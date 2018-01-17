Тамерлан: необычная внешность и любовь к шахматам повелителя Турана

Амир Тимур – разрушитель или завоеватель?

Колумнист «Реального времени» взялся за написание заметки об Амире Тимуре, известном как Тамерлан, после неожиданного всплеска интереса к персоне Тимура среди комментаторов статьи о четвертом султане государства Османов Баязиде I. Тема достаточно хорошо изучена отечественными историками, поэтому в сегодняшней заметке хотелось бы сделать акцент на отношении турецких историков и исследователей к персоне Тамерлана.

То, что вы могли не знать о Тамерлане



Для начала, чтобы освежить наши знания, представляю вашему вниманию несколько интересных фактов об Амире Тимуре:

имя Тамерлан — это западное искажение персидского уничижительного прозвища Тиму-э Лянг, что переводится как Тимур хромой, однако на Западе данное прозвище не имело негативной коннотации и прочно закрепилось в историографии. Известно, что тяжелое ранение правой ноги он получил во время сражения в Сеистане. Именно это было причиной его хромоты.

по своему происхождению Тимур не был чингизидом, поэтому он не носил титул хана и именовался эмиром. Такое же положение закрепилось и за его потомками.

советский антрополог Герасимов, который проводил антропологическую реконструкцию останков Тимура, говорит: «Обнаруженный скелет принадлежал сильному человеку, слишком высокому для азиата (около 170 см). Складка века, самая характерная черта тюркского лица, выражена относительно слабо. Нос прямой, небольшой, слегка приплюснут; губы толстоваты, презрительны. Волосы седо-рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Тип лица не монголоидный». Результаты этого парадоксального исследования были опубликованы в статье Герасимова «Портрет Тамерлана».





М. М. Герасимов, М. К. Каюмов и др. после вскрытия гробницы Тимура. 21.06.1941. Фото wikipedia.org

М. М. Герасимов, М. К. Каюмов и др. после вскрытия гробницы Тимура. 21.06.1941. Фото wikipedia.org огромное государство, которое ему удалось создать в течение нескольких десятилетий непрерывных войн, включавшее в себя территории Афганистана, Ирака, Ирана и Мавераннахра, он назвал Туран.

войско Тимура было организовано по системе, созданной Чингисханом и включало в себя десятки, сотни, тысячи и тумены (10 тысяч воинов). Известно, что на поле брани он был жестоким и кровожадным предводителем, достаточно вспомнить походы в Исфаган, Дели и так далее.

Тимур владел тремя языками: чагатайским, монгольским и персидским. С большим почтением относился к ученым, архитекторам и представителям культуры.

любимой женой Тимура, а их у него было 18, была Сарай-мульк ханым, которая раньше была женой его друга, а затем противника Эмира Хусейна. Считается, что именно благодаря Сарай-мульк ханым, которая оказывала покровительство наукам и культуре, Самарканд переживал золотой век своего развития и стал жемчужиной Востока. Также есть сведения, что она принимала активное участие в воспитании внука Тимура, будущего мудрого правителя Улугбека.

пожалуй, одна из самых распространенных легенд о Тамерлане связана с так называемым «проклятием могилы». Согласно преданию, сразу после вскрытия могилы Тимура должна была начаться великая и страшная война. Действительно, через 2 дня после того, как советские археологи вскрыли могилу Тимура, началась Великая Отечественная война.

Нелюбовь османов к тюркам

Как видно даже из немногочисленных приведенных фактов личность Тимура довольно противоречивая. Неоднозначное суждение о нем сложилось и в среде османских и турецких историков и исследователей. Конечно же, в виду поражения Баязида, османские историки описывают Тимура в основном в негативном ключе. Также делают упор на то, что Тимур якобы очень плохо обращался с султаном Баязидом после его пленения. В красках описывают братоубийственные сражения, когда один великий тюрк сражался против другого, не менее великого, тюрка. Историки республиканского периода тоже расходятся во взглядах. Некоторые утверждают, что Тимур ставил Яссы Чингисхана выше шариата. Происхождение Тимура также вызывает споры, которые проходят по линии «монгол или тюрк»? В этой связи так называемая «протюркская» партия ученых готова записать в тюрки всех и вся, начиная от монголов и заканчивая шумерами. Есть ученые, которые характеризуют Тимура, как «проклятие тюрков», в виду того, что он стал причиной распада тюркского доминирования в Евразии и Анатолии, разбив сначала Тохтамыша, что ослабило влияние Золотой Орды на Русь, а затем, победив Баязида, поставил Османское государство на грань распада и отсрочил завоевание Константинополя османами на 50 лет.

Поход Тимура на Османскую империю. Фото Stuntelaar (wikipedia.org)



Так или иначе, практически все турецкие историки отмечают военный гений Тимура. В этой связи особенно примечательно завоевание Измира (греческой Смирны) за 2 недели, тогда как османы на протяжении многих лет не могли завоевать этот город. Интересен тот факт, что турецкие историки обозначают все завоевания Тимура термином «фетих», даже когда речь идет о завоевании мусульманских территорий. Напомним, что «фетихом» обычно именуют факт завоевания какой-либо немусульманской территории мусульманами. Обратный процесс обычно называется «запт» (захват) или «ишгаль» (оккупация). По этой причине, согласно информации турецких ученых, завоевание Константинополя — это «фетих», а захват Казани — это «ишгаль».

Шах и мат

Отдельным лейтмотивом в турецких исследованиях, касающихся Тимура, идут шахматы и его любовь к этой игре. Отмечается, что он играл в усложненный вид шахмат на доске 11 х 11 клеток, вместо привычной доски 8 х 8. Большинство историков, ссылаясь на Ибн-Арабшаха, приводят в качестве примера знаменитую игру между Тимуром и Алаэддином ат-Табризи, когда Тимур объявил своему сопернику шах рух, то есть шах и мат, вошли помощники Тимура и сообщили две радостные новости: первое, что у Тимура родился сын, и второе, что завершилось строительства городка на побережье Джайхуна. На радостях Тимур назвал своего сына Шахрух, а город приказал назвать Шахрухия.

Отдельным лейтмотивом в турецких исследованиях, касающихся Тимура, идет его любовь к шахматам. Фото Zereshk (wikipedia.org)

Это лишь небольшой обзор, дающий общее представление о том, какое место в жизни османов и современных турок занимает Амир Тимур или, как сами они его иногда именуют, Аксак Тимур. Конечно же, в виду большого количества противоречий между учеными, да и неоднозначности самой фигуры Тамерлана, достаточно трудно его охарактеризовать. Он, как алмаз, многогранен, можно любоваться красотой великих свершений времени его правления, а можно сокрушаться тем, сколько «стекол» он порезал своей алмазной кромкой.

Булат Ногманов