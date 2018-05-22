Короли госзаказа Удмуртии: Вексельберг рулит медициной и энергией, а Ротенберги и Греф – финансами

Обзор крупнейших госзаказчиков и подрядчиков Удмуртии в I квартале 2018 года

«Реальное время» продолжает обзор ситуации с госзаказами в регионах Приволжского федерального округа в первом квартале 2018 года. Недавно мы рассказывали о королях госзаказа в Татарстане и Башкортостане, а сегодня посмотрим, что происходит в республике Удмуртия. Сферы, в которых здесь «крутятся» наибольшие деньги, — привычные: обслуживание дорог, коммунальные услуги и медицина. Однако тут, в отличие от двух предыдущих проанализированных регионов, часто фигурируют компании, связанные с Виктором Вексельбергом.

Ротенберги и Греф помогут Удмуртии рублем

По данным за первый квартал 2018 года сумма государственных контрактов, заключенных в Удмуртии, составила 11,3 млрд рублей. Это меньше, чем у большинства соседей, но здесь нужно помнить, что соседи у Удмуртии — довольно большие и экономически развитые. Уступает регион, в частности, Татарстану с 35,5 млрд, Башкортостану с 25,3 млрд и Пермскому краю с 13,5 млрд рублей. Опередила Удмуртия только одного из своих соседей — Кировскую область, в которой было заключено контрактов лишь на 8,5 млрд рублей.

Крупнейшим подрядчиком республики Удмуртия в январе—марте 2018 года оказался самый большой российский банк — Сбербанк, который традиционно обеспечивает кредитами бюджеты регионов и муниципальных образований. За первый квартал 2018 года он получил 16 заказов на 2,16 млрд рублей.

Сразу восемь из этих заказов были на одинаковую сумму — 242,9 млн рублей — и в разное время заключены с Министерством финансов Удмуртии. Связаны они были с предоставлением кредита финансовому ведомству региона на 1 млрд рублей под 8,1% годовых. Еще один контракт, на 105 млн рублей, был заключен с администрацией региональной столицы Ижевска. Связан он с кредитом на 400 млн рублей на финансирование дефицита бюджета или погашение долговых обязательств. Также администрация города заключила контракт на 79 млн рублей — с предоставлением кредита на 300 млн рублей.

«СМП Банк» получил 10 государственных контрактов в Удмуртии. Фото pravdaurfo.ru



Второй по величине подрядчик в регионе — другая кредитная организация, банк «Северный морской путь», также известный как «СМП Банк». Контрольный пакет банка принадлежит братьям-олигархам Аркадию и Борису Ротенбергам, приближенным к российскому президенту Владимиру Путину.

Всего «СМП Банк» получил 10 государственных контрактов в Удмуртии — в соответствии с ними банк получит 1,6 млрд рублей в виде процентов. Крупнейшие заказчики банка — те же, что в случае со Сбербанком. Министерство финансов Удмуртии заключило шесть крупнейших контрактов на 252 млн рублей каждый — на предоставление 1 млрд рублей в виде кредита под 8,4% годовых. Все остальные кредиты получены администрацией Ижевска — за них «СМП Банк» получит 31, 23, 15,5 и 7,8 млн рублей.

Поликлиника и путевки от военно-строительного управления

Третье место и звание главного дорожного подрядчика в Удмуртии (по крайней мере, в первом квартале) заняло муниципальное предприятие из Ижевска под названием «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление». Всего МУП получил четыре заказа на 859 млн рублей, но крупных из них всего два, причем основная масса полученных средств приходится на один заказ.

Оба крупнейших заказа — от муниципального казенного учреждения Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Первый из них, почти на 795 млн рублей, касается содержания автодорог местного значения и искусственных сооружений на них общей площадью 3,9 тыс. кв. м в Ижевске в 2018—2019 годах. Второй по величине контракт — на 62 млн рублей — связан с такими же работами и в те же годы, но уже на площади в 793 тыс. кв. м. Два оставшихся контракта были заключены с «Ижводоканалом» и «Ижгорэлектротрансом», но сумма их — лишь около миллиона рублей.

