«У нас будет свой профсоюз»: прошедший сезон хоккея с мячом поддержал репутацию — без скандалов нам не жить

В книге Олега Феофанова «Музыка бунта» автор, рассказывая о корнях рока, упоминает безвестных негритянских музыкантов, которые в обеденный перерыв на заднем дворе торговой лавки в одном из городов американского Юга выстукивали ритмы на деревянных ящиках от фруктов и пели «У нас будет свой профсоюз…». Далеко не безвестные судьи и инспекторы российского бенди собрались 14 апреля в Москве и, ничего не выстукивая, учредили новую организацию — независимую Ассоциацию судей, после чего оповестили об этом факте спортивную общественность и разослали соответствующее письмо по клубам. В ожидании последствий очередного бунта в одном из самых скандальных видов спорта известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден постарался дать слово всем заинтересованным сторонам.

Нарыв назревал давно

О проблемах, связанных с судейством в и без того проблемном российском хоккее с мячом, по-моему, уже всем надоело писать и говорить. Два года назад автор на страницах «Реального времени» рассказывал (и получил массу противоречивых отзывов) о, мягко говоря, странном судействе полуфинальной серии чемпионата Суперлиги между «Байкал-Энергией» и «СКА-Нефтяником», в пятом, решающем матче которой гости, хабаровчане, получили 90(!) минут штрафного времени против 0 (да, именно нуля) у иркутян.

Прошлый сезон ознаменовался скандалом, связанным с критикой судейства со стороны главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего и последующим отлучением одной из самых медийных персон отечественного бенди от скамейки его команды на большую часть сезона. Но эти цветочки померкли перед здоровенной «ягодкой», когда «Водник» и «Байкал-Энергия» 20 раз поразили собственные ворота, и совершенно нераскрученный в стране вид спорта получил свою «минуту славы» в качестве топ-новости программы «Время».

Завершившийся сезон вроде бы не был богат на такие информационные «бомбы», не считая перепалки между тем же Ломановым и главным тренером «Байкал-Энергии» Николаем Кадакиным (сейчас он уже не занимает этот пост). Да и то перебранка эта с судейством не была связана. Но претензий к судейскому комитету ФХМР, который с января возглавил бывший знаменитый хоккеист и известный тренер Андрей Стук, по поводу спорных судейских решений почти у всех клубов, в том числе и «Динамо-Казани», накопилось немало. Чуть было, в частности, не обернулось скандалом судейство в «бронзовой» серии между все тем же «Байкал-Энергией» и «Кузбассом» (удивительно, но иркутский клуб фигурирует почти в каждом скандале, происходящем в русском хоккее).

Но оказалось, что в самом судейском корпусе тоже уже много лет зреют серьезные претензии к ФХМР и ее соответствующим подразделениям. Да что там претензии — образовался, по словам казанского судьи Игоря Дердюка, «нарыв, который должен был лопнуть». Вот он и лопнул: 39 судей и инспекторов заявили о создании новой организации — Ассоциации судей хоккея с мячом.

Образовался, по словам казанского судьи Игоря Дердюка (на фото), «нарыв, который должен был лопнуть». Фото vk.com



«Мы хотим спасти наш любимый вид спорта»

Каковы же основные положения открытого письма, с которым судьи и инспекторы обратились к министру спорта РФ Павлу Колобкову, президенту ФХМР Борису Скрыннику, руководителям клубов и региональных федераций?

В письме указывается, что судейским комитетом федерации руководят «некомпетентные» сотрудники, большинство из которых никогда сами не судили матчи. Говорится о не имеющих «спортивного и финансово-экономического обоснования» действиях судкома, о плохом взаимодействии этого органа с региональными органами и судьями, об отсутствии у судейско-экспертной комиссии объективных критериев оценки судейской работы, централизованной подготовки молодых арбитров, о незаблаговременном назначении судей на матчи.

Здесь же поднимаются вопросы материального обеспечения судейского корпуса, отсутствия регулярного медосмотра и страхования арбитров, расхождения между объявленными и фактически сроками наказания (читай «дисквалификации») судей.

«При таких обстоятельствах считаем необходимым открыто уведомить все заинтересованные стороны о том, что дальнейшее проведение матчей чемпионата, Кубка России, всероссийских и международных соревнований под руководством Судейского комитета ФХМР является невозможным». Ассоциация судей выступила за заключение договора с ФХМР о судействе соревнований, начиная с сезона 2018/19.

Письмо подписали, как уже было сказано, 39 судей и инспекторов, в том числе такие известные и авторитетные люди, как Григорий Минаев, Александр Шатунов, Алексей и Никита Юкляевских, Дмитрий Масляев, участники знаменитого матча «9:11» в Архангельске Александр Саадаков и Сергей Сергеев. Среди учредителей ассоциации казанский судья Дмитрий Аникин, ее председателем выбран 29-летний Никита Юкляевских. Избраны и руководители подразделений — Сергей Антипушкин возглавит комиссию по назначению арбитров, Александр Шатунов — работу по привлечению к судейству молодых арбитров.

