Сборная Аргентины

Участие на чемпионатах мира

Национальная команда Аргентины 16 раз участвовала в финальных стадиях чемпионата мира. В двух из них она становилась чемпионом и еще дважды уступала в финальном матче турнира. Причем эти два поражения пришлись на первый чемпионат мира в 1930-м и на данный момент крайний в 2014-м в Бразилии. Интересно, что на момент участия в дебютном мировом первенстве, аргентинцы уже были пятикратными победителями Кубка Америки. Главным историческим достижением является победа в 1986-м году. Именно на том турнире в 1/4 финала вошла в историю знаменитая «рука Бога» в исполнении Диего Марадоны, а его второй гол в матче был объявлен «голом столетия».

А вот в Россию сборная «альбиселесте» пробралась с большим скрипом. Вплоть до последнего игрового дня не было понятно, сможет ли коллектив ведомый своим лидером Лионелем Месси доковылять до победного конца и завоевать заветные путевки на мундиаль. В итоге, хет-трик в исполнении Месси и поражение остальных конкурентов за выход из группы все-таки позволили команде Аргентины решить свою задачу попадания на мундиаль.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1930 5 4 0 1 18-9 2 1934 1 0 0 1 2-3 1/8 1958 3 1 0 2 5-10 4-е место в группе 1962 3 1 1 1 2-3 3-е место в группе

1966 4 2 1 1 4-2 1/4 1974 6 1 2 3 9-12 2 раунд, 4-е место в группе

1978 7 5 2 0 15-4 1 1982 5 2 0 3 8-7 2 раунд, 3-е место в группе 1986 7 6 1 0 14-5 1

1990 7 4 1 2 5-4 2 1994 4 2 0 2 8-6 1/8 1998 5 4 0 1 10-4 1/4 2002 3 1 1 1 2-2 3-е место в группе

2006 5 3 2 0 11-3 1/4 2010 5 4 0 1 10-6 1/4 2014 7 5 1 1 8-4 2 Итого 77 46 10 21 131-83 -

Главный тренер и лучший игрок

Обсуждать фигуру тренера, который говорит, что Аргентина — это команда Месси, раньше чем значение самого Лионеля для сборной было бы кощунством. Именно нападающий испанской «Барселоны» является главной движущей силой аргентинцев и представить их без своего лидера практически невозможно. Товарищеская встреча со сборной Испанией этот факт наглядно доказал, Аргентина без Месси проиграла европейцам со счетом 1:6. Сам Месси уже заявил, что выиграть чемпионат мира получится «сейчас или никогда». На следующий мундиаль лидер Аргентины может поехать уже в качестве легенды футбола, но насколько он будет свеж и полезен в 35 лет не знает никто.

Хорхе Сампаоли возглавил эту Аргентину после провального выступления сборной под руководством Эдгара Баусы. Распрощавшись с испанской «Севильей» специалист взялся за решение задачи по выходу из группы с аргентинцами и тут же начал строить новый коллектив. Исходил Сампаоли из своего опыта работы с чилийской сборной, вместе с которой и получил широкую известность в мировом футболе в качестве тренера. Теперь ему предстоить совершить еще больший подвиг. С Аргентиной, в составе которой есть отличные форварды с мировым именем и настолько же не медийные игроки обороны, выиграть чемпионат мира будет архисложно.

Ориентировочные составы: Ромеро – Фасио, Маскерано, Отаменди – Сальвио, Биглия, Банега, Акунья – Ди Мария, Месси, Агуэро.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

В группу чемпионата мира вместе с Аргентиной попали две европейские сборные Исландия и Хорватия, а также коллектив команды из Нигерии. Начнется для «альбиселесте» мундиаль в Москве с матчем с неуступчивыми исландцами. Далее Месси и ко съездят в Нижний Новгород, а возможно решающий матч пройдет в Санкт-Петербурге против Нигерии. При этом в качестве базы был выбран город Бронницы, находящийся к юго-востоку от Москвы. Там коллектив из Аргентины поселится в одном из самых красивых и современных спортивных комплексов, рядом с полем СДЮСШОРа им.А.Сыроежкина.