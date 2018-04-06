В Казани вновь эвакуировали ТЦ «Кольцо»

В казанском торговом центре «Кольцо» в очередной раз прошла эвакуация. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец произошедшего.

Сколько посетителей находилось в этот момент в ТЦ, пока неизвестно.

В ГУ МЧС по РТ уточнили, что эвакуация в «Кольце» — плановая. Ее проводит администрация торгового центра.



Предыдущую учебную эвакуацию в «Кольце» сотрудники прокуратуры РТ провели 28 марта. За несколько дней до этого посетителей и сотрудников ТЦ выводили на улицу из-за звонка о подозрительных сумках.

Напомним, из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово проверки в торгово-развлекательных центрах проходят во всех субъектах РФ, в том числе в Татарстане.



В прокуратуре РТ сообщили, что в ходе проверок обследовано 140 из 260 торговых центров. При этом в них обнаружены 288 нарушений правил пожарной безопасности. В результате ведомством вынесено 66 представлений об устранении нарушений закона и возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.