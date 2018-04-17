Казанцев стало больше, жить они стали дольше, и зарплаты у них выросли

Как Пелевин жаловался, что в Татарстане мало роботов, и обещал в будущем господство «темных заводов»

Фото: Максим Платонов

Не все показатели Стратегии социально-экономического развития Казани до 2013 года пока удается выполнить: провалы в 2017 году наблюдаются как в части образования, так и в инфраструктуре и доходах населения. Впрочем, в некоторых направлениях (по крайней мере, в цифрах на бумаге) Казань, наоборот, идет на опережение: демография, вовлеченность в занятия спортом, безопасность и ряд экономических показателей. Особо следует отметить исполнение бюджета Казани: городским властям в 2017 году удалось нарастить его доходную часть и в этом году за счет остатков увеличить расходы. Республиканские власти в лице Минэкономики РТ напомнили, что городу нужно ориентироваться не только на собственную стратегию, но и на технологический прогресс в мире. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исполком отчитался о реализации Стратегии-2030

Сегодня на сессии Казгордумы заслушали отчет о выполнении Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года. Эту стратегию утвердили в 2016 году, и, таким образом, 2017 год стал первым полным годом ее реализации. Ответ перед депутатами держал замглавы исполкома города Ильдар Шакиров, и, как следует из его доклада и материалов Казгордумы, пока выполнить удалось только 38 из 54 пунктов этой стратегии, или чуть более 70%. Не выполнено 14 показателей, еще по двум пока нет официальных данных. Однако по некоторым вопросам городским властям даже удалось опередить некоторые плановые показатели стратегии.

Чем может гордиться среднестатистический казанец? Оказалось, что долголетием… На 1 января 2018 года средняя продолжительность жизни жителей Казани составила 75 лет — этого показателя, согласно изначальным планам, планировали достичь только к 2024 году. Также продолжается рост населения: к началу года численность жителей столицы Татарстана составила 1 243 500 человек и выросла за прошлый год на 11,6 тысячи человек. Отсюда появляются и первые проблемы: дошкольным образованием охвачены только 75% детей в возрасте от года до шести лет.

Шакиров особо отметил нехватку детсадов в районах массовой застройки. В стратегии для решения таких задач заложены «вариативные формы» обеспечения детей местами в образовательных учреждениях, в частности появление и развитие частных детских садов. В городской программе поддержки МСБ организация таких учреждений отнесена к категории особо приоритетных.

Кроме того, Шакиров отметил, что, несмотря на появление в Казани новых школ, значительное число детей все еще учится во вторую смену (18,3 тыс. — вместо запланированных 15,9 тыс.). Также не выполненным на 6,5% оказалось отношение среднемесячной зарплаты учителей в школах к средней зарплате в экономике города.

Ответ перед депутатами держал замглавы исполкома города Ильдар Шакиров. Фото Максима Платонова

Среди других неисполненных показателей — миграционный прирост (5,5 тысячи человек вместо 5,8 тысячи), протяженности веломаршрутов (по плану 22 км на конец 2017 года, по факту 4,7 км) и прочие. Шакиров подчеркнул, что показатели стратегии подлежат корректировке каждые три года, при этом должен проводиться анализ того, почему изначальные показатели не были достигнуты. А еще раз в шесть лет стратегия должна полностью обновляться.

Рост показали спорт, жилье и безопасность

Докладчик отметил особые успехи в развитии массового спорта. Этому способствовали как международные спортивные события, которые регулярно проходят в Казани, так и строительство спортивной инфраструктуры: на 1 января 2018 года в городе имеется 2036 спортивных сооружений. Доля жителей, постоянно занимающихся спортом, по итогам 2017 года составила 42%.

Другой, не менее важный показатель — средняя заработная плата казанцев. Шакиров констатировал, что у работников крупных и средних организаций она выросла на 9% и составила 41 132 рубля в промышленности. Средняя зарплата работников малых предприятий достигла 23 188 рублей. Любопытно, что в материалах сессии показатель по средним денежным доходам населения как раз числится среди невыполненных: 45 519,9 руб. вместо запланированных 47 273 рублей. Этот показатель упал даже по сравнению с 2016 годом, тогда он составлял 46 529,6 рубля.

А вот в жилищном строительстве наблюдается исключительно положительная динамика: за отчетный год в Казани ввели в эксплуатацию 804 тысячи квадратных метров жилья, на 9% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, общая площадь жилых помещений в пересчете на одного казанца достигла 25,5 квадратных метра.

Также Шакиров отметил, что в 2017 году свыше двух тысяч многоквартирных домов были оснащены камерами видеонаблюдения. Всего сейчас в городе более восьми тысяч камер на различных объектах, и они уже продемонстрировали свою эффективность. С их помощью правоохранительные органы в 2017 году раскрыли 335 преступлений и 358 административных правонарушений.

Значительную часть показателей Стратегии-2030 по дорожной инфраструктуре удалось выполнить. Фото Олега Тихонова

Значительную часть показателей Стратегии-2030 по дорожной инфраструктуре удалось выполнить: доля общественного транспорта в пассажирских перевозках по городу составляет запланированный 51%, протяженность маршрутов городского автотранспорта — 1662 км (по плану — 1643 км). За год очищено 100% ливневых канализаций, напомним, ранее их состояние неоднократно вызывало критику.

