Игорь Захаркин: «Шансы «Ак Барса» предпочтительнее»

Как собирается обыгрывать армейцев Билялетдинов и какой именно компонент игры делает «Ак Барс» фаворитом

Вся хоккейная Россия замерла в ожидании финала Кубка Гагарина, в котором «Ак Барс» попробует завоевать свой третий трофей в истории КХЛ, а ЦСКА — первый. Известный тренер Игорь Захаркин, знакомый с плей-офф КГ не понаслышке, объясняет, за счет чего московским армейцам удалось пройти «западного» гегемона, и оценивает главные интриги грядущего противостояния. Почему Эмиль Гарипов предпочтительнее дуэта армейских вратарей, как собирается обыгрывать армейцев Билялетдинов и какой именно компонент делает «Ак Барс» фаворитом — об этом и многом другом рассуждает постоянный автор «Реального времени».

У игроков СКА не было особого волевого усилия

Как московские армейцы сумели переломить серию со СКА? Тут два обстоятельства. Первое: «тактика терпения». ЦСКА играл очень дисциплинированно и хладнокровно, от обороны, и эта тактика принесла успех. Когда команда играет подобным образом, атакующий соперник должен реализовывать свои шансы. Вспомните шестой матч — СКА имел предостаточно возможностей забросить шайбу. Но то штанги, то шайба останавливалась «на ленточке». Было много неудачных попыток реализовать лишнего. В то же время армейцы Москвы свои единичные шансы использовали.

Здесь речь идет о том, что когда команда во что бы то ни стало должна выигрывать, необходимо особое волевое усилие. Оно должно проявляться в каждом единоборстве. Оно проявляется в каждой смене, сыгранной командой, — она пытается навязать свою волю сопернику. Но у игроков СКА я этого усилия не обнаружил.

Могла ли Олимпиада вымотать игроков СКА? Все возможно. Олег Знарок заявил, что Олимпиада повлияла, и я склонен ему верить. Он лучше чувствует команду, чем мы, смотрящие матчи со стороны. Я думаю, что у СКА было достаточное игровое преимущество, оно выражалось во всех показателях, технико-тактических действиях, но не было реализации моментов.

Могла ли Олимпиада вымотать игроков СКА? Все возможно. Фото ska.ru



В финале на первый план выходит команда

Не думаю, что на этапе финала так уж важен опыт или его недостаток у тренеров. Здесь не столько тренерский талант необходим, сколько объединение команды, ее заряженность общей целью и умение жертвовать своими индивидуальными действиями во имя коллектива. Когда к этому добавляются хороший контакт игроков с тренером и физическая подготовка, команда может рассчитывать на успех.

Важно, чтобы лидеры команд были в лучших кондициях, чтобы все доверяли друг другу и все работало как должно. Чтобы и слабые звенья были на уровне противоборствующей команды. Поэтому важна не столько тренерская роль, сколько командные действия.

Выбор между Сорокиным и Юханссоном — головная боль для Никитина

Многих удивила отличная игра Юханссона в серии со СКА. Я думаю, что и сами тренеры ЦСКА этого не ожидали. Потому что они ставили Сорокина на самую важную игру, а Юханссон просто «вытащил» команду. Так же, как и в пятой игре.

Но я думаю, что тренерский штаб «Ак Барса» очень тщательно изучит игру обоих вратарей. В большей степени известна игра Сорокина, но по тем матчам, которые Юханссон провел против питерцев, его сильные и слабые стороны также становятся ясны.

Но важно другое: если тренеры ЦСКА предпочтут Юханссона — сумеет ли он сыграть длинную серию на высоком уровне? Получается, что они стоят перед непростой дилеммой: с одной стороны есть Сорокин, который сыграл недостаточно уверенно только против СКА, и с другой есть Юханссон, который довел серию хорошо. И кого ставить в финале?

С одной стороны есть Сорокин (на фото), который сыграл недостаточно уверенно только против СКА, и с другой есть Юханссон, который довел серию хорошо. И кого ставить в финале? Фото ska.ru



Эта ситуация может стать и сильной стороной — в случае удачной игры обоих вратарей. А может ввести одного из них в состояние неуверенности. И если по ходу регулярного чемпионата иметь двух сильных вратарей — это здорово, что называется, хорошая вратарская бригада, то в матчах плей-офф тренеры всегда стараются определить, кто же будет номером один. Потому что это очень специфическая часть соревнований. Здесь вратарь должен быть абсолютно уверен, что ему никому ничего доказывать не надо. Он должен быть уверен в себе, и команда должна быть уверена в игре вратаря. Это дает солидность в обороне.

В этом смысле вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов выглядит предпочтительнее, потому что он понимает, что он «номер один», от него все зависит и он готовился к этим играм. Как правило, это срабатывает. Если мы посмотрим, как выигрывались кубки, то всегда вратарь, который готовился к финалу весь плей-офф, оказывается в выигрыше. Я считаю, что Гарипов проводит плей-офф очень здорово. И то, как в «Ак Барсе» сумели подвести голкипера к этим матчам, — как раз показатель класса работы тренеров. Да и игра самой команды в плей-офф позволила ему обрести уверенность.

