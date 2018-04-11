«Ак Барс» возьмет третий Кубок Гагарина в шести матчах

Казанцы превосходят ЦСКА в ключевых факторах противостояния

Большинство экспертов, журналистов и простых болельщиков еще перед стартом «регулярки» предсказывали финалистов Кубка Гагарина: питерский СКА от Западной конференции, казанский «Ак Барс» — с Востока. Но КХЛ, которую многие считают верхом спортивной предсказуемости, под занавес сезона все-таки «вильнула хвостом», преподнеся маленькую сенсацию — соперником восточного гегемона стал московский ЦСКА. И букмекеры называют будущим победителем именно столичный клуб. Спортивная редакция «Реального времени» же, пристально рассмотрев сильные и слабые стороны соперников и оценив ключевые факторы их противостояния по 10-балльной шкале, выявила своего фаворита.

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Общеизвестно, что кубки проигрывают тренеры, а выигрывают игроки. В этом спорном утверждении есть немалая доля истины, ведь уровень команды во многом определяет ее «ростер». В этой «номинации» вы выносим за скобки вратарскую позицию, которая определяет как минимум 50% возможностей коллектива и заслуживает отдельного рассмотрения. Начнем с полевых игроков.

ЦСКА без явных звезд

У армейцев богатейший состав, если говорить о количестве. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин при желании может без всякой потери качества менять в каждом матче целые пятерки. Но есть тут и загвоздка. У московского клуба все же имеется некий дефицит звезд уровня не только Павла Дацюка или Ильи Ковальчука, но и Джастина Азеведо с Иржи Секачем и Данисом Зариповым. Ниже вы сможете сравнить личные показатели лидеров клубов в этом плей-офф.

Судите сами, лишь один игрок ЦСКА входит в текущий список топ-бомбардиров Кубка Гагарина — это 23-летний Михаил Григоренко, на счету которого 13 (9+3) очков. Тот же Кирилл Капризов занимает лишь 16-е место в списке бомбардиров. Несмотря на юный возраст, от автора решающей шайбы на ОИ болельщики ЦСКА явно ждут большего. Но уровень плей-офф КХЛ, безусловно, выше уровня хоккейного турнира в Пхенчхане, и Капризов явно теряется на фоне более опытных «дядек». Еще хуже обстоят дела у звездного «возвращенца» из НХЛ Валерия Ничушкина, на счету которого всего 9 (2+6) очков. Добавим, что защитников армейцев в топ-10 самых результативных и вовсе нет, а чарт самых полезных по системе «плюс/минус» возглавляет тройка «барсов» (об этом ниже).

Но в целом состав ЦСКА как раз и силен тем, что результативного всплеска можно ожидать практически от любого игрока. Нет явных звезд, но нет и аутсайдеров.

Оценка в «номинации» — 8

«Ак Барс» по «золотой» системе Билла

Нынешние «барсы» — практически 100-процентный «слепок» с чемпионских составов Билялетдинова, забравших первые два Кубка Гагарина в истории КХЛ. Понятно, что речь не о персоналиях (Капанена и Морозова нет, а Зарипов, при всем уважении, уже не тот реактивный парень с сумасшедшей реализацией голевых моментов), а о модели построения команды — два звена, которые обеспечивают результат в атаке, и два ответственных за «убийство» нападения соперника.

Как и в золотые времена, тон задает первое звено — в этой версии легионерское. Джастин Азеведо вообще возглавляет список бомбардиров плей-офф и уже побил «вечный рекорд» результативности Алексея Морозова. На счету канадца 21 (7+14) очков в 14 матчах — феноменальный результат. Кроме него, в топ-10 бомбардиров присутствуют Станислав Галиев и Иржи Секач. И это при том, что последний пропустил всю серию с «Трактором» из-за травмы. Кстати, от того, примет ли Секач участие в финальной серии, для казанцев будет зависеть очень многое. Его сменщик Роб Клинкхаммер здорово обеднил креатив стартового звена.

Во второй тройке у казанцев — открытие нынешнего сезона Станислав Галиев, который борется за лавры лучшего снайпера плей-офф. Фото Ленара Ахметова (ak-bars.ru)



Но не только первое звено способно забивать в «Ак Барсе». Во второй тройке у казанцев — открытие нынешнего сезона Станислав Галиев, который борется за лавры лучшего снайпера плей-офф как раз с армейцем Григоренко, уступая две заброшенные шайбы (7 против 9). Партнеры у Галиева тоже на зависть. Данис Зарипов, несмотря на возраст, по-прежнему архиопасен для любой обороны. Скорость, конечно, уже не та, но хитрость, ум, видение площадки — все это по-прежнему при нем. В предыдущих раундах плей-офф ветеран практически в каждой игре организовывал партнерам голы — подчас ключевые.

Сдерживающие же звенья «Ак Барса» — тройки Свитова и Бурмистрова — не только успешно справляются с прямыми обязанностями, но и забрасывают важные шайбы. В завершение добавим, что три казанца: Галиев, Ткачев и Токранов возглавляют список самых полезных игроков плей-офф по системе «плюс/минус». Напрашивается максимальная оценка в номинации, но неопределенность с травмой Иржи Секача вынуждает снять один балл.

Оценка в «номинации» — 9

Тренеры

Вторая важнейшая составляющая успеха на поздних стадиях плей-офф — это тренерские решения, способные как нивелировать объективно слабые стороны своей команды, заодно нейтрализовав сильные стороны оппонента, так и наоборот.

«Голодный» Игорь Никитин

45-летний Игорь Никитин богатой на свершения тренерской карьерой похвастать пока не может. По сути, нынешний выход в финал Кубка Гагарина — пока вершина его достижений. У Билялетдинова таких финалов (считая только КХЛ) набралось уже четыре. С другой стороны, Никитин — относительно молодой и, следственно, голодный до побед тренер. В этом его преимущество.

