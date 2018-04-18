Билл и еще четыре причины доминирования «Ак Барса» над ЦСКА

Закончат ли «барсы» финальную серию двумя матчами в Москве?

По счету и по характеру игры финальная серия Кубка Гагарина развивается пока по сценарию нашей спортивной редакции и экспертов «Реального времени». «Ак Барс» играет на своих сильных качествах, вынуждая армейцев демонстрировать, напротив, их слабые стороны. Что именно позволяет Биллу в одну калитку выносить ЦСКА — об этом в материале «Реального времени».

Билялетдинов опережает Никитина на один-два хода

Теперь уже можно утверждать, что многоопытный наставник «Ак Барса» максимально скрупулезно разобрал соперника и подобрал лучший рецепт нейтрализации козырей ЦСКА. За счет чего москвичи выбили из плей-офф западного фаворита Кубка Гагарина из Санкт-Петербурга, у которого и уровень исполнительского мастерства повыше, и комбинационная игра лучше поставлена? Если немного упрощать, то столичная «конюшня» взяла свое тактикой «бей-беги» — то есть скоростями, характером и «копанием пятака». Игровой рисунок ЦСКА можно схематично охарактеризовать так: забросили в зону — полетели — выцарапали шайбу из угла — пас на синюю линию — бросок (наброс) и «мясо» на пятаке…

Со СКА это сработало, однако «барсы» в физике, характере и единоборствах не уступают, и незамысловатая тактика Никитина сбоит как на этапе доставки шайбы в зону, так и у бортов. Пятак же «чистят» такие бойцы, как Свитов, Клинкхаммер, Потапов или Лукоянов. «Очень важный момент — функциональная подготовка. У казанцев она на очень хорошем уровне. Они нисколько не уступают в этом компоненте более молодым хоккеистам ЦСКА», — говорил перед финальной серией Игорь Захаркин «Реальному времени».

По большому счету Билялетдинов показательно загнал Никитина в тактический тупик, любой выход из которого не сулит ЦСКА ничего хорошего. Первые матчи серии москвичи отыграли от обороны — голевых моментов за две встречи у гостей было на порядок меньше, чем за один против СКА. Неслучайно Никитин на послематчевой пресс-конференции отдавал должное «организованной игре» «Ак Барса». Как бы ни закрывался ЦСКА в обороне, мастеровитые форварды казанцев свои две шайбы забьют, а вот для контригры москвичам не хватает классных исполнителей.

На свободном льду Азеведо, Секач (на фото) и Галиев при поддержке Зарипова могут обеспечить еще более уверенную викторию «Ак Барса»



Если же ЦСКА решит сыграть первым номером, что ожидается уже сегодня, то тактика контратак для системы Билла подойдет еще больше. На свободном льду Азеведо, Секач и Галиев при поддержке Зарипова могут обеспечить еще более уверенную викторию «Ак Барса». Что делать в этой ситуации Никитину — вопрос риторический. И иллюстрирующий тактический тупик главного тренера ЦСКА, для которого такой уровень тренерского противостояния без права на ошибку — пока в новинку.

Чехарда с «первым номером» у ЦСКА началась уже в Казани

Как писало «Реальное время» перед серией и отмечали наши эксперты, конкуренция на вратарском посту для плей-офф не есть хорошо. Если в регулярном сезоне это скорее плюс, поскольку позволяет не перегружать основного голкипера марафоном малозначащих матчей, то в играх на вылет голкипер чувствует себя уверенно, если играет «от звонка до звонка». Конечно, «Ак Барс» прилично рискует, имея за спиной Гарипова вратаря уровня Шарыченкова, зато сам Эмиль вышел на высочайший уровень уверенности в себе и вообще ментально выглядит идеально. Мелкие технические помарки никуда не делись, но главное, что они нивелируются уверенной игрой в обороне полевых игроков, а сам Гарипов делает то, что не делал по ходу текущего сезона, — спасает команду в тяжелых моментах и не «привозит» легкие шайбы.

В ЦСКА с вратарской позицией все сложнее. На бумаге что Юханссон, что Сорокин посильнее Гарипова, но они не знают, кто из них основной. И после казанских игр все запуталось еще больше. Во-первых Ларса казанские форварды раскусили уже в первой игре, при этом, если бы не вратарь ЦСКА, «Ак Барс» мог выиграть и крупнее. Поэтому сам Юханссон вправе чувствовать некую справедливость из-за выхода Сорокина на второй матч. При этом сам Илья сыграл во второй игре не хуже шведа, но все же пропустил не самые тяжелые шайбы от Азеведо и Клинкхаммера, при том что к Гарипову за шайбу Киселевича претензий быть не может (игровой снаряд пулей влетел в самую девятку). Думается, и сам Никитин теперь не знает, кого ставить в ворота в Москве. Оба голкипера, похоже, не уверены в себе и при этом могут считать, что именно они должны вставать в «рамку». Взрывоопасная ситуация.

