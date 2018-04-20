Эхо трагедии в Кемерово: вслед за прокурорами в казанские ТЦ нагрянули видеоблогеры

Прокуратура Татарстана поделилась первыми итогами инспекций пожарной безопасности торговых комплексов

Фото: Дмитрий Резнов

После трагедии в Кемерово по поручению Генпрокуратуры по всей стране прошли масштабные проверки ТЦ на пожарную безопасность. Сегодня татарстанские прокуроры поделились первыми итогами инспекций. Вместе с сотрудниками МЧС с начала месяца они проверили более 500 торговых объектов по всему Татарстану. Опрошенные предприниматели утверждают, что официальных предписаний им пока не предъявили. Однако, по данным проверяющих, некоторые ТЦ пришлось закрывать до устранения нарушений, коих, кстати, было немало. Причем некоторые комплексы подверглись если не прокурорскому, то общественному контролю. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Сами не знаем, когда закончат»

Прокуратура РТ вместе с МЧС сразу после событий в Кемерово инициировала внеплановые проверки крупных торговых комплексов. Причем это были и ТЦ без развлекательных зон, например Центральный дом мебели. На каждом выезде представители ведомств говорили о том, что первые результаты могут быть в конце апреля, однако сегодня поделились с «Реальным временем» промежуточными итогами. На данный момент в Татарстане проверили более 500 объектов:

— Нарушения стандартные — не хватает нужных табличек, есть загромождения эвакуационных выходов. На данный момент проверки еще продолжаются. Было примерно восемь решений о приостановлении деятельности ТЦ, но суды еще не все рассмотрели, — сообщил нашему изданию сотрудник пресс-службы прокуратуры РТ Руслан Бариев, добавив, что более подробная информация последует после согласования с Москвой.

Известно, что в Челнах проверили около 30 объектов, столько же и в Нижнекамске. В Казани проверяющие прошлись примерно по 300 местам массового пребывания, только торговыми комплексами ограничиваться не стали.



Опрошенные корреспондентом представители крупных торговых центров Казани неохотно делились подробностями о проведенных проверках и их результатах. Некоторые отказывались говорить на эту тему, ссылаясь на то, что еще не получили официальных претензий от проверяющих.

На данный момент в Татарстане проверили более 500 объектов. Фото Юлии Косолапкиной

— К сожалению, представление прокуратуры по результатам проверки нами пока не получено. Так что информации нет, — ответил управляющий ТРК «Парк Хаус» Станислав Радченко.

В пресс-службе «МЕГА Казань», представители которой недавно подробно рассказывали «Реальному времени», как у них обстоят дела с пожарной безопасностью, сегодня сообщили, что проверка по их ТЦ еще не завершилась и прислали развернутый комментарий о том, какими противопожарными системами оснащен их центр, и как здесь готовы к ЧП, особенно в детских зонах:

«Существует специальная процедура для эвакуации детей – для персонала действуют коды раннего предупреждения. <...> эвакуация детей осуществляется по отдельной схеме и по безбарьерным путям. При этом дети эвакуируются в специально отведенные пункты сбора за пределами здания — для детей развертывается теплая палатка или подаются автобусы. Сообщение при эвакуации предупреждает родителей о том, что их дети уже эвакуированы и находятся в специальном пункте сбора».

В «Тандеме» инженер по пожарной безопасности торгово-развлекательного комплекса Айрат Габдеев сообщил, что и сам не знает, когда закончатся инспекции прокуроров и спасателей: дескать, к ним могут еще раз прийти с проверкой. Добавил, что со своей стороны в ТЦ стараются поддерживать все необходимые меры безопасности: «Мы довольны своей работой, у нас есть все, все в рабочем состоянии находится. У нас и так свои планы, графики вне зависимости от того, есть проверка или нет».

«МЕГА Казань» прислала развернутый комментарий о том, как здесь готовы к ЧП. Фото Максима Платонова

К детскому центру и кинотеатру замечаний нет

В ТРК «Корстон», не делясь подробностями о том, как прошли проверку, сообщили, что к их развлекательным зонам у прокуроров никаких замечаний нет:

— К детскому центру и кинотеатру замечаний нет. Специально никаких мер мы не принимали, не считая генеральной уборки и внепланового инструктажа, который мы и так проводим раз в три месяца. А тут вспомнили еще раз внепланово, какое и где оборудование, как себя вести. Ну и учебная эвакуация прошла во время прокурорской проверки, — рассказала начальник развлекательного центра «Корстон» Василина Ваго.