Помимо уже названного выше показателя по велодорожкам (за год не появилось ни одного нового метра велоинфраструктуры), в числе невыполненных оказался показатель количества мест на платных муниципальных парковках: 1961 вместо 2200. Как пояснил Шакиров, это связано с исключением ряда муниципальных парковок по согласованию с республиканским управлением ГИБДД. Однако городские власти планируют в 2018 году выделить дополнительно 36 млн рублей на создание платных парковок и оборудовать еще 1800 парковочных мест.

Бюджет Казани нагулял жирок

Шакиров рассказал, что в 2017 году Казани удалось увеличить доходную часть бюджета на 6%. Объем валового территориального продукта (ВТП) за этот период достиг 556 тысяч рублей на душу населения. Отметим, что 40% ВТП обеспечивает казанский малый и средний бизнес. В нем заняты около 38% всех трудящихся горожан, а оборот таких предприятий составляет 540 млрд рублей. Сумма налоговых поступлений от МСБ составила свыше 3,3 млрд рублей. Эти показатели также присутствуют в Стратегии-2030, и тут городским властям поставленных целей удалось достичь.

Также город выполнил задачу по туристическому потоку: 2,75 млн туристов за год при запланированных 2,7 млн человек. А вот объем инвестиций в казанские предприятия — 184 млрд рублей за 2017 год, или 148 тысяч рублей в пересчете на одного жителя. В планах же было 149,25 тысячи рублей. «Это несколько не дотянуло до той планки, которую мы поставили, но нужно отметить, что это все равно один из наиболее высоких показателей среди городов Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию Шакиров.

Ирек Мухаметшин сообщил, что в 2017 году Казань значительно потратила свой резервный фонд объемом 112,5 млн рублей — расходы фонда составили 97,2 млн рублей. Фото kzn.ru



На бюджет Казани следует обратить особое внимание: Казгордума сегодня также рассматривала (и приняла) отчет об исполнении бюджета за 2017 год и изменении бюджета на 2018 год. Согласно решению депутатов, в этом году расходная часть бюджета увеличится на 375,1 млн рублей за счет остатков средств с прошлого года.



Дополнительные деньги в городском бюджете пойдут на различные цели — содержание и ремонт муниципальных учреждений (около 240 млн рублей), проведение общегородских мероприятий (46,3 млн рублей), погашение кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 1 января 2018 года (22,1 млн рублей). Кроме того, увеличатся расходы на городское благоустройство (12,4 млн рублей), охрану природы (11,7 млн рублей), мероприятия в сфере ЖКХ (более 5 млн рублей) и ряд других целей.

В ходе доклада начальника финансового управления исполкома города Ирека Мухаметшина о бюджете Казани выяснились еще несколько интересных вещей. Так, Казань все еще сохраняет лидерство по темпу роста поступления НДФЛ среди городов-миллионников. По итогам 2017 года город занимает второе место, годом ранее Казань была на первой позиции. Вместе с тем в 2017 году Казань значительно потратила свой резервный фонд объемом 112,5 млн рублей. Расходы фонда составили 97,2 млн рублей, большая их часть, как пояснил Мухаметшин, пошла на ремонт детских лагерей и оплату судебных исков.

Как Пелевин жаловался, что в Татарстане мало роботов

Шакиров в своем докладе говорил о вещах, которые происходят уже сейчас и в той или иной мере касаются каждого казанца. Гораздо более футуристичным оказалось выступление замминистра экономики РТ Олега Пелевина: в нем говорилось о блокчейне, роботизации и искусственном интеллекте, а также о том, что для развития нужно ориентироваться не только на свою стратегию, но и на положительный опыт других городов и стран.

— В столь быстро меняющемся мире становится все сложнее понять, как будет выглядеть наше общество через 10, 20, 30 лет. Планы, построенные нами три года назад, уже подверглись изменениям в связи с внедрением новых технологий. Но одно мы можем сказать точно: в ближайшее время все больше вещей вокруг нас будут походить на предметы из научной фантастики. Ведущие корпорации внедряют дроны, роботов, искусственный интеллект, блокчейн, big data и другие технологии, названия которых сейчас у многих на слуху.

В качестве примеров он приводил роботизированный завод компании Tesla в Америке, искусственный интеллект Watson от IBM, который уже сейчас может заменить людей во многих профессиях, дроны-доставщики компании Amazon, блокчейн-платформу Ethereum и многое другое. После этого он с сожалением констатировал, что российские и татарстанские компании подобные высокотехнологичные разработки в большинстве своем не используют. Особенно он посетовал на отставание в сфере роботизации: в 270 раз меньше, чем в среднем по миру.

Выступление замминистра экономики РТ Олега Пелевина оказалось футуристичным. Фото mert.tatarstan.ru



Пелевин спрогнозировал, что в недалеком будущем большая часть действий в промышленности будет выполняться не людьми, а роботами на так называемых «темных заводах», в цехах которых не нужны тепло, свет и кондиционирование. Люди же перейдут на удаленную работу с гибкой формой занятости. Вместе с тем чиновник отметил, что у Татарстана есть человеческий и инновационный потенциал, чтобы в будущем все-таки выйти в лидеры технологий.

1 / 41 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов