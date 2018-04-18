Саяхов out, Сайманов in: в «Рубине» решились на перемены

У казанцев новый генеральный директор

В казанском «Рубине» снова кадровые изменения: Рустама Саяхова, проработавшего в должности генерального директора 14 месяцев, сменил хорошо известный казанским болельщикам Рустем Сайманов, экс-спортивный директор клуба. О том, какие обстоятельства сопровождают это назначение, а также об опыте работы двух спортивных функционеров — в материале «Реального времени».

У «Рубина» новый генеральный

В «Рубине» продолжается внутренняя клубная реорганизация. Вчера она коснулась ключевой управленческой должности — генерального директора, которую занимал Рустам Саяхов. Теперь эта функция возложена на Рустема Сайманова, работавшего прежде на позиции спортивного директора клуба. Официально об этом пока не объявлялось, но сам Сайманов информацию уже подтвердил.

— Я действительно назначен на пост генерального директора футбольного клуба «Рубин». Буду занимать только эту должность. Пока что мы решаем, кого назначить на позицию спортивного директора клуба, — цитирует Сайманова «Чемпионат».



Саяхов подтвердил «Реальному времени» свой уход. Сейчас он официально в отпуске.

Рустам Саяхов проработал на этом посту чуть больше года. Он пришел в «Рубин» еще при прежнем президенте, поначалу занимал позицию финансового директора, а чуть позже (в феврале прошлого года) ему было доверено управление клубом в целом. Сайманов, в свою очередь, вернулся в казанскую команду вместе с Курбаном Бердыевым минувшим летом и занимался спортивной составляющей деятельности клуба.

«Рубин» сумел относительно выгодно избавиться от некоторых игроков, купленных при Грасии. Фото rubin-kazan.ru



Оценка работы Саяхова — неплохо

Работу Рустама Саяхова однозначно оценить невозможно — слишком серьезные и не зависящие от него перемены случились за это время в клубе. Предполагаем, что бывший председатель правления банка «Аверс» назначался на пост гендиректора «Рубина» с задачей сократить расходы бюджета. Более подходящей кандидатуры для ее решения на тот момент, кажется, не существовало.

Рустам Хамитович со своей ролью справился. Понятно, что команде пришлось расстаться чуть ли не со всеми игроками, набранными при прежнем руководстве. Сократилось количество судебных разбирательств с бывшими игроками, из-за которых еще в прошлом сезоне «Рубин» нес репутационные издержки. Решались по мере поступления и другие проблемы. Для исполнителя, взятого под конкретную задачу и призванного закручивать самые неотложные «гайки», работа Саяхова может быть признана удовлетворительной.

Кроме того, «Рубин» сумел относительно выгодно избавиться от некоторых игроков, купленных при Грасии. Одно лишь решение по продаже Жонатаса и несогласие на расставание с Азмуном выглядит сейчас, по прошествии времени, как большое достижение. Ведь в весенней части чемпионата Сердар забивает с той же частотой, с какой прежде забивал бразилец, нынче не покидающий больничную койку в «Ганновере».

«Рустем — спортивный директор от Бога»

Рустем Сайманов, отработавший текущий сезон в должности спортивного директора, всегда был на особом счету у руководителей клуба. Прошлым летом летом о нем лестно отзывался президент «Рубина» Радик Шаймиев.

— На встрече была просьба Курбана Бекиевича Бердыева о Рустеме Фидаевиче Сайманове как о спортивном директоре. Я не против. Рустем в этом смысле — спортивный директор от Бога. Об этом человеке я много слышал от футбольных специалистов, я с ним познакомился, когда он работал в «Рубине», и мы недавно снова встретились, — рассказывал Шаймиев в своем интервью «Реальному времени».

Прошлым летом о работе Сайманова хорошо отзывался президент «Рубина» Радик Шаймиев. Фото Олега Тихонова

В казанском клубе Сайманова знают давно. С командой он сотрудничал еще с 2006 года, а год спустя стал ее спортивным директором. Именно под его бдительным оком был собран тот самый, уже полулегендарный чемпионский состав, которому в нынешнем году исполняется 10 лет. Во многом именно усилия Сайманова обеспечили переезд в Казань Сергея Семака, Саво Милошевича, Гекдениза Карадениза и многих других.

Многим новоиспеченный гендиректор «Рубина» известен своим криминальным прошлым, но мы уже писали, почему эту страницу его жизни стоит закрыть и больше к ней не возвращаться. После выхода на свободу Сайманов вновь начал работать в связке с Бердыевым. Во многом поэтому менеджер неожиданно объявился в «Ростове», помогая клубу все в той же роли неофициального спортдира. «Серебро» Премьер-лиги и успешное выступление ростовчан в еврокубках еще раз проиллюстрировали роль Рустема Фидаевича в достижении клубных целей.

Символизм или признание заслуг

В «Рубине» нынешнего образца Рустем Сайманов вновь оказался на хорошо известной для него позиции. В качестве спортивного директора он занимался вопросами комплектования команды, собрав для весеннего отрезка совершенно новый коллектив. Так что неудивительно, что казанцы усилились игроками, за которыми Курбан Бердыев и компания следили уже давно. Речь прежде всего о Подберезкине и Попове, которые могли перейти под крыло этого тренера еще несколько лет назад.

Качественный скачок в результатах, демонстрируемый командой этой весной, позволяют Сайманову с легкой душой перейти на должность генерального директора. Скорее всего, он продолжит курировать и вопросы спортивного характера, в том числе комплектования команды, но уже на более общем уровне. Сейчас в клубе фактически отсутствует селекционный отдел, и выбор нового спортивного директора наверняка будет происходить с учетом грядущего восстановления этой службы.

Качественный скачок в результатах, демонстрируемый командой этой весной, позволяют Сайманову с легкой душой перейти на должность генерального директора. Фото rubin-kazan.ru



Между тем, назначение самого Рустема Сайманова выглядит весьма символично. В год, когда «Рубин» отмечает свое 60-летие и 10-летие своего первого чемпионства, лучшего кандидата на роль человека, понимающего, как устроен футбольный клуб и как привести этот сложный (в том числе кадровый) механизм в действие, наверное, не найти. Остается надеяться, что приход Сайманова на новую должность окончательно перевернет ту многолетнюю серую страницу истории клуба, от которой его болельщики уже успели подустать.