«Удмуртское автодорожное предприятие» получило 24 заказа на 546 млн рублей. Фото izvestiaur.ru

Другой подрядчик, связанный со строительством дорог — ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие», получившее 24 заказа на 546 млн рублей. Крупнейший из заказов, на 288 млн, получен от МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» — на ремонт автодорог местного значения в Ижевске. Еще 86 млн рублей были получены в рамках заказа от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии на ремонт дорог регионального или межмуниципального значения в Воткинском, Якшур-Бодьинском и Шарканском районах. 82 млн рублей то же ведомство выделило на ремонт дорог в Увинском районе.

Шестое место вновь занимает дорожный строитель — это АО «Дорожное предприятие «Ижевское», принадлежащее Министерству имущества Удмуртии. У предприятия всего три заказа на общую сумму 427 млн рублей. Самый крупный, 176 млн рублей, на ремонт дорог в Завьяловском районе — от Минтранса Удмуртии. Два других — на 144 и 107 млн рублей — от ижевской «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» на ремонт дорог в Ижевске.

Замыкает десятку подрядчиков ООО «Лидер», получившее заказ на 201 млн рублей. Заказчиком выступило МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», которое наняло компанию для ремонта дорог в Ижевске. «Лидер» зарегистрирован в Ижевске, учредителем компании является Анастасия Олина, а директором Торос Аветян. Отметим, что другая компания Тороса Аветяна — «Успех+» — занималась капремонтом кровли жилых домов, при этом, по мнению прокуратуры Удмуртии, объемы работ были существенно завышены, в результате бюджету Удмуртии и Ижевска был нанесен ущерб примерно на 700 тыс. рублей.

Еще одна строительная компания, на этот раз, правда, связанная не с дорогами, расположилась на восьмом месте. Это ФГУП «Главное военно-строительное управление №8». В Удмуртии компания получила восемь заказов суммарно на 208 млн рублей. Крупнейший из них — от Городской клинической больницы №4 на 198 млн рублей — связан с завершением строительства поликлиники в Ленинском районе Ижевска. Еще 5,5 млн рублей получены от регионального отделения Фонда социального страхования — эти деньги потрачены на 110 путевок для лиц, пострадавших на производстве, с размещением в двухместном номере со всеми удобствами. Еще 5,1 млн рублей было получено благодаря заказу МУП «Ижгорэлектротранс» на тепловую энергию.

Березкин в конце 2017 года получил контроль над изданием «Деловой Петербург» и РБК. Фото gq.ru

Московские энергетики, владеющие РБК, и связисты, считающие тепло

Четвертый по сумме полученных заказов подрядчик региона связан с энергетикой. Это ОАО «Энергосбыт Плюс». Сумма его заказов за первые три месяца года составила 741 млн рублей. Интересно при этом, что компания зарегистрирована в Подмосковье, а ИНН относится к Оренбургской области. У компании четыре правопредшественника — «Свердловэнергосбыт», «Кировэнергосбыт», «Оренбургэнерго» и «Удмуртская энергосбытовая компания». Руководит компанией холдинг «Т Плюс» (входит в «Ренову» Виктора Вексельберга), а учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, является «ЕЭС России».

При поиске госконтрактов, полученных ОАО «Энергосбыт Плюс», сайт госзакупок выдает более 1 100 заказов без градации по регионам. Крупнейший заказ из Удмуртии, впрочем, заметен уже на четвертом месте в общем списке заказов. Его сумма — 99 млн рублей, заказчик — ижевское МКУ «Горсвет», касается он закупки электроэнергии. Крупные заказы также от «Водоканала» из Воткинска — на 45 млн рублей и «Удмуртского государственного университета» на 23,4 млн рублей.

Другой подрядчик, связанный с энергетикой, расположился на седьмом месте — это московское ООО «Русэнергосбыт» (на протяжении нескольких лет был поставщиком энергии для КАМАЗа), судя по данным ЕГРЮЛ — «дочка» двух зарубежных компаний, нидерландской «Энель инвестмент холдинг» и кипрской «Рэсэнерго инвестментс ЛТД». В СМИ утверждается, что компания — совместное предприятие итальянской энергетической компании Enel и группы «ЕСН» Григория Березкина. Березкин в конце 2017 года получил контроль над изданием «Деловой Петербург» и РБК. Всего компания получила один заказ на 251 млн рублей от «Ижгорэлектротранса» на поставку электроэнергии.

