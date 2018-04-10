ДевушкиВТеме? Как «Кадровый резерв» гражданскую позицию формировал

Сегодня республиканский проект «Кадровый резерв» провел форум, посвященный формированию гражданской позиции у молодых девушек «#ДевушкиВТеме». В программе форума были мастер-классы по макияжу и плетению кос, запись видео-обращения девушек мужчинам (о любви и его роли в жизни женщины), а также дискуссия о взрослении и воспитании. За встречей наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

