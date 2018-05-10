Короли госзаказа Башкортостана: строители из Казани займутся трассой М-7

Обзор крупнейших тендеров РБ в первом квартале 2018 года

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает подводить итоги первого квартала 2018 года в сфере госзакупок в Поволжье. В начале апреля вышел материал о лидерах рынка в Татарстане, а сегодня мы анализируем ситуацию в соседнем Башкортостане. Здесь тоже в лидерах строительные и энергетические предприятия, а также компании, связанные с медициной. «Вкусные» заказы получили предприятия, связанные с Сечиным и Миллером.

Крупнейшие подрядчики поставляют энергию, газ и бензин

Общий размер государственных заказов, которые были заключены в первом квартале 2018 года в Башкортостане, составил около 26 млрд рублей. Сумма эта довольно велика, но меньше, чем в Татарстане (37,3 млрд рублей) и Свердловской области (37,9 млрд рублей). У остальных соседей Башкирии показатели ниже: в Пермском крае — 14,1 млрд, в Челябинской области — 19,3 млрд, в Оренбургской области — 9,6 млрд, в Удмуртии — 13 млрд рублей.

В списке крупнейших подрядчиков башкортостанских госкомпаний в первом квартале 2018 года оказались сразу несколько предприятий, связанных с поставкой энергии и коммунальных услуг. В частности, первое место заняло ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана». Сумма заказов, полученных им, составила 2,87 млрд рублей, общее число заказов — более 3 100. Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие является «дочкой» федерального ПАО «Интер РАО» — в свою очередь, дочернего предприятия Российского АО энергетики и электрификации «ЕЭС России». Как сообщало «Реальное время» ранее, «Интер РАО» связано с Игорем Сечиным, который возглавляет в компании совет директоров.

Основные заказы получены от уфимского муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети» (340 млн рублей — на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды), управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации Уфы (115 млн рублей — на поставку электроэнергии), белорецкого МУП «Водоканал» (80 млн рублей — также на поставку электроэнергии).

Еще один «энергетический» подрядчик Башкортостана — ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» — расположился на третьем месте. Это предприятие опять же входит в сферу влияния Сечина через «материнскую» компанию «Интер РАО». За январь-март 2018 года «БашРТС» получило около 1000 заказов на 1,19 млрд рублей. Заказы, впрочем, не так велики. Крупнейший из них, например, заключен с Республиканской клинической больницей имени Куватова — на 34,5 млн рублей. С Уфимским государственным нефтяным техническим университетом договор заключен на 30,7 млн рублей. Третий по величине заказ — от Башкирского государственного медицинского университета — на 26 млн рублей. Во всех случаях это заказы на тепловую энергию.

Четвертое место оказалось у компании, входящей в зону интересов Алексея Миллера, — «Газпром межрегионгаз Уфа». Сумма полученных ею заказов составляет 759 млн рублей. Заказов здесь также около 1000, крупнейший из них — на 171 млн рублей — от государственного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «Рощинский». 93 млн рублей газовый поставщик получил от МУП «Чишмыэнергосервис», а третье место с 28 млн рублей оказалось у МУП «Тепловодоснабжение» Гафурийского района. Во всех случаях речь идет о поставках природного газа.

За январь-март 2018 года «БашРТС» получило около 1000 заказов на 1,19 млрд рублей. Фото bgkrb.ru



Восьмой по объемам контрактов подрядчик — ООО «РН-Карт». Компания получила за первые три месяца года уже 524 контракта на общую сумму 336 млн рублей. Крупнейшие из них — с уфимским «Водоканалом» (на 13,9 млн рублей), управлением Росгвардии по Башкортостану (на 10,8 млн рублей), Транспортным управлением Башкортостана (на 10 млн рублей). Во всех случаях речь идет о поставке топлива — бензина и дизеля. «РН-Карт», зарегистрированная в Москве, является одной из структур сечинской «Роснефти».