Девятое место в рейтинге подрядчиков в Удмуртии занимает местный филиал «Ростелекома», получивший заказов на 203 млн рублей. Общее число полученных контрактов составило 501. Крупнейший из них — на сумму 70 млн рублей — получен от МУП «Глазовские теплосети». Заказ, как ни странно, касается создания системы учета потребления тепла и горячей воды в Глазове, хотя «Ростелеком» обычно занимается связью. Вряд ли можно считать «профильным» и второй заказ — от Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Глазова на 56 млн рублей. Суть его заключается в услугах по энергетическому обследованию. Третий по величине контракт, на 16 млн рублей, был получен от Министерства образования и науки Удмуртии на организацию мероприятий по безопасности образовательных организаций в Удмуртии, фактически — установку систем видеонаблюдения.

№ Исполнитель Сумма контрактов (млн руб.) 1 Сбербанк 2163 2 СМП-Банк 1590 3 МУП Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» 859 4 ОАО «Энергосбыт Плюс» 741 5 ГУП «Удмуртское автодорожное предприятие» 546 6 АО «Дорожное предприятие „Ижевское“ 427 7 ООО „Русэнергосбыт“ 251 8 ФГУП „Главное военно-строительное управление №8“ 208 9 Ростелеком 203 10 ООО „Лидер“ 201

Дороги, кредиты и информационные системы

Безоговорочным лидером в списке государственных заказчиков Удмуртии стал региональный Минфин. За первые три месяца 2018 года он заключил уже 20 контрактов на 3,5 млрд рублей. Почти все эти контракты, впрочем, описывались выше — это договора со Сбербанком и «СМП Банком» на предоставление кредитов. Также договор на 23 млн рублей был заключен с чувашским ООО «Кейсистемс» — на сопровождение и развитие ГИС «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской республики». У компании девять учредителей–физлиц. Генеральный директор — Алексей Матросов, а самая большая доля в компании принадлежит Ольге Петровой.

Третий по величине тендер Минфина — на 4,5 млн рублей, его победитель — ижевское ООО «Центр информационных технологий Барс» Александра Корепанова и Павла Бахтеева. Компания дорабатывала систему управления имуществом и земельными ресурсами на базе программного комплекса «Барс-Имущество» в составе вышеуказанной ГИС.

На втором месте расположилось уже знакомое нам ижевское муниципальное учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». За январь—март 2018 года компания заключила 27 контрактов на общую сумму 1,93 млрд рублей. Крупнейший из них — на 795 млн рублей — с МУП Ижевска «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» на содержание дорог в Ижевске. Второй по величине контракт, на 288 млн рублей, получил ГУП «Удмуртавтодор» на ремонт дорог в Ижевске, а еще 201 млн рублей достался также упомянутому выше ООО «Лидер» на выполнение ремонта дорог в Ижевске.

Другое дорожное ведомство — на этот раз уже регионального уровня — Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Оно оказалось на третьем месте в списке заказчиков. Сумма его заказов значительно меньше, чем у ижевской Службы благоустройства, — всего 423 млн рублей, а общее число тендеров — 10. Самый крупный из них, на 177 млн рублей, был поручен дорожному предприятию «Ижевское» (шестое место в списке исполнителей) на ремонт дорог в Завьяловском районе. Еще 86 млн рублей досталось ГУП «Удмуртавтодор» на ремонт дорог в трех районах Удмуртии, а 82 млн рублей — в Увинском районе.

Безоговорочным лидером в списке государственных заказчиков Удмуртии стал региональный Минфин. Фото izvestiaur.ru

Города и веси Удмуртии берут кредиты и тратятся на энергоресурсы

Четвертый по объемам контрактов госзаказчик — МУП «Ижгорэлектротранс», заключивший 108 договоров на 358 млн рублей. 251 из них достался компании «Русэнергосбыт» Григория Березкина, контракт касается поставки электроэнергии. Другие контракты «Ижгорэлектротранса» значительно меньше: 14 миллионов получило ПАО «Т Плюс» из холдинга «Ренова» на поставку тепловой энергии, а 6 млн — ижевское ООО «Промклинсервис», на услуги по общей уборке зданий. Компания принадлежит Анне Козловской и Андрею Коробейникову.

