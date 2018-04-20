Лилия Галимова: «Нигде нет 100 процентов переработки мусора — это миф!»

«Голос» казанского Кремля расставила точки над «i» в вопросе строительства мусоросжигательного завода

Фото: Олег Тихонов

Тематика брифинга Лилии Галимовой вчера мало отличалась от предыдущих. Главным на повестке вновь оказался вопрос строительства мусоросжигательного завода (МСЗ), которым и открыли встречу. Не осталась в стороне и другая резонансная тема — изучение татарского языка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Президент приветствует приезд инвесторов

На повестку дня Лилия Галимова вынесла два вопроса, начать брифинг было решено с «ситуации, сложившейся вокруг МСЗ».

— Президент в рабочем порядке получает сообщения, он приветствует приезд инвесторов, общение с жителями, факт проведения встреч оценивает положительно, — высказалась официальный представитель казанского Кремля.

И снова повторила, что без учета общественного мнения и проведения международных экологических экспертиз окончательное решение не будет принято. Накануне в комитете ЖКХ Казани прошла вторая встреча рабочей группы, которую сама Галимова отметила как более обстоятельную. Все высказанные предложения, по ее словам, будут объединены в один документ. Что касается инвестора, то сейчас он работает над составлением графика встреч с населением. «Учитывается разноформатность встреч, их будут проводить так, как удобно людям, продумываются маршруты», — пояснила замруководителя пресс-службы президента Татарстана.

Среди противников МСЗ она отметила своеобразный раскол — часть их категорически отказывается от поездки на заграничные заводы, другая же готова познакомиться с опытом работы за рубежом. По словам Лилии Галимовой, выбирают среди нескольких стран, вопрос прорабатывается и оперативно решается, потому что еще предстоит заниматься получением виз.

«Вопрос сжигания — это последний пункт раздельного сбора, на завод будет вывозиться только то, что невозможно переработать». Фото Максима Платонова



— Вопрос сжигания — это последний пункт раздельного сбора, на завод будет вывозиться только то, что невозможно переработать. Нигде нет 100% переработки — это миф, подобной практики нет. Если бы такое было, мы бы обязательно изучили, — уверила представитель Кремля.

Подняла она тему и завода по переработке стекла, строительство которого запланировано на 2019 год, добавив, что это одна из проблемных сфер в области отходов.

Когда реальные новости называют «фейк-ньюс»

Вторая важная тема, которую Кремль счел необходимым прокомментировать, — материалы, по словам Галимовой, «в двух уважаемых изданиях» о том, что родителей казанской школьницы уволили якобы за отказ посещать уроки татарского языка.

— Тема вызвала интерес и у нас, мы подготовили некоторые факты. Ученица девятого класса не посещала уроки русского языка во второй и третьей четвертях, из-за чего ее мать вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних Авиастроительного района, но она не явилась, — привела факты Галимова.

Определили и места работы родителей школьницы. По представленной информации, мать уволилась по собственному желанию из АО «Сириус» еще 30 апреля 2017 года, отец — также по собственному желанию, из другой организации 31 декабря того же года. Официальный представитель Кремля упрекнула СМИ в распространении непроверенной и недостоверной информации.

Тема, которую Кремль счел необходимым прокомментировать, — материалы, по словам Галимовой, «в двух уважаемых изданиях» о том, что родителей казанской школьницы уволили якобы за отказ посещать уроки татарского языка. Фото Фарита Муратова / kazved.ru

Уже после этих заявлений в редакцию «Реального времени» обратился герой публикации — отец школьницы Алексей Тарасов, он назвал эту информацию недостоверной. Тарасов утверждает, что источником информации для властей стали их страницы в социальных сетях. Там действительно указано, что он работал в НМУ-3 до декабря 2017 года. На деле же, Тарасов работал в этой организации до 31 января 2018-го года. По словам мужчины, он намеренно указал неверную дату увольнения. В доказательство своих слов он продемонстрировал «Реальному времени» трудовую книжку, где действительно указано, что он уволен по собственному желанию 31 декабря 2017 года. Последнее место работы Тарасов просил не называть, так как, по его словам, еще не получил расчет.