Строители на все руки

Много среди крупнейших подрядчиков и компаний, связанных со строительством. В частности, вторым по объемам исполнителем госзаказов Башкортостана стало ООО «Дортрансстрой», получившее четыре контракта на 1,4 млрд рублей. Компания зарегистрирована в Уфе, на улице Чебоксарской. Основным ее собственником (на 99%) является ООО «УК «БВ» (зарегистрировано в Москве, принадлежит ООО «УфаАрендаГрупп»), еще 1% принадлежит московскому ООО «Рейс» («дочка» ООО «УфаАрендаГрупп»). Директором «УфаАрендаГрупп» является Фарида Валиуллина, владелец ООО «ТЦ «Кувыкинский» и «ТЦ «Чишмымолзавод», УК «БВ» возглавляет Ильгиз Валиуллин, учредитель ООО «Комбинат строительных материалов» и ООО «ЧОП «Барс». Директор самого «Дортрансстроя» — Дмитрий Гилимьянов.

Основная сумма — 1,22 млрд рублей — была получена от ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» в рамках заказа на строительство центра спортивной подготовки по улице Камышлинской в Ленинском районе Уфы. Еще 121,5 млн рублей были получены от ФКУ «Федеральное управление автодорог «Приуралье» Дорожного агентства — на устройство слоев износа на автодороге Р-240 «Уфа — Оренбург». Третий по величине контракт — на 58 млн рублей — получен от управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на ремонт улицы Кольцевой от Ульяновых до Александра Невского.

Замыкает пятерку подрядчиков Башкортостана ООО «Башгражданстрой». Компания за первый квартал 2018 года получила лишь один заказ на общую сумму 622 млн рублей от ГКУ «Управление капитального строительства РБ». Речь идет о строительстве средней школы на 1000 мест в микрорайоне у озера Кустареевское в Демском районе Уфы.

Компания зарегистрирована в Уфе, на Индустриальном шоссе в 2004 году. Учредителями является ООО «Инвестиционно-строительная компания «Развитие» Артема Аникина (100% компании принадлежит ООО «ИСК Наш Дом-Уфа», учрежденному уфимским МУП «ИСК Уфы») и МУП «ИСК Уфы».

Шестое место в списке подрядчиков занимает ООО «Фирма СУ-10», получившее, как и «Башгражданстрой», один, но очень крупный заказ на 500 млн рублей. Заказчиком выступало все то же ГКУ «Управление капитального строительства». Похож и сам тендер — в соответствии с договором, «Фирма СУ-10» должна построить школу на 1 225 мест в Западном микрорайоне Стерлитамака.

«Фирма СУ-10» должна построить школу на 1 225 мест в Западном микрорайоне Стерлитамака. Фото ufasu10.ru

Подрядчик зарегистрирован в феврале 2005 года в Уфе, на улице Путейской. Основным владельцем является Лилия Мансурова, ей принадлежит 57% акций. Еще 30% — у Тагира Мансурова, по 6,5% принадлежат Рустэму и Альфие Губайдуллиным. Директор компании — Владислав Сидоркин.



Седьмой по объемам исполнитель госзаказов в Башкортостане — акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №103». Компания, как и два предыдущих исполнителя, получила всего один госзаказ на сумму 426 млн рублей — от ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства. Заказ связан с ремонтом дороги М-5 «Урал» в Башкортостане.

Предприятие зарегистрировано в селе Кандры Туймазинского района Башкортостана в октябре 2010 года. Единственным учредителем, согласно данным ЕГРЮЛ, является Росимущество. Директор компании — Ильмир Канбеков.

Банкиры и государственные фармацевты

Предпоследнее место в топ-10 крупнейших подрядчиков Башкортостана занимает ПАО «Банк «Уралсиб» Владимира Когана. Он получил шесть заказов на общую сумму 292 млн рублей. Основная масса этих денег — 284 млн рублей — приходится, впрочем, на один заказ. Получен он был от администрации Уфы и касается кредита на 690 млн рублей. Другие крупные заказы значительно меньше, к примеру, от совхоза «Алексеевский» банк получил заказ только на 7 млн рублей.

Замыкает десятку исполнителей госзаказов Башкирии ГУП «Башфармация», входящее в топ-100 крупнейших компаний республики. Всего предприятие получило 244 заказа на 286 млн рублей. Два крупнейших получены от ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана» — на 168 и 75 млн рублей. Оба заказа связаны с приемкой, хранением, доставкой, учетом и отпуском лекарственных препаратов.

№ Исполнитель Сумма контрактов (млн руб.) 1 ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 2870 2 ООО «Дортрансстрой» 1441 3 ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» 1194 4 ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа» 759 5 ООО «Трест «Башгражданстрой» 622 6 ООО «Фирма СУ-10» 499 7 АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №103» 426 8 ООО «РН-Карт» 336 9 ПАО «Банк Уралсиб» 292 10 ГУП «Башфармация» 287

Строители из Казани займутся трассой М-7 в Башкортостане

Основные сферы деятельности государственных заказчиков Башкортостана примерно те же, что и у подрядчиков. Ключевой является сфера строительства. Абсолютным лидером среди заказчиков по сумме стало ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан». Учреждением за первый квартал 2018 года было заключено контрактов на общую сумму 3,5 млрд рублей. Всего у управления 28 заказов, крупнейший из которых — на 1,2 млрд рублей (о нем говорилось выше — строительство центра спортивной подготовки в Уфе, подрядчик «Дортрансстрой»). О втором по величине заказе — на 622 млн рублей, который получил «Башгражданстрой» — также уже говорилось выше, он касается строительства школы в Демском районе Уфы. То же касается и тендера, где победителем выступила «Фирма СУ-10» — 500 млн на строительство еще одной школы.

Вторым по объемам контрактов заказчиком стало федеральное казенное учреждение, отвечающее за содержание в регионе федеральных автодорог, — «Федеральное управление автодорог «Приуралье». Общая сумма 16 госконтрактов составила 929 млн рублей. Крупнейший — на 426 млн рублей — касался ремонта вечно проблемной трассы М-5 (победитель — упомянутое выше АО «Дорожное эксплуатационное предприятие №103»).

Как отмечало «Реальное время», трасса М-5 «Урал» среди водителей, особенно дальнобойщиков, считается «дорогой смерти». Глава Башкортостана Рустэм Хамитов с самого начала своего президентства обращал внимание на эту магистраль. Доведение до такого состояния («как после бомбежки») он назвал позором и безответственностью. Именно М-5 соединяет Уфу с северо-восточными районами республики. Дорожное покрытие федеральной трассы вызывало немало нареканий автомобилистов. Плюс узкая полоса и высокая загруженность стали причиной многочисленных аварий, особенно на участках в горной местности на границе с Челябинской областью с крутыми поворотами, подъемами и спусками. На ней под Ашой погибли бывший тренер «Салавата Юлаева» Сергей Михалев, муфтии Габдулла Шакаев (представлял Челябинскую область), Рамазан Ишмухаметов (возглавлял мусульманскую общину Курганской области) и другие известные деятели. Практически каждый день на одних и тех же участках переворачиваются фуры, происходят различные аварии. Впрочем, в прошлом году определенные работы все же были проведены, а проблемный мост около города Сим починен.



Еще 252 млн от «Приуралья» получило казанское ООО «Строй-инжиниринг» — благодаря заказам на устройство слоев износа на трассе М-7 в Башкортостане. Компания зарегистрирована на улице Маяковского в апреле 2010 года, учредителем является Азат Шайхелисламов. Третий по сумме заказ — на 121 млн рублей — достался «Дортрансстрою» на устройство слоев износа на автодороге Р-240 Уфа-Оренбург.

Трасса М-5 «Урал» среди водителей, особенно дальнобойщиков, считается «дорогой смерти». Фото sdelanounas.ru



Французские медики и протезы из Москвы

Еще одна значимая сфера — медицина. Третье место в списке госзаказчиков занимает учреждение, непосредственно связанное со здравоохранением, — ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана». За первые три месяца года учреждение заключило 702 контракта на 918 млн рублей. Самый крупный из них — на 168 млн рублей — с «Башфармацией» (о нем рассказывалось выше), еще один контракт с тем же предприятием — на 75 млн рублей. Договор на 83 млн рублей заключен с московским ПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» («Фармимэкс», по данным ЕГРЮЛ, — компания государственная). Заказ касается поставки иммунодепрессантов.

Четвертый по объемам контрактов заказчик — региональное отделение фонда социального страхования по Башкортостану — также косвенно связан с этой отраслью. Сумма заказов учреждения — 593 млн рублей, а общее число заказов — 137. Крупнейший из них — на 139 млн рублей — достался ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» на поставку протезов, как и еще один заказ — на 29 млн рублей — на поставку обуви на протез. Заказ на 33 млн рублей, также на поставку протезов, достался уфимскому ООО «Протезно-ортопедический центр» (принадлежит Наталье Блаженковой).

Еще один заказчик, связанный с медициной, расположился на шестом месте — это Башкирский государственный медицинский университет. Вуз заключил 228 контрактов на 412 млн рублей. Самый крупный из них, 51 млн рублей на техобслуживание и ремонт томографов, получило московское ООО «Джии Хэлскеа» («дочка» французской «Джии Медикал Системз»). Этой же компании достался еще один контракт на 49 млн рублей — на аналогичные работы в отношении ангиографического аппарата и томографа. Еще 26 млн рублей получило челябинское ООО «Канон» (принадлежит Наталье Яцуковой) — на бедренные и большеберцовые компоненты, а также полиэтиленовый вкладыш.

Седьмое место также за медицинским заказчиком — Республиканской клинической больницей имени Куватова. Сумма ее заказов в первом квартале 2018 года составила 401 млн рублей, всего было заключено 468 контрактов. Крупнейший из заказов, на 35 млн рублей, достался ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» — на тепловую энергию. Еще 32 млн рублей получило упоминавшееся выше ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» за электрическую энергию, а 13 млн рублей — московское ООО «Ювент компани» — за диализаторы. Владельцем компании является Антонио Николайчев.





Самый крупный контракт, на 51 млн рублей на техобслуживание и ремонт томографов, получило московское ООО «Джии Хэлскеа». Фото ge.com



Еще один заказчик, связанный с медициной, расположился на девятом месте. Это республиканский онкологический диспансер. Общая сумма его 284 заказов за первые три месяца 2018 года составила 353 млн рублей. Крупнейший — на 92 млн рублей — касался обслуживания техники для томографии и был заключен с уфимским ООО «Медицинский сервисный центр» Константина Новикова. Еще 31 млн рублей получило ООО «Фармацевтический центр «Аптекарь» Зайтуны Мухамедьяровой за поставку лекарственных препаратов в двух заказах.

Газ для совхоза и ресурсы для МУПов

Пятое место занимает первое в списке муниципальное предприятие — «Уфимские инженерные сети» городского округа город Уфа (мэр — Ирек Ялалов). Предприятие заключило 119 контрактов на 517 млн рублей. Крупнейший из них — с «Энергетической сбытовой компанией Башкортостана» (340 млн рублей на поставку электроэнергии). Еще 77 млн рублей досталось уфимскому ООО «Энергобазис» за услуги по транспортировке тепловой энергии. Компания принадлежит Булату Рахимову и Владимиру Кулагину. Еще 12 млн рублей получил МУП «Единый расчетный центр Уфы» — за оказание услуг по агентскому договору.

Еще одно муниципальное ведомство — Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы — оказалось на восьмом месте. Общая сумма 27 заказов составила 364 млн рублей. Больше половины этих денег заключены в двух заказах. Первый, на 142 млн рублей, касается содержания парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц Уфы — достался он МУП «Горзеленхоз». 127 млн рублей были направлены на содержание и техническую эксплуатацию объектов дорожного хозяйства города — здесь исполнителем стал МУП «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений». Третий по величине контракт, на 42 млн рублей, вновь достался муниципальному предприятию «Уфагорсвет» — касается он содержания инженерных коммуникаций, технических средств улиц и кварталов, парков и скверов.

Наконец, замыкает десятку крупнейших госзаказчиков Башкортостана государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Рощинский», расположенный в пригороде Стерлитамака. Предприятие само по себе связано с сельским хозяйством, но основные заказы связаны с поставкой природных ресурсов. Сумма 107 заказов составила 318 млн рублей. Больше половины от этой суммы — 171 млн рублей — касалось лишь одного контракта, с ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», на поставку «голубого топлива». Тому же подрядчику достался и второй по величине контракт — на 14 млн рублей. Третий по сумме контракт, на 5 млн рублей, получил банк «Уралсиб» на предоставление кредита.

№ Заказчик Сумма контрактов (млн руб.) 1 ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» 3497 2 ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Приуралье» 929 3 ГКУ «Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана» 918 4 Региональное отделение фонда социального страхования Башкортостана 593 5 МУП «Уфимские инженерные сети» 517 6 Башкирский государственный медицинский университет 412 7 Республиканская клиническая больница имени Куватова 401 8 Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы 364 9 Республиканский клинический онкологический диспансер 353 10 Совхоз «Рощинский» 318