от планируемой суммы), из них 32 млн уже оплатили.

«При этом никакой помощи извне мы до сих пор не получили, и строительство ведется исключительно на деньги дольщиков. В настоящий момент ввиду отсутствия финансирования работа на стройке практически остановлена. Прекратились и еженедельные объезды нашей стройки представителями исполкома и Минстроя. Похоже, про наш дом просто забыли», — посетовали авторы письма.

Дольщики второго дома написали письмо главе Минстроя России Михаилу Меню. Фото kremlin.ru

Их удивляет, почему выделенные федеральные земли для решения проблем дольщиков не используют для завершения их долгостроя, участки уходят на другие объекты: «Зачем тогда было склонять дольщиков нашего дома к повторным тратам — выкупу кладовок и парковок, если у наших властей не было планов в ближайшее время оказать нам помощь?» Будущие жильцы второго дома считают его самым большим недостроем — на 500 семей. Кроме того, людей обижает отношение к ним как к инвесторам, они уверяют, что 90% из них — простые люди, которые хотели купить одну-единственную квартиру для собственного проживания. В конце письма министру они пояснили свое решение обратиться к нему напрямую: «Решили рассказать правду о том, как НЕ РЕШАЕТСЯ проблема нашего дома, чтобы никого не ввели в заблуждение бойкие отчеты местных чиновников».

«Вопрос и к проектировщику: почему тепло идет не по норме?»

В первом доме несданным остался только высотный блок «Г». Но, похоже, работа и здесь подходит к концу. В квартирах уже выполнена предчистовая отделка, в подъездах смонтированы почтовые ящики, работают лифты. Единственная проблема, общая для всех секций, — нехватка тепла в доме. Сейчас решается вопрос по установке насосов. «Здесь вопрос и к проектировщику: почему тепло идет не по норме? Кто ошибся?» — поручил разобраться Нигматзянов.

По словам подрядчика «СК Строй», компания планирует получить ЗОС в ближайшие дни, а полностью сдать объект обещает в течение двух недель.

Дольщикам третьего дома сообщили, что подготовка проектной документации на финишной прямой. Осталось завершить раздел в части электричества. Задача поставлена сдать документ до 10 апреля. Но мало получить проект, нужно, чтобы он еще прошел экспертизу. На просьбу дольщиков помочь представитель исполкома обещал содействие: «Есть идея, чтобы напор на вас ослабить, но пока не скажу какая», — вновь заговорил загадками Нигматзянов.

На первом этаже четвертого дома в 71-м квартале трудится бригада каменщиков, делают перегородки для будущих офисов



«Если вы сюда заселитесь, будет очень холодно»

Следующим осмотрели объект «Свея» — четвертый дом в 71-м квартале на Четаева. «Ак Таш» обнес стройку забором, во дворе работает техника. На первом этаже трудится бригада каменщиков, делают перегородки для будущих офисов. Решается вопрос по сетям: «Дело в том, что сети были «свеевские», и мы ищем механизм, чтобы они оказались у нормальной эксплуатирующей организации. Вот сейчас добились, что к этим сетям подключимся и параллельно запустим процедуру, чтобы сети были с хозяином». Еще одна задача — получить техобследование от организации «Татинвестгражданпроект».

— Если вы сюда заселитесь, будет очень холодно. По проекту здесь пенобетон-250, а по факту стоит 200-й. Плюс утеплитель по проекту 14-й, по факту положили только 10-й. И его уже закрыли кирпичной кладкой, то есть тоже норматива не выдержит. Будет очень холодно, вплоть до того, что стены будут промерзать. Поэтому сейчас мы говорим [ТИГП]: «Дайте проектное решение, если вы считаете, что это выдержит нормативы, а если считаете, что не выдержит, — дайте способ, как это исправить», — дал пояснения по итогам технического совещания Азат Нигматзянов.

По его словам, подрядчик хоть сейчас мог бы приступить к этим работам, но проектировщики пока не торопятся: «Ак Таш» уже готов, засучив рукава, все это сделать, но не знает как. Если он примет это решение сам, то кто это оплатит? Проектировщик же должен принять решение, которое что-то стоит. Система отопления тоже сделана так, что фактически она не будет работать».

Словом, у взявшихся спасать стройку «Свея» еще много нерешенных технических вопросов, и оставить их на потом нельзя. Иначе инспекторы Госстройнадзора не примут дом.