Что касается его супруги, то тут, по его словам, у представителя казанского Кремля тоже неверная информация. Из АО «Сириус» она действительно уволилась, но не по собственному желанию, а в связи с ликвидацией компании, в то время женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком.



Кто разбил авто активистки

Перешли к вопросам журналистов, которые поддержали тему татарского языка. Лилию Галимову попросили прокомментировать высказывание председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина о том, что добровольное изучение татарского языка внесло раскол в общество и его нужно отменить.

— Было бы странно мне комментировать его слова, он сказал то, что сказал. Важно, что сейчас слышим все разные мнения. Идет проработка на будущий год, ее ведут в рабочем режиме, это связано с тем, что сейчас учебный год, в очередной раз менять учебные планы нет смысла. Идет кабинетная работа по изучению вопроса, связанного с нацязыками. Все на стадии обсуждения, пока делать выводы рано, — высказала позицию Лилия Галимова.





К высказанной накануне идее провести референдум по строительству МСЗ она отнеслась неоднозначно. «Не знаю, в каком контексте это прозвучало. Вопрос многоступенчатый, инициируется не одним жителем, проходит много процедур», — сказала Галимова. Фото Максима Платонова



Другая часть вопросов касалась опять же МСЗ. У Кремля пока нет информации о точной дате перевода назначения земель, выделенных для стройки. Известно лишь, что это должно произойти в июне. Представитель Кремля подчеркнула только, что сейчас инвестор занимается вопросами формирования пула, кто поедет изучать заграничный опыт по таким объектам.

К высказанной накануне идее провести референдум по строительству МСЗ она отнеслась неоднозначно. «Не знаю, в каком контексте это прозвучало. Вопрос многоступенчатый, инициируется не одним жителем, проходит много процедур. Закон предусматривает определенную процедуру», — сказала Галимова.

Тему МСЗ журналисты не хотели отпускать, интересовала ситуация с противницей строительства, которой разбили стекла машины. На это в Кремле заметили, что рядом с пострадавшей отечественной машиной находилась иномарка, которую никто не повредил. Кроме того, напротив была еще одна иномарка, также без следов нападения. Лилия Галимова не стала делать выводов, но акцентировала внимание на том, что наличие в непосредственной близости двух непострадавших авто как минимум странно.



Запрет Telegram никак не отразился на работе

Спросили Галимову и про блокировку Telegram. «Голос» казанского Кремля призналась, что ей сложно ответить, кто и какими мессенджерами пользуется. «В отношении меня, то с моей стороны никакой документации по Telegram не поступало. К счастью, у нас широкий рынок, можно пользоваться чем угодно. Блокировка никак не отразилась на работе госресурсов, мы наблюдаем за ситуацией», — ответила Лилия Галимова.

На брифинге не обошли стороной и тему ЧП в одной из школ Башкирии. Особые меры безопасности в Татарстане уже действуют с начала 2018 года, после последнего события организована работа на уровне педагогического состава, «это больше личный контроль». Что касается возможных списков потенциально опасных детей, то никакого подобного деления в республике не существует.



«Республика по объемам производства молока является лидером, безусловно, крайне важно поддерживать отрасль, вопрос поддержки села — один из ключевых», — прокомментировала ситуацию Галимова. Фото agro.tatarstan.ru



Далее речь зашла о другой наболевшей для Татарстана теме — молочном кризисе на фоне снижения закупочных цен. Ситуация ударила по фермерам, хозяйства несут серьезные убытки:

— Федеральные ведомства заявили, что будут принимать меры, связанные с вопросами изменения технических регламентов, регулирующих вопросы производства. Все это долгосрочная перспектива. Республика по объемам производства молока является лидером, безусловно, крайне важно поддерживать отрасль, вопрос поддержки села — один из ключевых, — прокомментировала ситуацию Галимова.

С ее слов, президентом были приняты решения о выделении субсидий в 800 млн рублей, Татарстан их выделил на частичную компенсацию потерь. «10 апреля был последний транш, как вы знаете. Этот сектор крайне важен, не исключены дополнительные меры», — с этими словами представитель Кремля завершила встречу.