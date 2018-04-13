10 лет первому чемпионству «Рубина». Сезон-2008: как это было

Воспоминания экс-руководителя пресс-службы казанского клуба Максима Лопухова

10 лет назад казанский «Рубин» вписал свою веху в спортивную историю Татарстана, впервые став чемпионом России. Веха эта тем более значима, если учесть, что в футболе, в отличие от того же хоккея, прорывающаяся на передовые позиции провинция всегда была редкостью. Шутка ли, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, золото российского чемпионата брала лишь владикавказская «Алания» — и то в далекие 90-е. Бывший руководитель пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов, продолжающий работать в клубе, в своей колонке, написанной для «Реального времени», вспоминает перипетии знаменитого сезона-2008.

«Сложно создать команду единомышленников»

Осознавая сегодня события десятилетней давности, понимаешь, насколько масштабно и значимо то, чего добился «Рубин», и как трудно повторить это сейчас. Почему? Потому что невероятно сложно создать команду единомышленников, способную добиваться серьезных успехов; тех, кто живет ее интересами и для кого «Рубин» — это частица самого себя, а не организация или учреждение, в котором ты отрабатываешь зарплату.

Да, для завоевания золотых медалей понадобились серьезные вложения, но на выходе мы получили участие в Лиге чемпионов, что не только вернуло команде часть средств, но и подняло престиж футбола в городе, и, кроме того, «Рубин» стал узнаваем в мире. Сейчас же клуб вынужден преодолевать последствия периода безвременья.

Может быть, я не прав, и гораздо важнее участие, а не триумф; и 9-10-е места — это тоже результат. Увы, пустеющие трибуны стадиона вряд ли это подтвердят, да и власть имущие всем своим видом дают понять, что такое положение их не устраивает. Поэтому сегодня, когда грядет 60-летний юбилей «Рубина», мы должны с уважением отнестись к тому, что сделали люди 10 лет назад.

«Несмотря на продажу Домингеса, денег на новых игроков не дали»

Итак, 2008 год. События этого года нельзя рассматривать в отрыве от предыдущего. Сезон-2007 оказался крайне неудачным для «Рубина». Какое-то время команда находилась на грани вылета, и лишь на финише удалось зацепиться за спасительное десятое место. Основной причиной неудачи стала слабая комплектация состава. Несмотря на продажу «Зениту» Домингеса, средства на приобретение новых игроков «Рубину» выделены не были. Пришлось приобретать новичков из свободных агентов или за небольшие деньги. В результате многие из них так и не доиграли до конца сезона, а команда лишь титаническими усилиями смогла в последний момент выбраться из опасной зоны.

Уроки неудачного сезона пошли впрок, и перед чемпионатом-2008 была проведена самая серьезная за все годы выступления в Премьер-лиге селекционная кампания. Да, средства в команду были вложены действительно серьезные, но и результат оказался буквально ошеломительным. Однако все познается в сравнении. Вложения в «Рубин» были на уровне ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Сатурна» тех лет, но явно не дотягивали до бюджета питерского «Зенита» любого из последних 12 лет его существования.

Главным приобретением команды безусловно нужно считать турецкого полузащитника «Трабзонспора» Гекдениза Карадениза. Фото turfootball.ru



От «Черномора» до Реброва: лучшая трансферная кампания в истории «Рубина»

Главным приобретением команды безусловно нужно считать турецкого полузащитника «Трабзонспора» Гекдениза Карадениза. 28-летний футболист блистал тогда в чемпионате Турции, и на тот момент это была самая дорогая покупка «Рубина» за всю его историю. Ни Кабзе, ни тем более пришедший через 2 года нападающий Фатих Текке особо проявить себя не смогли и поэтому, в отличие от Карадениза, надолго в нашей команде не задержались.

Следующим серьезным приобретением клуба стал нападающий киевского «Динамо» Сергей Ребров. Знаменитый украинский футболист, долгое время поигравший в Англии, бесспорно помог «Рубину» в его первый чемпионский сезон, забив немало важных голов по ходу чемпионата. К сожалению, следующий сезон Сергей в команде не доиграл. Почувствовав, что перестает быть игроком основного состава, он по ходу первенства покинул «Рубин» и вернулся на Украину.

Еще одной футбольной знаменитостью, прибывшей в «Рубин» в первый чемпионский сезон, стал сербский нападающий Саво Милошевич. Известный форвард, поигравший в серьезных зарубежных клубах и уже собиравшийся заканчивать футбольную карьеру, принял предложение казанского клуба и внес немалый вклад в его первое чемпионств.

Следующий новичок был хорошо известен казанским болельщикам. После трехлетнего отсутствия в команду вернулся защитник Роман Шаронов. За это время он успел поиграть за грозненский «Терек» и ярославский «Шинник». Так уж сложилось, что Шаронов стал непосредственным участником самых громких успехов ставшего родным для него клуба.

