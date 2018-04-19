В казанском Кремле опровергли сообщения об увольнении родителей школьницы из-за отказа от татарского

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила на брифинге, что, по имеющейся у них информации, девятиклассница не посещала уроки русского языка во второй и третьей четвертях. Из-за чего ее мать вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что женщина на заседание не явилась.

«По имеющейся у нас информации, мать по собственному желанию уволилась еще 30 апреля прошлого года, отец — также по собственному желанию — 31 декабря прошлого года», — рассказала Галимова корреспонденту «Реального времени».

Информацию об увольнении из-за непосещения уроков татарского языка Лилия Галимова назвала недостоверной и непроверенной.

Ранее СМИ сообщали, что родителей ученицы 9-го класса из Казани попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию сразу после того, как они подали в суд жалобу на постановление об административном нарушении.