В ТЦ «Московский», где представители прокуратуры и МЧС обнаружили заставленные аварийные выходы, к которым трудно добраться, проверка уже прошла, как и в ТЦ «Азино», управляющим которых выступает Радик Мингазов. По его словам, в ТЦ «Московский» по итогам проверки «переделали эвакуационные пути, сделали нужный уклон, покрасили, буквально на этой неделе закончили».

— Проверка уже прошла, серьезных нарушений не было. Мелкие мы устранили в течение нескольких дней, сейчас следим, чтобы они не повторились, сами проводим дополнительное обучение, эвакуации. Официального ответа по проверке от прокуратуры пока не получили, — поделился Радик Мингазов.

По его словам, среди нарушений было отсутствие датчиков в некоторых местах, слабый звук оповещения, где-то не было соединения пожарных рукавов с гидрантами. «Не было глобальных замечаний. Все остальное мы исправляли в течение одного-двух дней. Такие проверки, конечно, нужны, глаз замыливается, что-то мы сами перестаем замечать. Иногда мы сами инициируем проверки. В них нет ничего плохого, если все проводить адекватно», — считает Мингазов. К действиям проверяющих у него нет никаких претензий.

В «Тандеме» сообщили, что не знают, когда закончатся инспекции прокуроров и спасателей. Фото Дмитрия Резнова



В «Муравейнике» устали ждать прокуроров и отваживать блогеров

Некоторые торговые комплексы вместо прокурорской проверки подверглись общественной инспекции. Люди решили сами все разузнать — в ТЦ отправились блогеры.

— Прокуратуры у нас пока не было, но приходили два блогера — один наш и один из Томска. Их действия охрана жестко пресекла, пришлось вызывать полицию, это было где-то недели две назад. Они начали открывать аварийные двери, конечно, это вызвало подозрения. Была еще одна женщина, которая пожаловалась, что одна аварийная дверь не открывается. Но я ей объяснил, что она закрыта только в выходные дни, потому что там никого нет. В любом случае потом дал команду, чтобы это исправили и дверь открыли, чтобы никто не писал на нас кляузы, — рассказал начальник административной службы ТК «Муравейник» Сергей Курашев.

Прокуроры до «Муравейника» пока не дошли, но к проверке в нем готовятся: «Мы и так проводим занятия, каждый шаг предпринимателей контролируем. Мы устали, все устали, хотим, чтобы пришли скорее и сказали, если что не так», — рассуждает Курашев.

Какие-то объекты попали под внеплановую проверку, несмотря на то, что плановый контроль прошел совсем недавно.

— Прокурорская проверка прошла в соответствии с их графиком в Вахитовском районе. Надо сказать, что по нашему объекту плановая проверка пожнадзора МЧС прошла недавно, в сентябре 2017 года. Сами мы также серьезно всегда относились к безопасности людей в нашем торговом центр — вся необходимая противопожарная автоматика протестирована и работает в штатном режиме, проведены плановые и внеплановые инструктажи с персоналом и арендаторами. Кроме того, после трагедии в Кемерово ТЦ «Республика» провел дополнительные собственные учения пожарной безопасности. Поэтому внеплановая проверка прокуратуры сюрпризов никаких не принесла — были незначительные замечания, но это носило скорее текущую хозяйственную форму, поэтому мы их устранили сразу же. Как директор ТЦ, я лишний раз проведу аудит своей системы безопасности, предоставлю возможность получить дополнительные навыки персоналу — оказание первой помощи, проведу тренировки на умение работать с огнетушителями, проведу внеплановые учения, — пояснил директор ТЦ «Республика» Роман Котенков.

В ТЦ «Республика» плановая проверка пожнадзора МЧС прошла в сентябре 2017 года. Фото Романа Хасаева

С его слов, прокуратура пообещала перепроверить через какое-то время ТЦ на предмет устранения замечаний.