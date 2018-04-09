Сборная Испании
Участие на чемпионатах мира
Испанцы 14 раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира. Впервые это произошло на дебютном мундиале, прошедшим на европейских полях в 1934-м году. С тех пор испанская сборная несколько раз вплотную приближалась к финалу, но лишь спустя 76 лет смогла завоевать золотые медали. Пришелся этот успех на так называемое поколение «тики-така», когда основной костяк сборной составляли игроки доминировавшей в ту пору испанской «Барселоны». В 2010-м году испанцы начали турнир с поражения от Швейцарии, но затем набрали крейсерский ход и в оставшихся 6 встречах во всех добились успеха. Примечательно, что на следующем после этого чемпионате мира Испания проиграла два стартовых матча в группе и сложила свои чемпионские полномочия.
Основным конкурентом испанцев за прямую путевку в Россию на групповом раунде отборочного этапа была сборная Италии. Но как таковой борьбы не получилось, Испания в безоговорочном стиле прошлась по соперникам и в числе первых пробилась в финальную часть мундиаля. Несколько разгромов, два из которых по 8:0 пришлись на Лихтенштейн и всего три пропущенных мяча за всю стадию. С такими показателями испанцы, безусловно, заслужили не только путевку в Россию, но и статус фаворитов турнира.
|
ГОД
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
ИТОГ
|1934
|3
|1
|1
|1
|4-3
|5
|1950
|6
|3
|1
|2
|10-12
|4
|1962
|3
|1
|0
|2
|2-3
|4-е место в группе
|1966
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3-е место в группе
|1978
|3
|1
|1
|1
|2-2
|3-е место в группе
|1982
|5
|1
|2
|2
|4-5
|2 раунд, 3-е место в группе
|1986
|5
|3
|1
|1
|11-4
|1/4
|1990
|4
|2
|1
|1
|6-4
|1/8
|1994
|5
|2
|2
|1
|10-6
|1/4
|1998
|3
|1
|1
|1
|8-4
|3-е место в группе
|2002
|5
|3
|2
|0
|10-5
|1/4
|2006
|4
|3
|0
|1
|9-4
|1/8
|2010
|7
|6
|0
|1
|8-2
|1
|2014
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3-е место в группе
|
Итого
|
61
|
41
|
9
|
11
|
221-102
-
Главный тренер и лучший игрок
Тренирует сборную Испании молодой специалист, в бытность футболистом вратарь, Хулен Лопетеги. С его именем связаны последние крупные успехи молодежных испанских команд на Евро — 2011 и 2013-х годов. Кроме того, он добился серьезных успехов с молодежкой мадридского «Реала», благодаря которым и попал в поле зрения функционеров Федерации футбола родной страны. В главную сборную Лопетеги был приглашен во многом для проведения смены поколений, в которой та остро нуждалась после провалов на ЧМ-14 и Евро-16.
Редко бывает такое, чтобы фаворит первенства мира был ведомым одним игроком. Вот и в сборной Испании собран такой коллектив, в котором каждый из футболистов способен взять инициативу в свои руки. Причем в каждой из линий есть свой лидер. В воротах свое безоговорочное место занимает Де Хеа, защита представлена парой центральных Пике-Рамос, а в полузащите все таким же цветущим выглядит Иньеста. Но все же наибольшие надежды испанцев связаны с линией нападения, где за креатив будут отвечать Давид Сильва и Иско. Последний уже доказал в товарищеской игре с Аргентиной (6:1), что если у него все будет хорошо с кондициями, то переживать стране не стоит.
- Ориентировочные составы: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба – Бускетс, Иньеста, Тьяго – Д. Сильва, Иско, Асенсио.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Если глянуть на группу, в которую попали испанцы, может показаться, что это таблица по экспортерам мандаринов в нашу страну. Португалия, Марокко и Иран неплохо играют еще и в футбол, так что групповой этап вряд ли станет откровенно проходным для сборной Испании. Подопечные Лопетеги, которые ухватили, пожалуй, самую лучшую тренировочную базу для подготовки к матчам чемпионата мира в Краснодаре (академия «Краснодара»), первую игру на турнире проведут в Сочи. Наверняка, соперничество с Португалией и станет решающей для команды, однако встречи с Ираном и Марокко в Казани и Калининграде будут не менее важными.
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