Без Иржи трудно, но терпимо

Есть неприятная дилемма и у казанского тренерского штаба: что делать с первым атакующим звеном, пока в нем отсутствует Иржи Секач? Конечно, тренеры нашли временную замену, и звено более-менее справляется. Что очень важно, так это глубина состава «Ак Барса» — в этой команде и другие игроки могут взять на себя лидерскую ношу.

Конечно, эффективность звена несколько упала. Но что значит хороший игрок? Это означает, что в случае, когда один из лидеров выпадает и его меняет кто-то другой, то если звено и проседает, то не настолько, чтобы стать неконкурентоспособным. При Клинкхаммере в составе звено имеет и хороший атакующий потенциал, и здорово играет в обороне. Но если Секач все-таки успеет восстановиться, он, безусловно, усилит именно атакующий потенциал звена.

Что делать с первым атакующим звеном, пока в нем отсутствует Иржи Секач? Конечно, тренеры нашли временную замену, и звено более-менее справляется. Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru



Азарт и динамика ЦСКА против методичности и опыта «Ак Барса»

Я думаю, что сейчас нападение «Ак Барса» не слабее нападения ЦСКА. Во-первых, казанские ребята более опытные и могут работать более методично, там нет никакой спешки. Одним из главных плюсов я бы назвал присутствие опытных игроков, которые знают, что нужно делать, чтобы победить. И при этом они находятся в хорошей спортивной форме. Это Александр Свитов, Данис Зарипов, Джастин Азеведо. В обороне — Андрей Марков и Василий Токранов. В каждой линии у «Ак Барса» есть опытные игроки, которые ментально знают, что делать, чтобы побеждать. Думаю, у ЦСКА таких игроков на сегодня нет.

Атака у ЦСКА тоже очень сильная, но должно сложиться очень много факторов, чтобы она была эффективной. Будь то удачно заброшенная шайба или ошибка противника в оборонительном построении. То есть те факторы, которые нельзя спрогнозировать до начала матча.

У армейцев, безусловно, есть нападающие, которые могут импровизировать и находить ошибки. Это и Капризов, и Григоренко, и Шалунов с Шумаковым. Это более азартная и динамичная атака, нежели у «Ак Барса».

Забудьте о свинке. ЦСКА и с ней обыграл питерцев

По всей видимости, и ЦСКА будет играть в более оборонительный хоккей в финале. Но мы-то знаем, что сильная игра в обороне — это козырь казанцев. Поэтому я думаю, что «Ак Барс» более разнообразен. У него хороший потенциал в атаке и вместе с тем отработаны командные действия в обороне.

Вряд ли эпидемия свинки в стане ЦСКА как-то повлияет на финальную серию. Эта эпидемия идет уже давно, и первые матчи ЦСКА играл без ведущих игроков — Шалунова, Шумакова и других ребят. Но смотрелись очень достойно. Они в первом матче выигрывали в овертайме. Длина скамейки позволила поддержать эффективность игровых действий москвичей.

«Зинэтула Билялетдинов говорит, что знает, как играть против ЦСКА, и я ему верю». Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru



Функционально «Ак Барс» не уступает более молодому ЦСКА

Зинэтула Билялетдинов говорит, что знает, как играть против ЦСКА, и я ему верю. Во-первых он изучил игру москвичей в играх против СКА. Это была очень показательная серия, когда команда сумела закрыться и использовать какие-то конкретные немногие голевые моменты. Я думаю, что лидеры ЦСКА для штаба казанцев понятны и прогнозируемы. Впрочем, как и игра всей команды в целом.

Здесь на первый выходит психологическая уверенность команды, а она — в пользу «Ак Барса». И второй очень важный момент — функциональная подготовка. У казанцев она на очень хорошем уровне. Они нисколько не уступают в этом компоненте более молодым хоккеистам ЦСКА.

Тактически игроки «Ак Барса» прекрасно обучены. У казанцев очень хороший потенциал игры в атаке, и при этом отточенная оборонительная модель. Плюс успешная игра вратаря. Так что мне шансы «Ак Барса» кажутся более предпочтительными.

Первая игра решает многое

В чем будет небольшой дискомфорт для казанской команды? Как раз в том, что они начинают дома. И плюс то, что они больше недели не имели игровой практики. Безусловно, в начале матча будет очень сложно. И напротив, армейцы, которые неожиданно для многих победили своего самого сложно соперника, будут раскрепощены. В гостях им не так страшно проиграть, достаточно будет выиграть один матч.

Первая игра будет ключевой для всей серии. Кто ее выиграет, тот будет иметь огромное подспорье для удачного продолжения.