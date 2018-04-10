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#ДевушкиВТеме? Как «Кадровый резерв» гражданскую позицию формировал

21:44, 10.04.2018
#ДевушкиВТеме? Как «Кадровый резерв» гражданскую позицию формировал

Сегодня республиканский проект «Кадровый резерв» провел форум, посвященный формированию гражданской позиции у молодых девушек «#ДевушкиВТеме». В программе форума были мастер-классы по макияжу и плетению кос, запись видео-обращения девушек мужчинам (о любви и его роли в жизни женщины), а также дискуссия о взрослении и воспитании. За встречей наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
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