Без Азмуна и шансов на еврокубки

«Рубин» готовится к «матчу-юбилею», потеряв осязаемые цели на сезон

Игра, приуроченная к юбилею «Рубина», принципиальный матч бывшей и настоящей команд Курбана Бердыева — интриг перед завтрашним поединком казанцев с «Ростовом» можно найти предостаточно. Однако, как уверяет сам наставник «рубиновых», для него это рядовая встреча со сложным соперником. И правда — при Карпине «Ростов», пожалуй, действительно заиграл по-новому, так что южане могут доставить множество неприятностей хозяевам в праздничный день. Корреспондент «Реального времени» побывал на открытой тренировке «Рубина» и выяснил, как именно готовится казанская команда к матчу с «Ростовом», что в клубе говорят об утрате теоретических шансов на еврокубки и какие легендарные гости уже обитают на его тренировочной базе.

«Ростов» стал той командой, которую хотят видеть руководители»

Особенную атмосферу вокруг субботнего матча создает тот факт, что в этот день «Рубин» будет отмечать свой 60-летний юбилей (хотя официальная дата основания клуба 20 апреля, то есть сегодня). В такой день побеждать, безусловно, очень желательно. Тем более что еще за пару недель до матча пресс-служба клуба развернула масштабную акцию по зазыванию поклонников команды под ностальгическим соусом. На игру обещают привезти Хасана Кабзе, Орландо Калисто, Макбета Сибайю, Лашу Салуквадзе и других игроков, когда-то защищавших цвета «Рубина».

Так что никакого результата, кроме положительного, в матче с командой Валерия Карпина, только-только одержавшей свою первую победу, болельщики не поймут. Впрочем, по признанию наставника «Рубина» Курбана Бердыева, для него этот матч ничем не отличается от остальных поединков. Ни «ростовское прошлое» тренера, ни предстоящие празднества на это никак не влияют:

— Матч с «Ростовом» на самом деле рядовой для вас? — спросили Бердыева журналисты.

— Да, на самом деле. Слава Богу, у меня хорошие отношения с болельщиками, с клубом, с руководством [«Ростова»].

Курбан Бердыев: «В последних матчах «Ростов» становится именно тем «Ростовом», который хотят видеть руководители»



— Внутри команды проводятся какие-то разговоры о важности именно этого матча в связи с тем, что он будет приурочен к юбилею?

— Нет, таких разговоров нет.

— «Ростов» прошлогодний и «Ростов» нынешний — есть принципиальные различия?

— Скажу так: в последних матчах «Ростов» становится именно тем «Ростовом», который хотят видеть руководители. Команда оживает, стабилизировала состав, и играет так, как хотят видеть в Ростове. «Ростову» нужно хорошее поле. В последнем матче на хорошем поле команда была уже другой, с контролем мяча. А перестроения там всегда были хорошие.

— Что ждете от «Ростова» в субботнем матче?

— У них достаточно хорошая группа атаки. Отсутствие Калачева, может, и скажется, но вернулся Юсупов, и этого достаточно. Его не хватало, и это прямо чувствуется. Средняя линия стабилизировалась, есть два хороших нападающих. Я думаю, что «Ростов» не будет закрываться и при возможности будет контролировать мяч, что он делать умеет.

— «Спартак» лишил шестую команду чемпионата путевки в еврокубки. Это плюс или минус?

— Это минус, потому что была цель и теперь она потеряна. Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть. Не всегда она получается такой, но в целом какие-то подвижки есть, — завершил свою часть общения с журналистами Курбан Бердыев.

А вот защитник «Рубина» Егор Сорокин был солидарен со своим наставником лишь в том, что нынешний «Ростов» действительно стал играть стабильнее. По поводу важности круглой даты Сорокин был иного мнения:

— Добавляет ответственности тот факт, что матч будет приурочен к 60-летнему юбилею клуба? — решил все-таки уточнить у игрока корреспондент «Реального времени».

— Конечно. Мы же играем для болельщиков и хотим подарить им в этот праздничный день победу.

Курбан Бердыев: «Сейчас стимул в том, чтобы стабилизировать игру, которую мы хотели бы видеть»



«...»

На поле тем временем подтягивались игроки. И на один миг журналисты даже перенеслись в славные 2007—2008 годы, когда точно так же заниматься на поле выходил турецкий нападающий Хасан Кабзе. Именно он вышел вместе с переводчиком «Рубина» Озджаном Яшаром в клубной куртке команды, поздоровался с журналистами и направился к одному из полей. Судя по всему, «звездный десант» к предстоящему юбилейному торжеству потихоньку подтягивается.

— «Ростов» Карпина отличается от «Ростова» осеннего периода? — продолжали допрашивать Егора Сорокина журналисты.

— Это две разные команды. Сейчас у наших соперников стабилизировался состав, играют одни и те же игроки, чего не было раньше.

— Сегодняшний «Ростов» в двух словах?

— Хорошая команда, где собраны игроки-бойцы.

— Вчера стало известно, что шестое место не будет еврокубковым по итогам чемпионата — это минус или плюс для «Рубина»?

— Конечно, для нас это минус.

— А разве не пропало психологическое давление? Теперь ведь можно играть без напряжения, в свое удовольствие, — решил уточнить корреспондент «Реального времени».

— Еврокубки — это шанс и для каждого футболиста, и для команды в целом проявить себя в Европе. Мне очень жаль, что «Рубин» потерял возможность сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы. Думаю, этим расстроена вся команда.

Обычно представителям прессы показывают стандартную разминку



«Есть кем заменить Азмуна»

В довольно стандартную разминку, которую обычно показывают представителям прессы, добавились новые упражнения. Сердар Азмун, Цезарь Навас, Руслан Камболов и еще пара игроков обороны должны были, нагибаясь, обходить натянутую между двумя манекенами ленту, в то время как остальные выполняли занятие для отработки опорно-двигательной координации. Судя по всему, именно это упражнение должно помогать игрокам в матчах на не очень хороших полях. Точно так же футболисты готовились к игре в Перми, где их ждала очень сложная поляна. И отработать координацию, чтобы лишний раз не упасть или просто неверно не наступить на газон, — одна из основных задач тренера по физической подготовке Пастора Верчилли.

— Подготовка к матчу с «Ростовом» чем-то отличается от подготовки к другим встречам? — спросили у Егора Сорокина корреспонденты.

— Нет, готовимся, как обычно, в штатном режиме.

— Но ведь есть дисквалифицированные игроки, например тот же Азмун.

— У нас есть кем заменить выбывших. Это такие же боевые единицы нашего хорошего коллектива, все они готовы играть.

— Игроки, перешедшие в «Рубин» из «Ростова» этим летом и позже, не подсказывают, как победить их бывшую команду? Нет у них реваншистских настроений?

— Нет. Обо всех сильных и слабых сторонах «Ростова» нам рассказывают тренеры, а мы внимаем и готовимся выиграть матч.