Казанские матчи показали — «решать» финальную серию также готов и Станислав Галиев



Кадры решают все

— Я думаю, что сейчас нападение «Ак Барса» не слабее нападения ЦСКА. Во-первых, казанские ребята более опытные и могут работать более методично, там нет никакой спешки. Одним из главных плюсов я бы назвал присутствие опытных игроков, которые знают, что нужно делать, чтобы победить. И при этом они находятся в хорошей спортивной форме. Это Александр Свитов, Данис Зарипов, Джастин Азеведо. В обороне — Андрей Марков и Василий Токранов. В каждой линии у «Ак Барса» есть опытные игроки, которые знают, что делать, чтобы побеждать. Думаю, у ЦСКА таких игроков на сегодня нет, — называл перед стартом серии сильные стороны «Ак Барса» Игорь Захаркин.

Добавим к его словам, что казанские матчи показали — «решать» финальную серию также готов и Станислав Галиев. Кроме того, Билялетдинов, словно фокусник, вытащил из рукава травмированного, казалось, Иржи Секача. И это при том, что чех вынужден добирать игровую форму через матчи, что и происходило 14 и 16 апреля на льду «Татнефть Арены». «Физика» уже сейчас позволяет Иржи играть в стартовом звене и бригадах большинства, а сегодня должен вернуться и игровой тонус. Также «запасом прочности» «Ак Барса» может считаться Владимир Ткачев, который никак не может «выстрелить» в плей-офф, и защитник Василий Токранов, точных залпов которого от синей линии так не хватало бригадам большинства «барсов» в казанских матчах. Болельщики казанцев вправе ждать большего и от Александра Бурмистрова с Данисом Зариповым. Последний — настоящий мозговой центр атак казанского клуба и носитель победного опыта, но парочки заброшенных шайб в самый ответственный момент финальной серии от Даниса все ждут.

А что же ЦСКА? Яркая звезда там, по сути, одна. Это Кирилл Капризов, появления которого на льду во втором казанском матче не заметил практически никто. Игроков калибра Зарипова, Азеведо и даже Свитова у ЦСКА попросту нет. Все-таки финал плей-офф Кубка Гагарина — турнир другого уровня, нежели пхенчханская Олимпиада — слабейшая в хоккейном плане за всю историю Игр.

Яркая звезда там, по сути, одна. Это Кирилл Капризов, появления которого на льду во втором казанском матче не заметил практически никто

Психология победителей

Для «Ак Барса» и его тренера нынешний финал Кубка Гагарина уже четвертый, а победа в нем, если она случится, станет для казанцев уже третьей (и тогда они вырвутся в единоличные лидеры по количеству завоеванных Кубков Гагарина). Хватает в составе татарстанского клуба и персоналий, которые знают, что такое побеждать в финале плей-офф. У ЦСКА с этим напряженка.

Кроме того, ЦСКА после распада СССР ни разу не выигрывал чемпионат страны, что уж говорить о КХЛ. Московскую пальму первенства на долгие годы захватило столичное «Динамо». И еще один факт. ЦСКА никогда не проходил казанский «Ак Барс» в плей-офф. И пока не видно, за счет чего эта тенденция может быть переломлена.

«Вся страна за «Ак Барс»

Среди нейтральных болельщиков именно «Ак Барс» стал своего рода аналогом футбольного «Спартака». Казанский клуб, будучи одним из самых богатейших в стране, ни в одном из сезонов не был самым расточительным. При этом именно «Ак Барс» — самый стабильный клуб российского хоккея, в котором к тому же традиционно играет большое количество собственных воспитанников. Даже на болельщицких гостевых самого непримиримого врага «Ак Барса» — «Салавата» — вы увидите, что большинство желает победы в текущей финальной серии именно казанскому клубу. И не только в Уфе. Отметим, что так было практически во всех финалах плей-офф, в которых принимал участие «Ак Барс». На сайтах федеральных спортивных СМИ частенько можно прочитать комментарии пользователей типа: «Вся страна за «Ак Барс». Что характерно, комментарии эти люто «плюсуются».

Кроме того, именно у «Ак Барса» сильнейший фан-сектор в стране — это подтверждают и «коллеги» из других ведущих команд лиги. Во многих российских городах есть массовые «филиалы» фанатского движения «Ак Барса», и самый мощный из них находится в Москве. Как сообщили нам в головном офисе «фанки» казанцев, всем желающим поболеть за «Ак Барс» может и не хватить места в фанатском секторе в ЛДС «ЦСКА». Сами же фанаты — неказанские — утверждают, что такого организованного «движа», как в столице Татарстана, в остальной хоккейной России попросту нет.

Так что и ближайшие московские матчи «Ак Барс» проведет как на домашнем льду.