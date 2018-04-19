День памятников и исторических мест в Казани посвятили «Том Сойер фесту»

Градозащитники и краеведы рассказывают казанцам о проделанной работе и готовятся спасать следующие исторические дома

Фото: Олег Тихонов

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, учрежденный Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест при ЮНЕСКО в 1982 году. В Казани к этой дате приурочили два мероприятия: фотовыставку «Как любить город не только на словах» и экскурсию по домам, которые восстановили и будут восстанавливать участники «Том Сойер феста». В качестве организаторов выступили Татарстанское республиканское отделение ВООПИиК и Гильдия экскурсоводов РТ. Корреспондент «Реального времени» прошелся по казанским историческим улицам вместе с градозащитниками и краеведами.

«Город становится красивым, если его любят те, кто в нем живет»

Фотовыставка «Как любить город не только на словах» при входе в ТЦ «Кольцо» посвящена общественной инициативе «Том Сойер фест», которая направлена на восстановление объектов городской исторической среды силами общественности. Проще говоря, в свободное от работы время все желающие идут работать над ремонтом и реставрацией одного из старых домов. Обязательное условие — эти дома не должны находиться под охраной государства. Название фестиваля, как легко можно догадаться, происходит от рассказанной Марком Твеном истории, как Том Сойер организовал покраску забора. Родина «Том Сойер феста» — Самара, но по активности и масштабности Казань может претендовать на лидерство. На представленных фото дома, приобретшие прежний благородный вид, и участники акции.

Открыла казанский День памятников помощник президента РТ Олеся Балтусова, которая поблагодарила Казанский государственный архитектурно-строительный университет за помощь в подготовке выставки.

Заместитель министра культуры РТ Светлана Персова обратила внимание на связь «Том Сойер феста» с Годом волонтеров, который сейчас идет:

— Очень надеюсь, что это движение, которое с каждым годом набирает обороты, в этом году приобретет еще более массовый характер. И все вы, кто участвовал в этой акции, обретете новых сподвижников. И город наш будет преображаться. Потому что так же, как дети растут счастливыми, если их любят, так и город становится красивым, если его любят те, кто в нем живет.

На представленных фото дома, приобретшие прежний благородный вид, и участники акции.



Какие дома отремонтируют в 2018 году

Известный казанский экскурсовод Айдар Садыков от «Кольца» через улицу Петербургскую привел участников Дня памятников на улицу Волкова — островок деревянной Казани, где находятся многие объекта «Том Сойер феста».

Первый же дом на крутом подъеме вдоль кирпичной стены по адресу: Волкова, 14, уже включен в программу «Том Сойер феста» на 2018 год. У подножья холма вдоль улицы Тихомирнова разворачивается большое строительство. Обновление внешнего вида поможет старому дому сохранить лицо рядом с современными строениями и Шамовской больницей, которая сейчас переживает процесс перерождения. Согласие жильцов дома — другое обязательное условие для того, чтобы начали работать волонтеры.

Всего в 2018 году объектами «Том Сойер феста» станет семь домов. Можно перечислить адреса всех. Это указанный дом на Волкова, 14; Калинина, 4; Достоевского, 12; Щапова, 19/21, Сары Садыковой, 14; Тукая, 33; Фатиха Карима, 11.

Айдар Садыков от «Кольца» через улицу Петербургскую привел участников Дня памятников на улицу Волкова



Сюда приезжал президент на раритетном авто

Прошлый фестиваль 2017 года завершался у следующего пункта экскурсии — дома № 29 по той же улице Волкова. Это был традиционный день гуляний 30 августа. Кульминацией праздника, который проходил во дворе деревянного двухэтажного дома, стал приезд президента Татарстана Рустама Минниханова на раритетном «ГАЗ-69».

Дом был построен по проекту 1902 года для жены начальника 7-го участка землеустроительной комиссии — Александры Николаевны Распоповой и принадлежал ей до 1923 года. Табличка с именем первой собственницы установлена волонтерами на фасаде.

Другим объектом прошлогоднего фестиваля стал дом по адресу: Волкова, 42/1. Участник реставрации Ян Тинчурин, занимающийся кузнечным делом, рассказал о ремонте кровли над крыльцом этого дома.

Не все дома по Волкова могут быть отремонтированы силами волонтеров



Экспертиза и проект реставрации дома Богородского стоит 400 тыс. рублей

Не все дома по Волкова могут быть отремонтированы силами волонтеров. Стоящий по соседству дом крупного химика Алексея Яковлевича Богородского (1870—1943), где сохранился его кабинет, охраняется государством и подлежит реставрации только профессиональными подрядчиками. Однако лишь экспертиза и эскизный проект реставрации этого дома оцениваются в 400 тыс. рублей.

Не попал в число объектов спрятавшийся в тенистом дворе дом №40. Там удалось пообщаться с местной жительницей Галиной Дмитриевной, которая рассказала, что их дом построен еще 106 лет назад и тогда же посадили яблоню перед входом. Этот дом частный, поэтому расселить его просто так не могут. Выходящий на улицу дом №38, окрашенный зеленой краской, был муниципальным и еще 15 лет назад был расселен, а с тех пор пустует. Жильцы дома №40 не стремятся переезжать в один из спальных районов.

«У нас такая тишина. Вот эта яблоня. Вы бы видели, как она бывает усыпана яблоками летом, а зимой, когда лежит снег, — это сказка. Тут кругом сад, а в саду цветы и все есть», — рассказала Галина Дмитриевна.

1 / 56 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов