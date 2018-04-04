ФСБ смогла пронести муляж взрывчатки в казанское метро и пригородный вокзал

Сотрудники ФСБ смогли пронести муляж взрывчатки в казанское метро и пригородный вокзал. Такую проверку проводили сотрудники Ространснадзора и Федеральной службы безопасности в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«Защищенные объекты, но тест-объект свободно вошел на территорию. В реальной ситуации это, естественно, был бы теракт. Были привлечены как руководители, так и те, кто стоял на досмотре, кто допустил сам пронос, за неисполнение своих обязанностей», — цитирует заместителя начальника отдела надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса РФ Игоря Купцова «Татар-информ».



Напомним, в Казани на время проведения ЧМ-2018 будет введен контрразведывательный режим для обеспечения безопасности людей.