«Мы не хотим никаких революций, мы хотим спасти наш любимый вид спорта, — говорит Никита Юкляевских. — Мы хотим, чтобы судьи работали в нормальной рабочей атмосфере, …чтобы результаты матчей были непредсказуемы. Заключение соглашения с новой организацией в какой-то степени должно будет изменить систему. В головах у судей не будет сидеть страх ошибки».

Казанские судьи Аникин и Дердюк: «Дело совсем не в Андрее Стуке»

О «страхе ошибки» говорили мне и казанские судьи по русскому хоккею Дмитрий Аникин и Игорь Дердюк.

— Эта проблема назревала из года в год, — прокомментировали создание Ассоциации судьи. — Судейством у нас в основном руководят не разбирающиеся в этом сложном деле люди, не понимающие всех нюансов этой работы. Возьмите, к примеру, вопрос о наказании судей. Судья ошибся, его официально отстраняют на три тура, а по факту он не судит месяца два-три. За работу в поле у нас платят деньги, несравнимые с другими игровыми видами спорта: 20 тысяч рублей главному, 10 — помощнику. Но если работа судьи оценена на «двойку», он не получает ни рубля, хотя отработал 90 минут. Разве это правильно? И нет чтобы сократить количество матчей или разрешить на время наказания судить в Высшей лиге, на других, более низких уровнях. Вообще нельзя… Человек же теряет практику. Когда он выходит на лед в следующий раз, он элементарно боится ошибиться, психологически надломлен.

— В письме говорится о «некомпетентном руководстве» судейским комитетом. Это не намек в адрес Андрея Стука, который никогда не судил и только в последние годы работал инспектором?



— Да нет же. Так совпало, что клубок проблем нарастал, и его разрешение таким радикальным способом, как создание Ассоциации, совпало с назначением Андрея Владимировича руководителем комитета. Мы очень уважаем Стука как человека и профессионала, дело совсем не в нем. У нас же проблема на проблеме. Вместо углубленных сборов, принятых для судей в других видах спорта, нас собирают в начале осени на матчах предварительного этапа Кубка России. Но там игры с утра до вечера — что можно успеть обсудить? Разве что бегло пройтись по каким-то новшествам в правилах. Мы тоже участники игры, рискуем здоровьем, получаем травмы, но о страховке судей никто не думает. А случись что — как нам кормить семьи? То же по поводу медобеспечения. До смешного доходит — единой формы и то нет, а мы же тоже команда.

— Что дальше, по-вашему? Я так понимаю, ход теперь за руководством ФХМР и клубами?

— Мы не против федерации или судейского комитета. Разослали письмо, ждем реакции. Давайте заключим договор о судействе, поживем так годок и потом посмотрим, пошло ли это на пользу. 60-70 % судейского корпуса – молодежь, у нас есть свои свежие идеи, мы хотим развивать наш любимый спорт, двигаться вперед, но нам не дают этого делать. Мы хотим воплотить свои идеи в жизнь, хотим действовать во благо нашего любимого хоккея, и создание независимой Ассоциации судей — единственный шанс сдвинуть дело с места. И обязательно хотим подчеркнуть — в случае заключения договора ассоциации с ФХМР затраты клубов на судейство совершенно не увеличатся, а останутся в рамках текущих взносов.

Андрей Стук: «Расцениваю создание ассоциации как удар в спину»

Нам удалось дозвониться и до руководителя судейского комитета ФХМР, чемпиона мира, лучшего бомбардира архангельского хоккея и тренера, приводившего казанское «Динамо» к «бронзовым» медалям, Андрея Стука. Вот что он нам сказал:

— Когда меня выбрали на эту должность (руководителя судейского комитета ФХМР, — прим. ред.), я, конечно же, знал, что в судействе накопилось немало проблем, и шел, чтобы их решать. Все понимали, что изменения будут. Я попросил клубы, чтобы они прислали нам предложения по улучшению качества судейства, чтобы разобрать их на заседании комитета и потом вынести на исполком федерации. И вместо того, чтобы всем заинтересованным сторонам публично и прозрачно обсуждать назревшие реформы, мы получаем то, что я назвал бы «ударом в спину». Сейчас уже звонят, как бы оправдываются: мы это не против тебя сделали. Есть проблемы реальные, о которых говорится в письме, есть и надуманные. Возьмите, к примеру, сборы. У нас копеечный, неолимпийский вид спорта. Мы не можем, как судьи из хоккея в шайбой, собраться на предсезонные сборы в Турции или в другом месте и планомерно готовиться — просто нет на это средств. И все это знают, все, кто подписал это письмо. Как знают и о других затратах — на материальное обеспечение и т. д. Я внес предложение: чтобы на матчи, на которые назначают молодых арбитров, приезжали опытные инспекторы, собирались накануне игры, обсуждали сложные моменты, которые могут встретиться в матче, а после игры вместе разбирали ошибки, спорные решения, претензии клубов. На это никаких дополнительных затрат не надо. И так по многим позициям. Главной задачей было — довести сезон до конца. Считаю, нам это удалось. И потом бы спокойно, в режиме диалога, решали все вопросы.

