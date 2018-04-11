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Первостроители Магнитки: староверы-станичники, кочевники Приаралья и ассоциации с психбольницей

07:00, 11.04.2018 25

Как казаки и казахи строили Магнитогорск

Первостроители Магнитки: староверы-станичники, кочевники Приаралья и ассоциации с психбольницей Фото: В чайхане Казакского поселка. 1935 год

Магнитогорск строили в южноуральских степях представители многих народов СССР. Ранее в «Реальном времени» выходили материалы о татарских спецпереселенцах, своими руками и даже средствами поднявших город-завод. Сегодня директор магнитогорского филиала Института истории им. Ш. Марджани Салават Ахметзянов авторскую колонку, написанную для нашей интернет-газеты, посвятил казакам-первостроителям. Колумнист нашей интернет-газеты рассказывает не только о русских уральских казаках, но и о тюрках — казахах. А вклад и тех, и других поистине бесценен.

Станица старообрядцев

Магнитогорск, датой летоисчисления которого считается 30 июня 1929 года, рождался в голой ковыльной степи, окруженной Уральскими горами. Но в непосредственной близости от него располагалась казачья станица Магнитная (основанная в 1743 году), где тогда находились органы управления районом с одноименным названием. Вольно или невольно станичные жители принимали самое активное участие в строительстве нового города, в становлении которого Магнитная сыграла весьма серьезную роль. Название станицы наверняка повлияло на название города, что обуславливает их глубинную смысловую связь.

Первые годы именно Магнитная, преобразованная к тому моменту в поселок, была не только районным центром, но и своего рода административным и торговым городским центром. Такой непременный атрибут активно строящегося города, как тюрьма, достался ему в наследство от станицы. Современная магнитогорская тюрьма, существенно расширенная и перестроенная за прошедшие десятилетия, находится на площадке, где было дореволюционное тюремное здание.

На территории поселка Магнитного в 1934 году начала функционировать городская психбольница, первоначально используя находившиеся там станичные дома. До сих пор психбольницей задействован самый старый (конца XIX века) дом, принадлежавший торговому казаку-староверу Ф.Е. Починскому. А на юго-западной окраине поселка Магнитного в 1930-м году выделена земля под кладбище, где затем были захоронены тысячи первостроителей города, включая казаков. Оно постепенно исчезло при строительстве новых городских микрорайонов. К сожалению, большая часть станицы ушла под воду заводского пруда в 1937 году.

Дом Ф.Е. Починского. Начало XX века

Казаки, но кочевые

Однако кроме уральских казаков из ряда близлежащих станиц на магнитогорской стройке трудились и совсем иные казаки — с нерусским обликом и нерусской речью. Они появились здесь в результате всесоюзного голодомора, который в 1932—1933 годах особенно сильно задел население тогдашнего Казахстана. В те далекие годы, с июня 1925 года по февраль 1936 года, эта территория обозначалась как Казакская АССР. А сами казахи назывались тогда казаками, а точнее, чтобы как-то выделить их, кочевыми казаками.

В переводе с древнетюркского языка «казак» означает кочевник, вольный всадник. Самое раннее упоминание этого слова обнаружено в рукописи тюрко-арабского словаря 1245 года. Тюркское происхождение раннего казачества можно подробно аргументировать с лингвистических позиций. Например, этимология всего казачьего «чинного ряда» (атаман, есаул, кошевой, куренной) легко объяснима при условии знания татарского языка. Рядовые воины Золотой Орды, а позднее постордынских государств назывались казаками. Известный русский историк Михаил Худяков в своей книге «Очерки по истории Казанского ханства» отмечал, что казаки составляли основу казанского войска, состоявшего в основном из конницы.

В докладе Магнитогорского горсовета от 19.02.35 года отмечалось, что «в 1933 году организованным путем было завезено казаков-кочевников с побережья Аральского моря 4500 человек, вместе с семьями, приученных к настоящему времени к оседлому образу жизни, в значительной своей части ставшими грамотными, активными участниками соцстроительства». Завоз казаков осуществлялся в добровольно-принудительном порядке, в рамках так называемой трудовой мобилизации, что, в конечном счете, спасало их от массового гибельного голода, возникшего в результате небывалой засухи, а также репрессивных мер по сгону кочевников в колхозы. Основная масса казаков была размещена в построенном конкретно для них Казакском (именно такое название в документах того времени) поселке, который находился «в непосредственном соседстве со спецпоселком НКВД», то есть он примыкал к Центральному спецпоселку с западной стороны.

В Казакском поселке имелось 12 жилых бараков, школа, магазин, баня, детсад и ясли. Для детей бывших кочевников было организовано 11 классов, где они в количестве 290 человек проходили обучение на родном языке, а также осваивали русский. Санитарно-бытовые условия содержания казахского населения, обеспечение одеждой и продовольствием, медицинское обслуживание являлись сравнительно неплохими, о чем свидетельствует тот факт, что за 1933 год смертность жителей вновь образованного поселка составила лишь 94 человека. Это неизмеримо меньше, чем у спецпереселенцев в 1931 и 1932 годах, когда свирепствовали голод, холод и эпидемии. В данном случае «госпожа удача» была больше на стороне казахов. В отличие от спецпереселенцев казахи считались полноправными гражданами страны.

Фото mmk.ru

Летом 1935 года руководством города и комбината было принято решение о ликвидации поселка как неудовлетворяющего санитарно-культурным требованиям. Намечалось расселить казахов по баракам тех 15 предприятий и организаций, где они работали, в том числе копровый цех, ЖДТ, литейный цех, цех водоснабжения и др. По мере освобождения бараков Казакского поселка они постепенно заполнялись спецпереселенцами, в основном татарской национальности, Центрального поселка. Вероятно, предполагалось, что в силу языковой и религиозной общности эти два народа легче найдут взаимопонимание. Еще несколько лет оставшиеся казахские семьи продолжали жить вместе со ссыльными. Именно бараки Казакского поселка непосредственно соседствовали через забор из колючей проволоки с лагерем заключенных, что подробно описано в статье «Из истории Магнитки: город за колючей проволокой, любовь к Чапаю и лагеря для кулаков», опубликованной в «Реальном времени» 3.02.2018 года.

Как всесоюзная стройка объединила вчерашних врагов

Второе «пришествие» казахов в Магнитогорск случилось уже в годы войны, когда они тысячами, наряду с узбеками, киргизами, таджиками, поволжскими татарами, прибывали в качестве мобилизованных трудармейцев. Например, бригады трудармейцев из нерусских рабочих, включая казахов, ударно трудились на строительстве домны №6, коксовой батареи №7, шамотного цеха, мартеновских печей и других объектов на Магнитке. Многие из рабочих были удостоены правительственных наград.

Как известно из исторических источников, уральские казаки, в том числе из станицы Магнитной, в течение XVIII и XIX веков постоянно воевали с кочевниками-казахами. Но вот пришли времена единения в трудовых свершениях, когда все они без былого противостояния, каждый по-своему, внесли определенный вклад в строительство города и завода.

Присутствие казахов в жизни Магнитогорска нашло отражение на его карте, где обозначена небольшая улица Казахская, идущая параллельно улице Чкалова и пересекающаяся с улицей Фрунзе. В левобережной части города, с которой все и начиналось, названия улиц, как правило, имеют более ранний характер. Известно, что перед войной несколько семей из казаков-станичников, в том числе Зайцевы, поселились на этой улице. Скорее всего, в тот момент, когда данное название появилось, память о казахах и Казакском поселке была еще достаточно жива.

На фото: современный вид здания психбольницы

А территория бывшей станицы Магнитная сегодня является частью города и долгие годы имела название поселок Старая Магнитка. Но почему-то в сознании части горожан это название воспринималось как синоним психиатрической больницы. Поэтому про человека с неадекватным поведением порой говорили, что ему пора лечиться в Старой Магнитке. Совершенно справедливо, что в 2003 году поселку вернули историческое название — Станица Магнитная.

Магнитку изначальную вполне можно назвать «маленькой Америкой». На практически пустой площадке, в тяжелейших условиях представителями самых разных национальностей из самых разных областей и республик страны, был возведен новый город с мощной металлургической индустрией. Общие лишения и трудности первых десятилетий жизни, их героическое преодоление сплотили первых горожан, сделали их терпимыми друг к другу, усилили социальную солидарность. Уже много лет люди, посещающие Магнитогорск, отмечают присущий ему необыкновенный дух интернационализма.

