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Вячеслав Подберезкин: «Могут «Березой» назвать, а «русским де Брюйне» — точно нет»

07:00, 17.04.2018 15

Большое интервью с новичком «Рубина»

Вячеслав Подберезкин: «Могут «Березой» назвать, а «русским де Брюйне» — точно нет» Фото: Максим Платонов

Зимой «Рубин», как известно, здорово обновил состав. На фоне приобретения Кристиана Нобоа или Ивелина Попова аренда Вячеслава Подберезкина из «Краснодара» не выглядела ключевым усилением. Однако новичок регулярно выходит в старте казанского клуба, что стало поводом для разговоров о полноценном трансфере игрока в «Рубин» по завершении сезона. Что думает Вячеслав о своем переезде в Казань, почему не все получилось в «Краснодаре» и «Локомотиве» и как талант игрока не разглядели в ЦСКА — об этом и многом другом в интервью футболиста «Реальному времени».

«Если получится попасть в еврокубки — будет здорово»

— Главный вопрос, который, наверное, волнует всех болельщиков «Рубина»: как у вас со здоровьем? Вы все-таки пропускали игры (беседа состоялась до матча «Амкар» — «Рубин», — прим. ред.).

— Сейчас уже нормально. Перевели в общую группу, полноценно тренируюсь. До этого два дня не делал некоторые упражнения. В принципе, я готовился еще к игре с «Уралом», но на предыгровой разминке опять почувствовал боль и поэтому потом пропустил две игры. Сделали МРТ, было небольшое воспаление, пропустил две недели. Сейчас чувствую себя хорошо.

— Вместо вас на более оборонительной позиции играл совсем молодой Коновалов. Как оцениваете его игру? Нет опасения потерять место в составе?

— Мы все одна команда. Он молодец, хорошо играет. Я еще на сборах, в товарищеских матчах это видел. Опасения за место в составе? Состав определяет тренер, какое решение он примет, так и будет.

— «Рубин» близок к шестому месту, которое может стать еврокубковым. Календарь вроде бы щадящий. Есть задача «заскочить» в Европу?

— Безусловно, здесь большие игроки и игроки с опытом, поэтому, я думаю, каждый ставит перед собой максимальную задачу побеждать в каждом матче. А смотреть на таблицу будем в конце сезона. Если получится попасть в еврокубки, прямо скажем, будет здорово. Я думаю, наша команда сможет достойно представить Россию.

— «Рубин» часто пропускает в концовках матчей. Как тренеры с этим борются и в чем причина, на ваш взгляд?

— Наверное, нехватка концентрации, заигрываемся. Надо увереннее в таких моментах действовать. Я думаю, это поправимо, просто сейчас сложная ситуация в таблице, поэтому в голове сидит мысль — не проиграть. Где-то после забитого гола отходим назад, где-то, наверное, хотим удержать счет, который нас устраивает. Концентрируемся в основном на мяче и где-то упускаем игроков.

Опасения за место в составе? Состав определяет тренер, какое решение он примет, так и будет

— Несмотря на габариты, вы больше действуете как креативный игрок. Откуда это пошло?

— Вообще-то, в детстве я был невысокого роста, поэтому в опорной зоне играл редко. Гораздо чаще был либо фланговым полузащитником, либо «десяткой». Больше люблю с мячом время проводить. Наверное, поэтому и ставят ближе к атаке. Хотя на сборах я наигрывался и на роли опорника, понимал, что от меня требует тренер, и на самом деле не так важно, на какую позицию меня ставят. Везде буду стараться выполнять то, что требует от меня тренер, требования его мне понятны, и неважно — в центре, выше или ниже. Проблем не будет.

«Бердыев меняет меня в лучшую сторону»

— Курбан Бердыев известен умением наладить оборону. Он как-то меняет вас, развивает в вас качества разрушителя?

— Меняет в любом случае, но вижу, что в лучшую сторону. Потому что все досконально объясняется, говорятся правильные вещи. Я уверен, что это то, чего мне не хватало. Идет концентрация, идет подсказка, как действовать, на каких качествах играть. Очень нравится тренерский подход в этом плане. Когда я шел в «Рубин», то много слышал о «Ростове». Мол, оборонительный футбол и все такое, но здесь вижу абсолютно противоположное. Курбан Бекиевич много внимания уделяет атаке, говорит, как располагаться на поле, куда двигаться — на каждой тренировке. От нас постоянно требуют играть в атаку, объясняют, как правильно контролировать мяч, как правильно давать пас, открываться. Курбан Бекиевич старается ставить атакующий футбол, сам об этом говорит.

— Как возник вариант с арендой в «Рубин»?

— Позвонил мой агент, сказал, что есть вариант с «Рубином», «Курбан Бекиевич хочет тебя видеть». Я даже не раздумывал, сразу дал согласие и оказался здесь на сборах.

— Это было связано с отсутствием игровой практики в Краснодаре?

— Около десяти матчей в этом сезоне я там все-таки сыграл. Много это или мало — не знаю. Не всегда был в основе, очень часто менялся в перерыве. Неважно себя чувствовал в «Краснодаре» в эмоциональном плане, не мог раскрепоститься, почувствовать уверенность. За последний год, наверное, очень многое там потерял в плане уверенности в себе. Из «Урала» приходил раскрепощенный, там игра удавалась. Я никого не виню, просто самому хотелось что-то поменять. Клуб никак не препятствовал, дал добро, и когда появилась заинтересованность «Рубина», согласился, повторю, без раздумий, и вот счастлив оказаться в Казани.

— Что слышали о «Рубине» до перехода в клуб?

— Товарищей отсюда было немного. Знаком с Оздоевым, Бурлаком. Ничего плохого никто не говорил. И сам наслышан, что это команда с большой историей и с очень сильным тренером. О Бердыеве слышал только положительные отзывы, и когда попал сюда, сам убедился. Можно сказать, все превзошло мои ожидания в плане футбола, построения игры и отношения тренера.

От нас постоянно требуют играть в атаку, объясняют, как правильно контролировать мяч, как правильно давать пас, открываться. Курбан Бекиевич старается ставить атакующий футбол

«Слышал про интерес «Спартака»

— Летом был слух, что вы можете перейти в «Спартак».

— Да, слышал об этом. Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло.

— Ну, учитывая ваши слова о потере уверенности в себе и игрового времени, в «Рубине» сейчас все же лучше, чем могло быть в «Спартаке»?

— Не очень люблю так говорить. Вообще, я не сильно хотел уходить из «Краснодара», но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со «Спартаком», а сейчас я с «Рубином», чему очень рад.

— Бердыев говорил, что хотел пригласить вас еще в «Ростов». Был такой вариант?

— Когда уходил из «Урала», агенты назвали мне три клуба. Полетел в «Краснодар», поговорил с генеральным директором, там все вроде устроило, и подписал контракт с ними. Когда разговаривал с Курбаном Бекиевичем, он сказал, что интерес действительно был, но договориться не получилось.

«Живу в Казани с невестой. Скоро свадьба»

— Какие впечатления от города? В чем отличие Казани от Москвы, Краснодара, Екатеринбурга?

— К сожалению, до сих пор не удалось толком посмотреть город. Недавно вот в Сочи на сборах были, погода не позволяла здесь тренироваться. Но сколько раз я здесь был, приезжая в составе других команд, видел, что город очень чистый, приятный, красивый, и можно сказать, что проблем с адаптацией в нем у меня не будет. И не может быть, все здесь замечательно.

— Где остановились?

— Снимаю квартиру.

— С подругой, семьей?

— С невестой.

— Когда свадьба?

— Еще не планировали, но, думаю, уже скоро.

— Как вам дался климатический переход с Юга в Поволжье?

— Мне было тяжелее в климате Краснодара. Я за всю жизнь, наверное, ни разу ангиной не болел, а там — аж трижды. Не могу сказать, что в «Краснодаре» была черная полоса, все-таки много игр провел, много товарищей осталось. И коллектив хороший, руководство на уровне.

Мне с детства ничего, кроме футбола, не было интересно. Старший брат тоже футболом увлекался, поэтому вместе все время играли

— По вашим словам складывается ощущение, что вы уже прощаетесь с Краснодаром. Но вы ведь только в аренде в «Рубине»?

— Да, с правом выкупа.

— Но в Краснодар, скорее всего, не вернетесь?

— Со мной на эту тему еще никто не разговаривал, потому что сейчас основная задача — это оставшиеся матчи. Когда кончится чемпионат, будет видно, где я окажусь.

— А сами хотели бы остаться в «Рубине»?

— Да. Если у меня есть доверие тренерского штаба, если все устраивает, то почему нет? Но не хочу загадывать наперед, я сам об этом пока не думаю. Не хочется голову себе забивать, хочется играть в футбол.

— Как вас приняли в команде, с кем подружились?

— С Федей Кудряшовым, Володей Гранатом. Все ребята добрые, отзывчивые, если надо помочь — помогут. Коллектив хороший.

— А где-то кроме футбола пересекаетесь?

— Командные мероприятия проводим. В ресторане собираемся, дни рождения отмечаем.

«Не представляю, чем занимался бы вне футбола»

— Как вы пришли в футбол? Родители привели?

— Мне с детства ничего, кроме футбола, не было интересно. Старший брат тоже футболом увлекался, поэтому вместе все время играли. Около дома была школа, там, в принципе, и начинал. Папа лет в девять отвел в школу ЦСКА. Там Козлов Дмитрий Николаевич взял меня в команду. Окончил школу ЦСКА, и пошло-поехало.

— Понятно, что с ЦСКА вас связывает не так много...

— Ну почему же, я очень по-доброму отношусь к этому клубу, там многому меня научили. Все, что я умею в плане футбольного мышления, — все благодаря этому клубу. Техника, школа и так далее — это тоже очень важно в юношеском возрасте. Поэтому я очень благодарен этому клубу.

— ЦСКА обеднел на трансферы. За счет чего команда держится в лидерах?

— Я считаю, что у ЦСКА по российским и даже европейским меркам очень сильный состав. При этом подтягивают молодежь, что тоже здорово. Видно, что все молодые ребята талантливые, одаренные, и есть костяк из взрослых игроков, которые помогают молодым. Я думаю, в такой здоровой атмосфере футболистам хорошо расти. Поэтому мы и видим прогресс Головина, Кучаева, Чалова.

— А как же армейцы не разглядели будущего игрока РФПЛ и не взяли вас в молодежку? Может, не сработались с кем-то?

— Не знаю, я поехал на первый сбор дубля, после сборов нам сказали, что могут подыскать команду на любительском уровне. Я сказал, что сам могу ее найти. На этой ноте и расстались.

— Мысли закончить с футболом в голову не лезли?

— Я тогда только окончил школу ЦСКА, и думать о чем-то другом мне не приходилось. Полгода отыграл в любительской лиге. Ни о чем не жалею, потому что играл в неплохой команде, там были взрослые мужики, во всем подсказывали. Тоже жизненный опыт. Думать о другом не хотелось, любил и люблю футбол, поэтому все сложилось удачно. Потом появился вариант с дублем «Локомотива», и все завертелось. Можно сказать, вернулся в большой футбол.

— Если бы у вас не получилось с футболом, чем бы занимались?

— Ой, вообще тяжело с этим. Даже не знаю, кем себя представить — какого-то образования, профессии нет. Может, где-то футбол с этим не совмещался, делал ставку больше на спорт. Наверное, пришлось бы заново на кого-то учиться, развивать себя в какой-то сфере. Кроме спорта ничего не интересовало.

Все, что я умею в плане футбольного мышления, — все благодаря ЦСКА. Техника, школа и так далее — это тоже очень важно в юношеском возрасте. Поэтому я очень благодарен этому клубу

— До «Локомотива» у вас были еще просмотры в «Чезене» и «Дженоа». Как занесло в Италию?

— У Игоря Кабанова, директора клуба, в котором я играл после школы ЦСКА, были знакомые в Италии, и вот через них он устроил нам просмотр. Туда ехал в молодежные команды, потренировался 3—4 дня, потом вернулся в Москву, и дня через два мне позвонил агент и предложил вариант с «Локомотивом». Потом через некоторое время позвонил тренер и сказал, что можно еще раз приехать в Италию, уже на более длительный срок. Но еще не факт, что там все вышло бы. Поэтому получилось так, как получилось.

«Благодарен за все Коусейру, но потом пришел Билич, и я понял — шансов нет»

— Почему не получилось в «Локомотиве»? Жозе Коусейру отличался работой как раз с молодыми игроками.

— О Коусейру могу сказать только положительное. Он и разговаривал со мной постоянно, отношение было хорошее, просто этот скачок из любителей в Премьер-лигу не сразу мне удался. Наверное, он где-то боялся рисковать ставить меня. В принципе, состав у нас был достаточно сильный. Ни за что его не виню, наоборот, благодарен за многое. Потом пришел Славен Билич, и я понял — шансов заиграть нет.

— Первый полноценный сезон РФПЛ вы провели в «Урале».

— Опять же, мне, можно сказать, повезло, потому что тренером у нас там был Тарханов. Он меня туда и пригласил, и с первого дня оказывал полное доверие. Проводил беседы, объяснял, в чем надо добавить. Постоянно в меня верил, независимо от того, как я сыграл. Я понимал, что это мой первый полноценный сезон, и он стабильно ставил меня в состав. Наверное, если бы не Тарханов, меня бы здесь не было. Именно у него я стал полноценно играть в Премьер-лиге.

— Тарханов считается тренером старой формации, но все его команды играли и играют в атакующий футбол. За счет чего?

— Весь тренировочный процесс на этом и построен. То есть в основном это квадраты, работа с мячом, короткий пас. Можно сказать, он и игроков подбирает под этот стиль, поэтому все команды у него играющие.

— В итоге вы сами выкупили контракт. Для чего это было сделано? Чтобы уйти в «Краснодар»? Или в «Урале» были какие-то проблемы?

— Просто оставалось полгода контракта, такую сумму назвали, и со мной созвонился тренер «Краснодара» и изъявил желание видеть меня у них в команде.

— Почему вы не стали ключевым игроком стартового состава в «Краснодаре»?

— Как я уже сказал, сыграл там достаточно много игр. Но в клубе очень сильный подбор игроков. Конкуренция за место в составе совсем другая. По подбору игроков «Краснодар» постоянно должен быть в тройке лучших в чемпионате. В общем, в состав было непросто пробиться. Тем более на атакующей позиции, где играют легионеры, которых брали за большие деньги. В том, что не сумел закрепиться как системообразующий игрок, наверное, есть и моя вина. Например, доверял мне тренер, а у меня опять травма какая-нибудь, где-то заболел, где-то пропустил. Только наберу форму — опять травма. Одно на другое, все это давит.

Понятно, что главный тренер сборной уже собрал свой костяк. Может, он и будет еще обращать на кого-то внимание, но, я думаю, эксперименты ему сейчас уже не особенно нужны

«До конца не понял отношения с Шалимовым»

— У «Краснодара» шикарный состав, клуб показывал чуть ли не самый зрелищный футбол в России. Но при этом стабильно уступал в ключевых матчах. В чем причина?

— Может быть, в каких-то играх стоило отойти немного от своей игры, сыграть от обороны. С теми же «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА. Вот в этом сезоне, когда обыгрывали «Зенит», ловили их на контратаках. В этом нет ничего плохого — где-то закрыться, где-то в другой футбол сыграть. Может, где-то не должным образом подготовились, одну ключевую игру проиграли, вторую, а там уже появилась определенная неуверенность.

— Как относитесь к отставке Игоря Шалимова?

— Честно говоря, не думал что его уберут в этом сезоне. Видимо, поражение от «Уфы» и ничья с «Анжи» поставили некую точку. Это надо у президента клуба спросить. Раз уволили, значит, посчитали нужным.

— Какие у вас были отношения с Шалимовым?

— Я их до конца так и не понял, если честно.

— Хорошо, сменим тему. Совсем скоро домашний ЧМ. Как сами считаете — у вас есть шансы попасть в сборную?

— Конечно, хочу, мечтаю, работаю, играю, а там уже будет зависеть от тренера. Вот я сейчас опять два матча пропустил. Понятно, что главный тренер сборной уже собрал свой костяк. Может, он и будет еще обращать на кого-то внимание, но, я думаю, эксперименты ему сейчас уже не особенно нужны.

«Могут «Березой» назвать, а «русский де Брюйне» — точно нет»

— А вообще за время работы Черчесова со сборной кто-то из тренерского штаба с вами хоть раз общался?

— Нет, не общались. Один раз был вызов во вторую сборную. Это был единственный шанс показаться тренеру, и в итоге меня «отцепили».

