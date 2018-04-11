Первостроители Магнитки: староверы-станичники, кочевники Приаралья и ассоциации с психбольницей

Как казаки и казахи строили Магнитогорск

Фото: В чайхане Казакского поселка. 1935 год

Магнитогорск строили в южноуральских степях представители многих народов СССР. Ранее в «Реальном времени» выходили материалы о татарских спецпереселенцах, своими руками и даже средствами поднявших город-завод. Сегодня директор магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов авторскую колонку, написанную для нашей интернет-газеты, посвятил казакам-первостроителям. Колумнист нашей интернет-газеты рассказывает не только о русских уральских казаках, но и о тюрках — казахах. А вклад и тех, и других поистине бесценен.

Станица старообрядцев

Магнитогорск, датой летоисчисления которого считается 30 июня 1929 года, рождался в голой ковыльной степи, окруженной Уральскими горами. Но в непосредственной близости от него располагалась казачья станица Магнитная (основанная в 1743 году), где тогда находились органы управления районом с одноименным названием. Вольно или невольно станичные жители принимали самое активное участие в строительстве нового города, в становлении которого Магнитная сыграла весьма серьезную роль. Название станицы наверняка повлияло на название города, что обуславливает их глубинную смысловую связь.

Первые годы именно Магнитная, преобразованная к тому моменту в поселок, была не только районным центром, но и своего рода административным и торговым городским центром. Такой непременный атрибут активно строящегося города, как тюрьма, достался ему в наследство от станицы. Современная магнитогорская тюрьма, существенно расширенная и перестроенная за прошедшие десятилетия, находится на площадке, где было дореволюционное тюремное здание.

На территории поселка Магнитного в 1934 году начала функционировать городская психбольница, первоначально используя находившиеся там станичные дома. До сих пор психбольницей задействован самый старый (конца XIX века) дом, принадлежавший торговому казаку-староверу Ф.Е. Починскому. А на юго-западной окраине поселка Магнитного в 1930-м году выделена земля под кладбище, где затем были захоронены тысячи первостроителей города, включая казаков. Оно постепенно исчезло при строительстве новых городских микрорайонов. К сожалению, большая часть станицы ушла под воду заводского пруда в 1937 году.

Дом Ф.Е. Починского. Начало XX века

Казаки, но кочевые

Однако кроме уральских казаков из ряда близлежащих станиц на магнитогорской стройке трудились и совсем иные казаки — с нерусским обликом и нерусской речью. Они появились здесь в результате всесоюзного голодомора, который в 1932—1933 годах особенно сильно задел население тогдашнего Казахстана. В те далекие годы, с июня 1925 года по февраль 1936 года, эта территория обозначалась как Казакская АССР. А сами казахи назывались тогда казаками, а точнее, чтобы как-то выделить их, кочевыми казаками.

В переводе с древнетюркского языка «казак» означает кочевник, вольный всадник. Самое раннее упоминание этого слова обнаружено в рукописи тюрко-арабского словаря 1245 года. Тюркское происхождение раннего казачества можно подробно аргументировать с лингвистических позиций. Например, этимология всего казачьего «чинного ряда» (атаман, есаул, кошевой, куренной) легко объяснима при условии знания татарского языка. Рядовые воины Золотой Орды, а позднее постордынских государств назывались казаками. Известный русский историк Михаил Худяков в своей книге «Очерки по истории Казанского ханства» отмечал, что казаки составляли основу казанского войска, состоявшего в основном из конницы.

В докладе Магнитогорского горсовета от 19.02.35 года отмечалось, что «в 1933 году организованным путем было завезено казаков-кочевников с побережья Аральского моря 4500 человек, вместе с семьями, приученных к настоящему времени к оседлому образу жизни, в значительной своей части ставшими грамотными, активными участниками соцстроительства». Завоз казаков осуществлялся в добровольно-принудительном порядке, в рамках так называемой трудовой мобилизации, что, в конечном счете, спасало их от массового гибельного голода, возникшего в результате небывалой засухи, а также репрессивных мер по сгону кочевников в колхозы. Основная масса казаков была размещена в построенном конкретно для них Казакском (именно такое название в документах того времени) поселке, который находился «в непосредственном соседстве со спецпоселком НКВД», то есть он примыкал к Центральному спецпоселку с западной стороны.