Еще одним достаточно громким трансфером стал приход в команду аргентинского защитника из «Ньюэл олд бойз» Кристиана Ансальди. Громким его можно назвать по причине приличной стоимости игрока и трудностей адаптации латиноамериканских игроков в России. Но аргентинец сполна «отбил» потраченные на него деньги. Его вклад в оба чемпионства «Рубина» и в дальнейшие достижения казанцев трудно переоценить.

В команде серьезно была обновлена вратарская линия; появились сразу два голкипера. Но если вернувшийся из ФК «Москва» Сергей Козко новичком в общем-то не считался, то 28-летний Сергей Рыжиков, ранее выступавший за «Томь» и сменивший за свою карьеру немало клубов, мог смело называться новобранцем «Рубина». Изначально не было ясно, кто из двух голкиперов будет первым номером, но Рыжиков своей блестящей игрой забронировал за собой позицию основного вратаря, и именно с его именем связаны все громкие достижения «Рубина» последних лет.

Сергей Семак, опытнейший футболист, бесспорный лидер на поле и вне его, сразу же был избран капитаном команды. Фото championat.com



Перечисляя новичков, особенно важно выделить футболиста, вклад которого в успехи «Рубина» стал ключевым. Это полузащитник Сергей Семак, пришедший из ФК «Москва». Опытнейший футболист, бесспорный лидер на поле и вне его, Сергей сразу же был избран капитаном команды.

Были и другие приобретения, которые усилили «скамейку», сделали ее более вариативной. Вот такой обновленный «Рубин» вступал в новый чемпионат.

Превзошли ожидания, или сенсация на старте сезона

Конечно, после столь солидного комплектования болельщики вправе были ждать от «Рубина» удачных выступлений. Но семь подряд побед на старте стали настоящей сенсацией. Казанцы побили рекорд Премьер-лиги, ранее принадлежавший «Спартаку». При этом на выезде были повержены такие «монстры», как «Локомотив», «Зенит» и «Динамо». Особенно запомнилась победа в Санкт-Петербурге. «Зенит» в том сезоне, напомним, выиграл Кубок УЕФА. Пропустив в первой половине игры гол от Аршавина, казанцы во втором тайме переломили ход матча в свою пользу. Три гола — один Семака и два Карадениза — принесли «Рубину» заслуженную победу со счетом 3:1. Перед восьмой игрой дома с московским «Спартаком» отрыв казанцев от ближайших преследователей составлял семь очков.

Поражение от москвичей, да еще с крупным счетом 0:3, отрезвляюще подействовало на «Рубин». Стало ясно, что впадать в эйфорию еще очень рано. Это подтвердили и следующие матчи. В очередной встрече в упорной борьбе была обыграна «Москва» (2:1), а затем в семи играх подряд победу одержать не удавалось.

Арест Рустема Сайманова чуть не подкосил «Рубин»

И здесь необходимо отметить одно происшествие, которое, несомненно, повлияло на дальнейший ход событий. После победы в Москве, перед выездом в Нальчик, был арестован и впоследствии осужден спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Учитывая то влияние и уважение, которыми пользовался в команде Рустем Фидаевич, данный факт не мог не сказаться на выступлениях «Рубина». Это событие произошло в мае 2008 года. Возвращение Сайманова в «Рубин» состоялось через девять с лишним лет — летом прошлого года.

В итоге следующий матч в Нальчике «Рубин» провел крайне невыразительно и уступил местному «Спартаку» со счетом 0:2. Последняя игра перед паузой на чемпионат Европы стала как бы продолжением поединка в Нальчике. «Рубин» принимал аутсайдера, ярославский «Шинник», и снова при не самой лучшей игре потерял очки, сыграв вничью и пропустив гол на исходе встречи.

После полуторамесячного перерыва казанцы продолжили свою ничейную серию, которая в итоге составила шесть матчей. Следует отметить, что в команду пришло пополнение: из ФК «Москва» перешел нападающий Роман Адамов. Лучший бомбардир сезона-2007 должен был усилить атакующую линию «Рубина». Однако ожидаемого усиления этот переход не принес. Лишь один гол удалось забить Роману в том сезоне и два — в следующем. В середине сезона-2009 он перешел в «Крылья Советов».

Победа над «Зенитом» дала начало новой серии из шести побед подряд. Фото zateevo.ru

Ключевой «вынос» «Зенита»

После семи матчей без побед отрыв от ближайшего преследователя составлял всего два очка, и в этот момент в Казань пожаловал питерский «Зенит». Пожалуй, этот матч стал для «Рубина» едва ли не решающим в сезоне. Питерцы ехали в Казань только за победой, они очень хотели взять реванш за домашнее поражение и тем самым наказать «зарвавшегося выскочку». «Рубину» же было просто необходимо прервать затянувшуюся серию неудач. И соперник для этого подвернулся что надо.