Других козырей, по сути, нет. Никитиным фактически затыкали дыры в омском «Авангарде» после отставок Сергея Герсонского и Уэйна Флеминга. После увольнения последнего Игорь Никитин сотворил сенсацию в плей-офф, выбив из розыгрыша «Салават Юлаев» в первом же раунде. Правда, затем «ястребы» Никитина наткнулись на «барсов» Билла и уступили им дорогу. С 2011 года Никитин входил в тренерские штабы сборной, а с начала этого сезона возглавил ЦСКА.

45-летний Игорь Никитин богатой на свершения тренерской карьерой похвастать пока не может. Фото cska-hockey.ru

И все-таки Никитин прошел в прошлом раунде СКА — при том что команда Знарка выглядела фаворитом буквально во всех линиях. Безусловно, нынешний наставник армейцев заслуживает высокой оценки.

Оценка в «номинации» — 7,5

Лучший тренер КХЛ — Билл

Четыре победы в чемпионатах России (из них два Кубка Гагарина), восемь финалов плей-офф (четыре в Кубке Гагарина) говорят сами за себя. А ведь есть еще победа на ЧМ-2012 со сборной России. Кто-то скажет, что 63-летний специалист, начавший тренерскую карьеру в далеком 1988 году в качестве помощника покойного Юрия Моисеева (еще одной легенды «Ак Барса»), может иметь проблемы с мотивацией, но последние сезоны опровергают этот тезис.

Вернувшись после сочинского провала в Казань, Зинэтула Билялетдинов сходу вывел довольно средний «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина, затем за переходный сезон полностью обновил команду, внедрив в нее местных воспитанников, и транзитом через поражение в финале Востока от «Магнитки» (в прошлом сезоне) вновь прошел в финал Кубка Гагарина. Попутно знатно отомстив «Металлургу» в полуфинале конференции.

При этом знающие люди отмечают, что и в столь почтенном возрасте Билялетдинов способен менять игру. Нынешний «Ак Барс» по необходимости вполне может играть в атакующий хоккей. На 30-летний юбилей тренерской карьеры третий Кубок Гагарина, что называется, напрашивается. А полбалла снимем для любителей поговорить про оборонительный хоккей, возраст и мотивацию.

Оценка в «номинации» — 9,5

Вратари

Избитая фраза про половину команду, которой является вратарь, слышали, наверное, все. И в этой номинации победа должна была, по идее, достаться ЦСКА. Но…

Пропажа «первого номера» ЦСКА

Илья Сорокин до плей-офф и по ходу его был основным голкипером ЦСКА. Это подтверждают и цифры: на счету россиянина 15 матчей, тогда как у его сменщика Ларса Юханссона лишь 4. Проблема Ильи лишь в том, что он начисто провалил серию со СКА, тогда как швед удачно в нее вошел и во многом добыл для ЦСКА этот финал.

Юханссон удачно вошел в серию со СКА и во многом добыл для ЦСКА этот финал. Фото cska-hockey.ru

Сможет ли Юханссон на долгой дистанции подтвердить уровень и сумеет ли Сорокин в случае необходимости психологически отойти от неудачи — большой вопрос. Вратари — отдельная «каста» с особым менталитетом в любом командном виде. Чехарда с «первым номером» всегда не благо на поздних стадиях плей-офф. При этом сухие цифры шведа в текущем плей-офф вызывают прямо-таки трепет — 98,9 процента отбитых бросков и коэффициент надежности 0,30 пропущенных шайб за игру.

Оценка в «номинации» — 8,0

Лучший плей-офф Эмиля Гарипова в карьере

Именно плей-офф — поскольку по ходу регулярного сезона голкиперу «Ак Барса» серьезно доставалось от болельщиков и СМИ. Здесь нужно отдать должное Зинэтуле Билялетдинову, который ни разу публично не критиковал своего подопечного, проявляя фирменное упрямство в отрицании очевидных вещей.

Так или иначе, если не считать стартового раунда плей-офф и первого матча против «Магнитки», Гарипов выглядит практически безупречно. О «привозах» и ошибках при отражении «своих» шайб и речи сейчас быть не может. Более того, Эмиль прибавил в самом критикуемом аспекте — а именно, стал «тащить» команду, выручая партнеров и выдавая сейвы для ТВ-хайлайтов.

В итоге Эмиль Гарипов прямо сейчас лидирует по количеству побед в текущем плей-офф (12) и показывает лучшую статистику в своей карьере в разрезе отраженных бросков (93,6%) и коэффициента надежности (1,7 пропущенной шайбы за игру). Если он подтвердит этот уровень в финале Кубка Гагарина, то все разговоры о несоответствии уровню умолкнут как минимум на сезон. Но есть и у «Ак Барса» слабое звено. Если ЦСКА не имеет «первого номера», то у казанцев нет запасного. Отсюда равенство в оценках.

Оценка в «номинации» — 8,0

Эмиль Гарипов лидирует по количеству побед в текущем плей-офф и показывает лучшую статистику в своей карьере. Фото Вадима Китаева (ak-bars.ru)



Как видим, «Ак Барс» значительно превосходит ЦСКА в двух из трех важнейших аспектов, которые определят победителя финальной серии. И если о составе еще можно дискутировать, то преимущество на тренерской скамье, что называется, даже не обсуждается. А неуверенная игра «первого номера" ЦСКА нивелирует единственный козырь армейцев в этой серии.

Итого по баллам: ЦСКА 23,5 — 26,5 «Ак Барс»

Прогноз спортивной редакции «Реального времени»— 4:2 в серии в пользу «Ак Барса».