В Казакском поселке имелось 12 жилых бараков, школа, магазин, баня, детсад и ясли. Для детей бывших кочевников было организовано 11 классов, где они в количестве 290 человек проходили обучение на родном языке, а также осваивали русский. Санитарно-бытовые условия содержания казахского населения, обеспечение одеждой и продовольствием, медицинское обслуживание являлись сравнительно неплохими, о чем свидетельствует тот факт, что за 1933 год смертность жителей вновь образованного поселка составила лишь 94 человека. Это неизмеримо меньше, чем у спецпереселенцев в 1931 и 1932 годах, когда свирепствовали голод, холод и эпидемии. В данном случае «госпожа удача» была больше на стороне казахов. В отличие от спецпереселенцев казахи считались полноправными гражданами страны.

Фото mmk.ru



Летом 1935 года руководством города и комбината было принято решение о ликвидации поселка как неудовлетворяющего санитарно-культурным требованиям. Намечалось расселить казахов по баракам тех 15 предприятий и организаций, где они работали, в том числе копровый цех, ЖДТ, литейный цех, цех водоснабжения и др. По мере освобождения бараков Казакского поселка они постепенно заполнялись спецпереселенцами, в основном татарской национальности, Центрального поселка. Вероятно, предполагалось, что в силу языковой и религиозной общности эти два народа легче найдут взаимопонимание. Еще несколько лет оставшиеся казахские семьи продолжали жить вместе со ссыльными. Именно бараки Казакского поселка непосредственно соседствовали через забор из колючей проволоки с лагерем заключенных, что подробно описано в статье «Из истории Магнитки: город за колючей проволокой, любовь к Чапаю и лагеря для кулаков», опубликованной в «Реальном времени» 3.02.2018 года.

Как всесоюзная стройка объединила вчерашних врагов

Второе «пришествие» казахов в Магнитогорск случилось уже в годы войны, когда они тысячами, наряду с узбеками, киргизами, таджиками, поволжскими татарами, прибывали в качестве мобилизованных трудармейцев. Например, бригады трудармейцев из нерусских рабочих, включая казахов, ударно трудились на строительстве домны №6, коксовой батареи №7, шамотного цеха, мартеновских печей и других объектов на Магнитке. Многие из рабочих были удостоены правительственных наград.

Как известно из исторических источников, уральские казаки, в том числе из станицы Магнитной, в течение XVIII и XIX веков постоянно воевали с кочевниками-казахами. Но вот пришли времена единения в трудовых свершениях, когда все они без былого противостояния, каждый по-своему, внесли определенный вклад в строительство города и завода.

Присутствие казахов в жизни Магнитогорска нашло отражение на его карте, где обозначена небольшая улица Казахская, идущая параллельно улице Чкалова и пересекающаяся с улицей Фрунзе. В левобережной части города, с которой все и начиналось, названия улиц, как правило, имеют более ранний характер. Известно, что перед войной несколько семей из казаков-станичников, в том числе Зайцевы, поселились на этой улице. Скорее всего, в тот момент, когда данное название появилось, память о казахах и Казакском поселке была еще достаточно жива.

На фото: современный вид здания психбольницы

А территория бывшей станицы Магнитная сегодня является частью города и долгие годы имела название поселок Старая Магнитка. Но почему-то в сознании части горожан это название воспринималось как синоним психиатрической больницы. Поэтому про человека с неадекватным поведением порой говорили, что ему пора лечиться в Старой Магнитке. Совершенно справедливо, что в 2003 году поселку вернули историческое название — Станица Магнитная.

Магнитку изначальную вполне можно назвать «маленькой Америкой». На практически пустой площадке, в тяжелейших условиях представителями самых разных национальностей из самых разных областей и республик страны, был возведен новый город с мощной металлургической индустрией. Общие лишения и трудности первых десятилетий жизни, их героическое преодоление сплотили первых горожан, сделали их терпимыми друг к другу, усилили социальную солидарность. Уже много лет люди, посещающие Магнитогорск, отмечают присущий ему необыкновенный дух интернационализма.