Встреча проходила в ожесточенной борьбе, которая в концовке перешла с поля на тренерскую скамейку. В итоге «Рубин» не просто победил, а разгромил именитого соперника со счетом 4:1. Дубль Бухарова, голы Реброва и Кобенко стали воплощением того неоспоримого преимущества, которое в этом матче имела наша команда.

Победа над «Зенитом» дала начало новой серии из шести побед подряд. Запомнилась четвертая по счету в Перми над «Амкаром». Пермяки считались одними из самых неудобных наших соперников. В этом же сезоне казанцы обыграли «красно-черных» дважды — и дома, и на выезде. Пропустив в начале второго тайма с пенальти, «Рубин» одержал волевую победу: Бухаров сравнял счет, а Нобоа прекрасным ударом со штрафного вывел «Рубин» вперед. Победа 2:1, и капитан «Амкара» защитник Алексей Попов после этого матча переходит в казанский клуб. Полтора года отыграет опытнейший футболист в Казани и в 2010 году вернется в родную Пермь.

Пятую и шестую победы с одинаковым счетом 1:0 «Рубин» одержал соответственно дома над московским «Динамо» и в Москве над «Спартаком», после чего за восемь туров до конца чемпионата отрыв от второго места достиг девяти очков. Несмотря на это, опасения были. У нашей команды практически отсутствовал опыт борьбы за столь высокие места и психологически ей было очень тяжело выдержать турнирный марафон. Это и подтвердилось в следующей домашней игре против «Москвы». Пропустив гол в первом тайме, атакуя практически всю игру, «Рубин» уступил со счетом 0:1.

Еще одной футбольной знаменитостью стал сербский нападающий Саво Милошевич. Фото sport-express.ru

Основным преследователем стал ЦСКА

Оставалось семь туров, и было очевидно, что до триумфа еще очень далеко и необходимо предельно мобилизоваться, чтобы не упустить турнирное преимущество. Между тем, у «Рубина» выявился главный конкурент. Это был ЦСКА, армейцы стали выигрывать матч за матчем.

Дальнейшие события показали, что с психологией у нашей команды все в порядке. Была новая серия, на этот раз из четырех побед подряд, в итоге сделавшая «Рубин» чемпионом. Началась она с нальчикского «Спартака», очень неудобного соперника для «Рубина». В гостях мы ему уступили, дома же случился реванш. Бухаров и дважды Милошевич воплотили в голы безоговорочное преимущество «Рубина» в этом матче — 3:0. В Ярославле в упорной борьбе был обыгран со счетом 2:0 находившийся уже одной ногой в первом дивизионе «Шинник». Все прекрасно помнили упущенную победу над ярославцами в Казани, и лишь после второго гола (его автором стал Ребров) можно было вздохнуть спокойно. И, наконец, вчистую (3:0) были переиграны самарцы — в матче, в котором ожидалась упорнейшая борьба. После этого разгрома даже отъявленные пессимисты начали верить в чемпионство «Рубина». Оставалось четыре игры, и все гадали, когда будет сделан последний шаг. Предполагали, что в домашней игре с «Тереком», но оказалось чуть ранее — в Раменском. Сюрприз преподнесли армейцы, неожиданно проигравшие «Спартаку». Выходило, что в случае победы над «Сатурном» «Рубин» досрочно, за три тура до конца, станет чемпионом страны.

Сейчас в памяти остался лишь гол Милошевича, несколько минут после него и радость и эйфория, длившаяся нескольких дней. Фото sportbox.ru

Решающее усилие Милошевича

Ожидание этого матча, подготовка к нему, конечно же, отличались от других игр. Важность момента сказалась не только на игроках, но и на всех людях, так или иначе причастных к команде. Конечно же, все волновались. Это потом уже стало известно о заранее приготовленных шампанском, майках и тюбетейках. Все это стало актуальным только по завершении победной игры. Про сам же матч было написано и сказано столько, что можно написать о нем книгу.

Некоторые недобросовестные журналисты, прежде всего московские, подвергали сомнению честный характер той игры. Оставим это на их совести. Есть только один объективный критерий — это турнирная таблица, а в ней «Рубин» оказался выше всех. Сейчас в памяти остался лишь гол Милошевича, несколько минут после него и радость и эйфория, длившиеся нескольких дней. Это была невиданная для всего города победа, навсегда вписанная в его историю.

Сезон «Рубин» закончил тремя поражениями, выплеснув все эмоции в Раменском. Но это тот случай, когда результат уже не волновал никого. Концовка эта ни в коей мере не умаляет великолепное достижение «Рубина». Тем более что в следующем сезоне «Рубин» вновь стал чемпионом — и на этот раз он переиграл соперников, что называется, по всем статьям, знатно пошумев и в Европе. Но это уже тема для следующего материала.