— В этом сезоне было больше претензий клубов по судейству?

— Специально не анализировал, протестов подано не было, но количество наказаний, выписанных арбитрам, возросло. Вот во вторник мы соберем судейский комитет, в нем у нас нет никакого раскола, будем в рабочей обстановке обсуждать все накопившиеся вопросы, потом вынесем предложения на исполком. Почему нельзя было все обсудить, решить, зачем принимать такие кардинальные меры, как создание ассоциации? Понимаю, что этот демарш готовился уже года три, понимаю, что за этим кто-то стоит, эти действия направляет и хочет взорвать нормальный рабочий процесс. Мы спокойно продолжаем работать в рамках выданных нам полномочий и не паникуем.

— Если соглашение между ассоциацией и ФХМР не будет подписано, сможет федерация провести следующий сезон?

— У нас порядка 60 судей, делайте выводы сами. Жизнь покажет, кто был прав. Да и непонятно пока, какие цели преследуют учредители новой организации.

Сергей Фирсов: «Я еще, честно говоря, глубоко не вник в письмо и в решения так называемой Ассоциации судей». Фото dynamo-kazan.ru



Сергей Фирсов: «В любом статусе наши судьи лучше судить не будут»

Во вторник в Казань из Архангельска вернулся главный тренер «Динамо-Казани» Сергей Фирсов — вопросов, и прежде всего организационных, накопилось немало, и уже надо думать о том, с чем команда подойдет к следующему сезону.

— Я еще, честно говоря, глубоко не вник в письмо и в решения так называемой Ассоциации судей, да и без этого, честно, забот хватает, — ответил Сергей Иванович вашему корреспонденту. — Скажу точно: под эгидой ли федерации, в независимом ли статусе — от этого наши судьи лучше судить не станут. Действия судей по ходу чемпионата мы не обсуждаем, с ними не «работаем». Мы платим деньги ФХМР, у нас скромный бюджет и нет ни денег, ни желания оформлять протесты на действия арбитров.

— Ваша команда в ходе сезона страдала от решений судей?

— Вот вам один эпизод. Играем со «Стартом». В конце матча при ничейном счете не дают чистый пенальти в ворота соперника, и нам в контратаке забивают победный гол — и времени, чтобы отыграться, уже мало. Повлияла судейская ошибка на результат, как сами считаете?.. Звоню в судейский комитет, там отвечают: «Недоказуемо». Да все понятно, это хоккею с шайбой, баскетболу можно завидовать, там все спорные моменты можно проанализировать, «прощупать» со всех сторон. У нас же бедный вид спорта, видеокамер нормальных на стадионах не хватает, ничего потом не докажешь.

— Как вы видите развитие ситуации?

— Мы не будем платить судьям отдельно, помимо тех взносов, которые перечисляем за участие в чемпионате федерации. Повторяю, качество судейства не улучшится, если часть арбитров решит создать свою независимую организацию. У нас столько рабочих вопросов, которые надо начинать решать прямо сейчас — это и лед, и комплектование, организация сборов, чтобы еще думать о судейских проблемах.

Валерий Носов: «Мы находимся по разные стороны баррикад»

Директор «Динамо-Казани» Валерий Носов подтвердил, что письмо о создании ассоциации в клуб пришло.

— Валерий Юрьевич, как собираетесь реагировать на письмо?

— Никак. Переслали его учредителям клуба. Мы же находимся по разные стороны баррикад — у нас договор с федерацией, мы его исполняем и дергаться не собираемся.

— В письме говорится, что клубы несут убытки из-за «незаблаговременного назначения судей на матчи».

— Это есть, ведь чем позднее мы оплачиваем судьям транспортные расходы, тем дороже нам это обходится. Но что мы здесь можем поделать? Повторю — письмо у учредителей, они и будут озвучивать позицию клуба.

P.S. Мой любимый вид спорта опять лихорадит. И я, клянусь, не могу сейчас выразить однозначно свою позицию — кто прав, а кто виноват в создавшейся ситуации. Я хочу только одного: чтобы российский хоккей с мячом и дальше попадал в топ-новости главных информационных каналов, но не в связи с мячами, умышленно закатываемыми в свои ворота, или очередными сагами о том, как поссорились Сергей Иванович с Владимиром Владимировичем, а по причине открытия в очередном городе крытой арены для бенди или подтверждения сборной России звания сильнейшей на планете. Но пока, увы, нам чаще приходится разбираться в не совсем чистом белье. Что же, остается надеяться на лучшие времена.