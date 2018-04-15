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Международная панорама: торговая война Трампа с Китаем, «Азиатский Давос» и слабая ЛАГ

07:00, 15.04.2018 4

Советский дипломат в отставке Юлдуз Халиуллин об отсутствии стабильности в мире. Серия 16-я

Международная панорама: торговая война Трампа с Китаем, «Азиатский Давос» и слабая ЛАГ Фото: Reuters (russian.rt.com)

Советский и российский дипломат Юлдуз Халиуллин свою очередную колонку в «Реальном времени» посвятил событиям, происходящим на Дальнем Востоке и в арабском мире. Наш колумнист останавливается на торговой войне Пекина с Вашингтоном, «Азиатском Давосе», сирийской проблеме и предстоящем саммите ЛАГ.

Торговая война США и КНР

Идет торговая война между США и Китаем. По статистическим данным, в 2016 году США закупили китайских товаров на 470 млрд долларов. 18% всего китайского экспорта идет в США. КНР закупила у американцев только энергетическое оборудование на 130 млрд долларов, что сильно смущает Вашингтон. По мнению американцев, из США идет технологический экспорт в КНР, что якобы уменьшает их безопасность в отношении с Пекином.

По некоторым данным, теперь китайцы опередили США по цифровой экономике. Сейчас КНР занимает второе место по уровню развития робототехники (после Соединенных Штатов).

Торговый дефицит США в отношении КНР составил порядка 350 млрд долларов. США после ограничений на алюминий и сталь объявили, что вновь хотят ввести тарифы на 1300 видов китайских товаров. Если раньше пошлины на сталь и алюминий давали возможность США выиграть 60 млрд долларов, то после введения тарифов на новые товары американцы могут прибавить себе еще 100 млрд долларов. В свою очередь, КНР объявила, что вводит тарифы на 106 видов американских товаров — по сути, незначительная сумма: около 3—4 млрд долларов.

Некоторые обозреватели эти отношения называют не столько торговой войной, сколько «торговым танцем».

Торговый дефицит США в отношении КНР составил порядка 350 млрд долларов. Фото vistanews.ru

«Азиатский Давос»

Со своей стороны, Китай проявляет заинтересованность в развитии торгово-экономических отношений со всем миром. В первой неделе апреля на китайском южном острове Хайнань прошла конференция, которую уже прозвали «Азиатским Давосом». На форум собрались представители финансовых, торгово-экономических кругов десятков стран. По сообщениям СМИ (например, «Южно-Китайской утренней почты», SCMР), председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, где он сообщил об открытости Китая миру и верности политике глобализации.

Четверть века тому назад (в начале 1990-х) архитектор китайских реформ Дэн Сяопин тоже совершил поездку на юг страны. И это турне обернулось дальнейшим ослаблением контроля государства над экономикой и подхлестнуло экономический бум Китая. Примечательно, что проведение «Азиатского Давоса» совпало с 40-летием начала реформ, которые обернулись для Китая бурным экономическим ростом. Поэтому китайцы хотят дальше продвигаться.

Китайцы в условиях подхода Вашингтона к торгово-экономическим отношениям хотят создать площадки для выхода на рынки Латинской Америки, Африки и Центральной Европы. Существуют проекты по превращению острова Хайнань во «второй Гонконг». В последние месяцы в стране обсуждаются возможности создания «зон процветания». Цель: показать, что Хайнань — потенциальный индустриальный и торговый центр.

К тому же остров приобретает и растущее стратегическое значение. Расширяются военно-морские базы: там строятся сооружения для приема авианосцев. Эти базы нацелены поддержать усилия Китая на противодействии США в западном регионе Тихого океана. В этой связи можно сказать, что в эти дни на юге КНР под началом Си Цзиньпина был организован парад основных военно-морских сил. Десятки китайских кораблей показывали решимость Пекина охранять свои границы на рубежах Тихого океана и оказать внешнее давление на руководителей Тайваня, чтобы те держали в памяти, что они неотъемлемая часть Китая.

На форум собрались представители финансовых, торгово-экономических кругов десятков стран. Фото russian.news.cn

Встретятся ли Путин с Трампом?

Обострение обстановки в Сирии вызывает определенную напряженность. Средства массовой информации все больше говорят о возможности бомбардировок Соединенными Штатами территории Дамаска и ряда регионов, находящихся под контролем Башара Асада, под предлогом того, что Асад якобы применил химическое оружие в городе Дума. С другой стороны, российские официальные лица на различных уровнях — в Совете Безопасности ООН, в министерствах обороны и иностранных дел — предупреждали об опасностях такого подхода Вашингтона.