Администрация региональной столицы Ижевска расположилась на пятом месте в списке заказчиков с 311 млн рублей. Всего у нее 39 заказов на 311 млн рублей. Три крупнейших тендера при этом достались Сбербанку — на 106, 79 и 35 млн рублей. Все они касаются предоставления кредитов. Еще четыре крупных тендера на те же цели получил «СМП Банк».

Еще один ижевский МУП — «Ижводоканал» — оказался на седьмом месте с заказами на 217 млн рублей. Всего у предприятия 82 заказа, крупнейший из них, на 30 млн рублей, достался пермскому ООО «Промхимсервис». Владельцы компании — Михаил и Юлия Махиня, контракт был на поставку флокулянта для очистки сточных вод. Другой крупный заказ, на 22 млн рублей, достался ОАО «Энергосбыт Плюс» и был связан с начислением платы за коммунальные услуги и печать платежных документов жителей Ижевска, пользующихся услугами «Ижводоканала». Еще 16 млн рублей досталось ПАО «Т Плюс» за теплоснабжение.

Замыкает десятку другой МУП, на этот раз из города Глазов. Это «Глазовские теплосети», которые заключили 11 контрактов на 173 млн рублей. 91 млн из них пришелся на заказ теплоснабжения в целях компенсации потерь тепловой энергии при транспортировке. Исполнителем здесь стало московское АО «Объединенная теплоэнергетическая компания», принадлежащее государственному АО «Атомэнергопром». Еще 70 млн рублей получил «Ростелеком» за создание системы учета потребления тепла и горячей воды в Глазове, а 3 млн достались ОАО «Энергосбыт Плюс» за технологическое присоединение к распределительным электросетям.

«Ижводоканал» оказался на седьмом месте с заказами на 217 млн рублей. Фото izhvodokanal.ru

Медицинские изделия и электричество от Вексельберга

На шестом месте оказалось Министерство здравоохранения Удмуртии. Оно заключило 256 контрактов на общую сумму 246 млн рублей. Самый крупный из них — на 16 млн — достался екатеринбургскому ООО «ДС-Урал», принадлежащему Анатолию Буркову. Компания поставляла наборы реагентов, содержащих антитела. Второй по величине тендер — 8 млн рублей на поставку лекарств — получило ГУП «Аптеки Удмуртии». Третий по стоимости контракт Минздрава достался ООО «Салюс» Натальи Сачевкиной из Владимира — этот тендер также связан с поставкой лекарств.

Республиканский клинико-диагностический центр Минздрава оказался на восьмом месте с 214 млн рублей. Он заключил 116 контрактов, самый крупный из которых — на 45 млн рублей — с мытищинским ООО «Раймед трейдинг групп ПВТ», принадлежащим Кумару Радживу. Бизнесмен планирует начать в Чечне производство сосудистых стентов. В Удмуртию же компания поставляла устройства для ангиографии, стенты, внутрисосудистые интродьюсеры. Еще 32 млн рублей на стенты и катетеры досталось московскому ООО «Стентекс» нидерландской «Стентекс Холдинг» — ранее «Стентекс» принадлежал ООО «Ренова-Холдинг Рус». Судя по данным СМИ, компания — совместное предприятие группы «Ренова» Виктора Вексельберга и американской Medtronic. Наконец, третий по величине заказ — на 16 млн рублей — достался также входящему в «Ренову» ООО «Энергосбыт Плюс» и связан с электроснабжением.

Еще одна больница, оказавшаяся в топ-10 заказчиков, — Городская клиническая больница №4. Она заключила 69 контрактов на 206 млн рублей. Основная масса этих денег, впрочем, заключена лишь в одном, уже описанном выше, контракте — на 198 млн с ФГУП «Главное военно-строительное управление №8» на завершение строительства поликлиники. Остальные контракты больницы — менее чем на миллион рублей.

№ Заказчик Сумма контрактов (млн руб.) 1 Министерство финансов Удмуртии 3486 2 МКУ Ижевска „Служба благоустройства и дорожного хозяйства“ 1933 3 Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии 423 4 МУП „Ижгорэлектротранс“ 358 5 Администрация Ижевска 311 6 Минздрав Удмуртии 246 7 МУП „Ижводоканал“ 217 8 Республиканский клинико-диагностический центр Минздрава Удмуртии 214 9 Городская клиническая больница №4 206 10 МУП „Глазовские теплосети“ 173