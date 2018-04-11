Сборная России

Участие на чемпионатах мира



Сборная Россия, без учета выступлений СССР, выходила в финальную часть чемпионатов мира трижды. Ни разу из них россиянам не удавалось пройти сквозь групповой раунд, каждый раз ограничиваясь третьим местом в группе. Как бы там не заканчивался турнир, российской сборной удавалось запомниться своими яркими перфомансами. В 1994-м для России чемпионат мира запомнился пятью мячами Олега Саленко в ворота сборной Камеруна. 2002-й год ознаменовался искренним выступлением молодых Сычева и Кержакова, а 2014-й останется в памяти болельщиков отсутствием побед в группе под руководством Фабио Капелло.

В отборочном этапе сборная России, на правах хозяйки первенства, не участвовала. Для поддержания игрового тонуса и подготовки к чемпионату, россияне проводили контрольные матчи. Успеха в них сборная не снискала, добившись побед считанное количество раз.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1994 3 1 0 2 7-6 3-е место в группе

2002 3 1 0 2 4-4 3-е место в группе

2014 3 0 2 1 2-3 3-е место в группе Итого 9 2 2 5 13-13 —

Главный тренер и лучший игрок

Главным тренером сборной на домашнем чемпионате мира был выбран Станислав Черчесов. До работы с национальной командой специалист руководил такими клубами, как «Спартак», «Амкар», «Терек», а последним местом работы был чемпионат Польши. Вместе с польской «Легией» Черчесов завоевал свои первые трофеи в тренерской карьере, сходу оформив золотой дубль (чемпионат и Кубок страны). Эти успехи сподвигли Федерацию футбола России обратить пристальное внимание на специалиста и назначить его главным тренером сборной.

Лидером этой сборной на домашнем чемпионате мира должен стать нападающий Федор Смолов. Форвард «Краснодара» в очередной раз проявил себя в первенстве России и вовсю стремится уехать после мундиаля в один из ведущих европейских чемпионатов. Для этого от Федора требуется не только забить как можно больше голов на турнире, но и стать главным творцом успешного выступления всей сборной. Смолову эти задачи вполне по силам и именно от его действий в атаке и будет зависеть результат хозяйки мундиаля.

Ориентировочные составы: Акинфеев – Жирков, Кудряшов, Нойштедтер, Гранат, Самедов – Глушаков, Зобнин, Головин – Дзагоев, Смолов.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

На время турнира подопечные Черчесова будут располагаться на тренировочной базе в Новогорске, где для команды созданы все комфортабельные условия. Начнется турнир матчем в «Лужниках» сборной России против Саудовской Аравии. После этого во втором туре, на стадионе в Санкт-Петербурге, россияне примут египетскую дружину. Заключительная игра группы пройдет на арене в Самаре, где сборной предстоит сразиться с Уругваем.