Сборная Аргентины
Участие на чемпионатах мира
Национальная команда Аргентины 16 раз участвовала в финальных стадиях чемпионата мира. В двух из них она становилась чемпионом и еще дважды уступала в финальном матче турнира. Причем эти два поражения пришлись на первый чемпионат мира в 1930-м и на данный момент крайний в 2014-м в Бразилии. Интересно, что на момент участия в дебютном мировом первенстве, аргентинцы уже были пятикратными победителями Кубка Америки. Главным историческим достижением является победа в 1986-м году. Именно на том турнире в 1/4 финала вошла в историю знаменитая «рука Бога» в исполнении Диего Марадоны, а его второй гол в матче был объявлен «голом столетия».
А вот в Россию сборная «альбиселесте» пробралась с большим скрипом. Вплоть до последнего игрового дня не было понятно, сможет ли коллектив ведомый своим лидером Лионелем Месси доковылять до победного конца и завоевать заветные путевки на мундиаль. В итоге, хет-трик в исполнении Месси и поражение остальных конкурентов за выход из группы все-таки позволили команде Аргентины решить свою задачу попадания на мундиаль.
|
ГОД
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
ИТОГ
|1930
|5
|4
|0
|1
|18-9
|2
|1934
|1
|0
|0
|1
|2-3
|1/8
|1958
|3
|1
|0
|2
|5-10
|4-е место в группе
|1962
|3
|1
|1
|1
|2-3
|3-е место в группе
|1966
|4
|2
|1
|1
|4-2
|1/4
|1974
|6
|1
|2
|3
|9-12
|2 раунд, 4-е место в группе
|1978
|7
|5
|2
|0
|15-4
|1
|1982
|5
|2
|0
|3
|8-7
|2 раунд, 3-е место в группе
|1986
|7
|6
|1
|0
|14-5
|1
|1990
|7
|4
|1
|2
|5-4
|2
|1994
|4
|2
|0
|2
|8-6
|1/8
|1998
|5
|4
|0
|1
|10-4
|1/4
|2002
|3
|1
|1
|1
|2-2
|3-е место в группе
|2006
|5
|3
|2
|0
|11-3
|1/4
|2010
|5
|4
|0
|1
|10-6
|1/4
|2014
|7
|5
|1
|1
|8-4
|2
|
Итого
|
77
|
46
|
10
|
21
|
131-83
-
Главный тренер и лучший игрок
Обсуждать фигуру тренера, который говорит, что Аргентина — это команда Месси, раньше чем значение самого Лионеля для сборной было бы кощунством. Именно нападающий испанской «Барселоны» является главной движущей силой аргентинцев и представить их без своего лидера практически невозможно. Товарищеская встреча со сборной Испанией этот факт наглядно доказал, Аргентина без Месси проиграла европейцам со счетом 1:6. Сам Месси уже заявил, что выиграть чемпионат мира получится «сейчас или никогда». На следующий мундиаль лидер Аргентины может поехать уже в качестве легенды футбола, но насколько он будет свеж и полезен в 35 лет не знает никто.
Хорхе Сампаоли возглавил эту Аргентину после провального выступления сборной под руководством Эдгара Баусы. Распрощавшись с испанской «Севильей» специалист взялся за решение задачи по выходу из группы с аргентинцами и тут же начал строить новый коллектив. Исходил Сампаоли из своего опыта работы с чилийской сборной, вместе с которой и получил широкую известность в мировом футболе в качестве тренера. Теперь ему предстоить совершить еще больший подвиг. С Аргентиной, в составе которой есть отличные форварды с мировым именем и настолько же не медийные игроки обороны, выиграть чемпионат мира будет архисложно.
- Ориентировочные составы: Ромеро – Фасио, Маскерано, Отаменди – Сальвио, Биглия, Банега, Акунья – Ди Мария, Месси, Агуэро.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
В группу чемпионата мира вместе с Аргентиной попали две европейские сборные Исландия и Хорватия, а также коллектив команды из Нигерии. Начнется для «альбиселесте» мундиаль в Москве с матчем с неуступчивыми исландцами. Далее Месси и ко съездят в Нижний Новгород, а возможно решающий матч пройдет в Санкт-Петербурге против Нигерии. При этом в качестве базы был выбран город Бронницы, находящийся к юго-востоку от Москвы. Там коллектив из Аргентины поселится в одном из самых красивых и современных спортивных комплексов, рядом с полем СДЮСШОРа им.А.Сыроежкина.
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