СМИ обращают внимание на то, что на фоне сообщений в «Твиттере» президента США Дональда Трампа президент РФ Владимир Путин взял более спокойную паузу по вопросу Сирии. В зарубежных изданиях появились новости, что предполагаемая встреча Трампа с Путиным, о чем намекал сам президент США после телефонного разговора с российским лидером, находится якобы на грани срыва. Эти процессы связывают с новым витком конфронтации в Сирии, который является наиболее опасным после разгрома сепаратистов в САР. Как известно, решающий вклад в разгром террористической группировки ИГИЛ внесли Россия, Сирия и частично Иран.

В зарубежных изданиях появились новости, что предполагаемая встреча Трампа с Путиным находится якобы на грани срыва. Фото kremlin.ru

«ЛАГ — слабая политическая организация»

В воскресенье, 15 апреля, в саудовском городе Дахран открывается 29-й саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), в которой состоят 22 страны. Этот форум пройдет на фоне напряженной обстановки в целом — не только в Сирии и Ираке, но и в Йемене. Все это стало источником серьезной опасности в различных точках арабского мира. Есть мнение, что на этом саммите встанет вопрос о возвращении Сирии в лигу.

По некоторым данным, восемь-девять стран (из 22) якобы выступают за возврат Сирии в эту организацию. Среди них — Марокко, Кувейт, Алжир, Оман, Палестина. В этой связи ливанская газета «Ад-Дияр» не исключает, что решающую роль в возвращении Сирии в ЛАГ могут сыграть президенты Египта и Ирака.

По моей оценке, ЛАГ — слабая политическая организация, которая не может урегулировать даже межарабские отношения. Напомню, членство Сирии в ЛАГ приостановили 7 лет назад, в начале 2011 года, сразу после антиправительственных выступлений. Ничего хорошего это не дает ни престижу лиги, ни для урегулирования общеарабских вопросов. Решающее значение имеют Саудовская Аравия и ряд богатых стран Персидского залива. Они держат направление организации, поддерживая в угоду США их союзников. Ничего эта ассоциация не сделала для того, чтобы предотвратить американскую агрессию против Ирака в 2003 году, практически дали добро на уничтожение режима в Ливии, войну в Йемене и Сирии, закрыли глаза на расправу с шиитами в Бахрейне.


Саммит Лиги арабских государств пройдет на фоне напряженной обстановки в целом — не только в Сирии и Ираке, но и в Йемене. Фото farsi.palinfo.com

И ведь Сирия была одним из главных основателей Лиги арабских государств. Когда выгоняли САР из организации, только две страны — Ливан и Йемен — голосовали против этого. Какое решение в отношении Дамаска вынесут лидеры арабских стран на этот раз — узнаем уже скоро.

Юлдуз Халиуллин
Справка

Юлдуз Нуриевич Халиуллин — российский дипломат, востоковед, писатель. Руководитель московского филиала Международной экономической академии Евразии.

  • Родился в деревне Иске Кызыл Яр Агрызского района Татарстана в крестьянской семье.
  • 1964 год — окончил МГИМО МИД СССР.
  • 1978 год — окончил Дипломатическую академию МИД СССР и аспирантуру.
  • Защитил диссертацию на тему «Экономическая дипломатия Пакистана» (опубликована в 1980 году).
  • С 1964-го по 1991 год работал в системе МИД СССР, с 1992-го по 2000 год — в МИД РФ. Занимал дипломатические должности в посольствах в Индонезии, Пакистане, Бангладеше, Румынии, Непале и Шри-Ланке, в Киргизии и Казахстане.
  • В 1999 году избран членом-корреспондентом Международной экономической академии Евразии (МЭАЕ, Алма-Ата).
  • Автор ряда книг по вопросам внешней политики и дипломатии, в том числе двухтомника «Восток глазами дипломата».
  • Автор более 100 статей по различным вопросам — от современной татарской поэзии до актуальных проблем ядерной физики. Колумнист «Реального времени».

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    про сирию мог бы и поподробнее
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  • Анонимно 15 апр
    Спасибо Юлдузу Нуриевичу!
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  • Анонимно 15 апр
    Лига арабских государств уже показала свою несостоятельность. И полвека ничего особо не делает. И правильно бабай говорит, вспоминая ее промахи. На деле просто собираются, обсуждают, кого-то принимают или выгоняют. А толку ноль.
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  • Анонимно 16 апр
    дедушка еще не на пенсии?
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