— Как думаете, сборная России выйдет из группы?

— Надеюсь на это, верю. Если не поеду на чемпионат мира, переживать и поддерживать буду — сто процентов.

— У кого, на ваш взгляд, наибольшие шансы выиграть ЧМ-2018?

— Больше всего мне импонирует игра испанцев. Бразилия и Франция — очень мощные сборные. Также сильное поколение подросло у Германии. Поэтому не знаю. Буду болеть за Россию, а дальше посмотрим.

Больше всего мне импонирует игра испанцев. Бразилия и Франция — очень мощные сборные. Также сильное поколение подросло у Германии...

— После «Урала» вас называли «русский де Брюйне». Сейчас со звездой «Манчестер Сити» уже не сравнивают?

— И в Краснодаре надо мной так порой шутили. Но в основном журналисты. В команде, даже в «Урале», так не называли. Это, как я понимаю, ваши коллеги запустили.

— А как вас называют партнеры?

— Могут «Березой» назвать, но «русский де Брюйне» — точно нет.

Артур Халилуллов, фото Максима Платонова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 17 апр
    Браво! Статья-блеск!
    Подберезкин нравился своей игрой,ещё с Урала,думал Бикеич его сможет перехватить. Но. Очень рад,что он в Рубине,очень. Вообще,сейчас у нас чертовски симпатичный состав,все на своих местах;ветераны показывают примерные матчи,молодёжь задорно осваевают азы мастерства. Никого не хочется отдавать с аренды. Ещё бы набраться сил,играть первым номером до 96 минут (((
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  • Анонимно 17 апр
    Слава надо прибавлять если хочешь остаться в Казани.
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  • Анонимно 17 апр
    Очень интересное интервью. Спасибо. А Слава действительно хороший футболист. Очень скромный, видно. Стал раскрепощаться, почувствовал доверие тренерского штаба и играет все лучше и лучше. Хорошо бы было, чтобы оставили в команде. Тем более сам очень хочет и чувствует себя частью команды. А это важно
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  • Анонимно 17 апр
    Стало понятно, почему в Краснодаре он не показывал ожидаемой игры-постоянные болезни, травмы. В него верили, а он в нескольких проигранных матчах (за Краснодар) будто показывал безвольную игру, а на самом деле был в неполной кондиции.
    Вообщем ему надо прогрессировать и прогрессировать. Обращая особое внимание на здоровье, режим. Чувствуется, задатки у него большие.
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    Анонимно 17 апр
    Ключевой фразой лично для меня стала- "все досконально объясняется, говорятся правильные вещи. Я уверен, что это то, чего мне не хватало. Идет концентрация, идет подсказка, как действовать, на каких качествах играть. Очень нравится тренерский подход в этом плане". Это видимо то, чего иногда и не хватает игрокам, чтобы полностью раскрыть потенциал. Пример того же Нобоа в Зените. Да и Ригони, Дриусси, если уж про Зенит говорить. Вот рад, что Слава нашел свою команду. Добавит еще в игровом плане. Почему то не сомневаюсь
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  • Анонимно 17 апр
    Русский де Бревне)))
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    Анонимно 17 апр
    А это мы еще посмотрим! Про Джанаева так же в свое время говорили, даже еще и хуже. Конечно, Подберезкин не вратарь, но сути дела это не меняет
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    Анонимно 17 апр
    ахахах +100500
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  • Анонимно 17 апр
    красиавчик так то. Альбинос что ли уж?
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    Анонимно 17 апр
    цвет кожи не белый же
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    Анонимно 17 апр
    Глаза то не голубые
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    Анонимно 17 апр
    А белье его не пробовали рассматривать? Мы вообще-то про игровые качества говорим. Но, кто на что обращает внимание!
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    Анонимно 17 апр
    Ага. Ладно хоть первые комменты по делу
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  • Анонимно 17 апр
    А мне нравится сейчас наша средняя линия по исполнителям. Надо бы сохранить ребят, которые в аренде и усилится ЦЗ с учетом того, что Навас уходит
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  • Анонимно 19 апр
    Вы селекционеры что ли?!)))) этого брать того не брать))))))) этот раскрылся тот закрылся)))) смешнятина
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