Салават Ахметзянов, фото предоставлено автором
ОбществоИсторияПромышленность
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    Салават абый! Рэхмэт! Нык кызык!
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  • Анонимно 11 апр
    Супер написано. Пишите ещё!
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  • Анонимно 11 апр
    Казахский народ добродушный, открытый, а в некоторых случаях излишне доверчивый народ. Нам татарам близкий народ по крови и вере во Всевышнего. Мы тюрки кипчаки.
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  • Анонимно 11 апр
    Всегда важно знать и помнить свою историю. Хранить и доносить ее до потомков - особая миссия. Спасибо, Салават Харисович! Горжусь, дорогой мой дядя!

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  • Анонимно 11 апр
    Нужно и дальше писать про историю города , чтобы наши дети ее знали
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    Анонимно 11 апр
    не только про этот город
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  • Анонимно 11 апр
    Все интересно спасибо!
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  • Анонимно 11 апр
    Здание больницы было красивым. Зря они сайдингом обшили. Строители, наверное, психи
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    Анонимно 11 апр
    Да уж, точно. Согласна ))
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  • Анонимно 11 апр
    Про татар Магнитки писал, про казаков и казахов писал. А где башкиры? Там их много проживает. Напишите о них!
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    Анонимно 11 апр
    Да, о башкирских братьях было бы интересно.
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  • Анонимно 11 апр
    Значит, староверов согнали с их места и устроили там дурку? Грустно все это.
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    Анонимно 11 апр
    Татарам повезло ещё
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    Анонимно 12 апр
    Вот эти староверы не уживались с тюрками от них пошел скрытый национализм
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  • Анонимно 11 апр
    Безотносительно к основному пафосу статьи насчет казахов хочу заметить следующее. Когда они в границах РФ - адекватные, порою даже милые люди. Но на своей территории они меняются. Был у меня такой опыт: сами они пригласили участвовать в научных мероприятиях. И при обсуждениях рабочих вопросов говорили только на казахском языке. Откровенное хамство, потому что я (и еще один россиянин) заведомо не могли понимать, о чем идет речь. Говорил и с еще одним магнитогорцем, там поселившемся. Отзыв его такой: жить там экономически выгодно, но ментально - очень неприятно.
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    Анонимно 11 апр
    Казахи у себя на родине не обязаны говорить на чужом им языке даже при гостях. Далее, если вы татар. башкир или из других тюрков то обязаны хорошо понимать речь казаха. Ваши недовольства основания не имеют. они глупы! Мин татар!
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    Анонимно 11 апр
    Мужчина, видимо, русский, и никак не мог понимать казахскую речь. Я тоде считаю, что ежели они сами пригласили по делам, то должны или сами переводить или приставить к гостям переводчика. Так жела не делаются. И правда, некрасиво. Сама, как переводчик, знаю, как это бывает, и как должно бы быть.
    А насчет пафоса статьи я не поняла-где пафос?
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    Анонимно 11 апр
    Салават Харисович, прекрасная статья. Спасибо еще раз. Каждый раз необычные факты о городе узнаю. Никто ранее об этом, по крацней мере, в таком доступном формате не рассказывал. Ждем ваших следующих статей! Желаю вам плодотворной работы!
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    Анонимно 15 апр
    Салават Харисович! Бик зур рахмат! Молодец, что Вы ведёте эту очень нужную и важную для нас, потомков трудармейцев, работу. Думаю, что это важно для нас всех, россиян. Удачи Вам и крепкого здоровья
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    Анонимно 12 апр
    Ой какой ты провокатор и говоришь неправду
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  • Анонимно 11 апр
    Так вроде бы писали, что башкир специально на стройки не пригоняли, если сами не устраивались-а добровольно в "ярмо" наверное мало кто хотел....
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    Анонимно 12 апр
    почему башкир специально не пригоняли на стройки ?
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    Анонимно 12 апр
    и башкир пригоняли. им не меньше досталось от советской власти
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    Анонимно 12 апр
    Вы правы впоследствии многие ассимилировались Я Қазақ
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  • Анонимно 17 апр
    Очень познавательная статья , узнал много нового! Спасибо !
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