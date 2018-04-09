Сборная Испании

Участие на чемпионатах мира

Испанцы 14 раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира. Впервые это произошло на дебютном мундиале, прошедшим на европейских полях в 1934-м году. С тех пор испанская сборная несколько раз вплотную приближалась к финалу, но лишь спустя 76 лет смогла завоевать золотые медали. Пришелся этот успех на так называемое поколение «тики-така», когда основной костяк сборной составляли игроки доминировавшей в ту пору испанской «Барселоны». В 2010-м году испанцы начали турнир с поражения от Швейцарии, но затем набрали крейсерский ход и в оставшихся 6 встречах во всех добились успеха. Примечательно, что на следующем после этого чемпионате мира Испания проиграла два стартовых матча в группе и сложила свои чемпионские полномочия.

Основным конкурентом испанцев за прямую путевку в Россию на групповом раунде отборочного этапа была сборная Италии. Но как таковой борьбы не получилось, Испания в безоговорочном стиле прошлась по соперникам и в числе первых пробилась в финальную часть мундиаля. Несколько разгромов, два из которых по 8:0 пришлись на Лихтенштейн и всего три пропущенных мяча за всю стадию. С такими показателями испанцы, безусловно, заслужили не только путевку в Россию, но и статус фаворитов турнира.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1934 3 1 1 1 4-3 5 1950 6 3 1 2 10-12 4 1962 3 1 0 2 2-3 4-е место в группе

1966 3 1 0 2 4-5 3-е место в группе 1978 3 1 1 1 2-2 3-е место в группе

1982 5 1 2 2 4-5 2 раунд, 3-е место в группе 1986 5 3 1 1 11-4 1/4

1990 4 2 1 1 6-4 1/8 1994 5 2 2 1 10-6 1/4 1998 3 1 1 1 8-4 3-е место в группе

2002 5 3 2 0 10-5 1/4

2006 4 3 0 1 9-4 1/8 2010 7 6 0 1 8-2 1 2014 3 1 0 2 4-7 3-е место в группе Итого 61 41 9 11 221-102 -

Главный тренер и лучший игрок

Тренирует сборную Испании молодой специалист, в бытность футболистом вратарь, Хулен Лопетеги. С его именем связаны последние крупные успехи молодежных испанских команд на Евро — 2011 и 2013-х годов. Кроме того, он добился серьезных успехов с молодежкой мадридского «Реала», благодаря которым и попал в поле зрения функционеров Федерации футбола родной страны. В главную сборную Лопетеги был приглашен во многом для проведения смены поколений, в которой та остро нуждалась после провалов на ЧМ-14 и Евро-16.

Редко бывает такое, чтобы фаворит первенства мира был ведомым одним игроком. Вот и в сборной Испании собран такой коллектив, в котором каждый из футболистов способен взять инициативу в свои руки. Причем в каждой из линий есть свой лидер. В воротах свое безоговорочное место занимает Де Хеа, защита представлена парой центральных Пике-Рамос, а в полузащите все таким же цветущим выглядит Иньеста. Но все же наибольшие надежды испанцев связаны с линией нападения, где за креатив будут отвечать Давид Сильва и Иско. Последний уже доказал в товарищеской игре с Аргентиной (6:1), что если у него все будет хорошо с кондициями, то переживать стране не стоит.

Ориентировочные составы: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба – Бускетс, Иньеста, Тьяго – Д. Сильва, Иско, Асенсио.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Если глянуть на группу, в которую попали испанцы, может показаться, что это таблица по экспортерам мандаринов в нашу страну. Португалия, Марокко и Иран неплохо играют еще и в футбол, так что групповой этап вряд ли станет откровенно проходным для сборной Испании. Подопечные Лопетеги, которые ухватили, пожалуй, самую лучшую тренировочную базу для подготовки к матчам чемпионата мира в Краснодаре (академия «Краснодара»), первую игру на турнире проведут в Сочи. Наверняка, соперничество с Португалией и станет решающей для команды, однако встречи с Ираном и Марокко в Казани и Калининграде будут не менее важными.