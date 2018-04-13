Прощай, оружие: в Казани закрывают оружейные магазины к ЧМ-2018

Владельцы подсчитывают убытки и сетуют на избирательность Росгвардии

Во всех городах России, где пройдет ЧМ по футболу, с 25 мая не получится купить оружие или патроны. В Казани аналогичные меры безопасности вводили и во время прошлогоднего Кубка конфедераций. Предприниматели относятся к ограничениям с пониманием, но вынуждены нести убытки. Подробнее о запрете — в материале «Реального времени

«Лицензия давно закончилась, продавать не будем»

До мирового футбольного первенства остается около двух месяцев, и Казань вводит меры безопасности. Скоро в городе нельзя будет купить оружие и патроны. В некоторых оружейных магазинах, зная о запрете, заранее подготовились — не стали продлевать лицензию на этот период:

— Оружия у нас нет, лицензия давно закончилась, мы ее не продлеваем. Пневматики, можно сказать, тоже почти и нет. А закрываться перед ЧМ по футболу не собираемся, — сообщили корреспонденту в магазине «Безопасность».

Ограничения будут действовать с 25 мая по 25 июля, в этот период попал под запрет оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Покупать и продавать специфический товар нельзя будет во всех регионах, которые принимают ЧМ по футболу. Для предпринимателей это уже не первый опыт, в прошлом году они столкнулись с такими же условиями перед Кубком конфедераций с 1 июня по 12 июля.

До мирового футбольного первенства остается около двух месяцев, и Казань вводит меры безопасности. Фото Олега Тихонова



— Мы относимся к этому крайне отрицательно. В целом мера безопасности, может, и не излишняя, но если бы государство подошло к нам по-человечески. Банки как брали процент за кредит, так и берут, а работать государство не дает. Просто ставит на колени. Персонал, который готовили десять лет, разбегается — ведь всем нужно кормить семьи, а мы зарплату платить не в состоянии. Доходы на это время почти сводятся к нулю. Оружие — это наш основной источник дохода, — сетует управляющий ЗАО ТК «Оружейный дом» Андрей Романов.

По его словам, в прошлом году нужно было не просто временно прекратить продажу, а полностью убрать товар из зала. И речь шла не только об оружии и патронах, но и об охотничьих ножах и средствах обороны: пневматике, электрошокерах и даже газовых баллончиках. Многое из этих ограничений предприниматели считают уже перегибами.

— Мы вынуждены получать лицензию на торговлю оружием, поскольку торгуем огнестрельным. А тех, которые торгуют только пневматикой, Росгвардия не контролирует: мол, раз они за лицензией не пришли, значит, у них нет полномочий. Выходит, что нам запрещают торговать пневматикой, а кто находится вне правового поля — им ничего. Магазины, которым не нужно получать лицензию, продолжают торговать теми товарами, которые нас просят убрать, — посетовал на избирательность проверяющих Андрей Романов.

В Росгвардии за несколько дней так и не смогли ответить на запрос «Реального времени». При этом на сайте федеральной службы есть информация, что любая деятельность оружейных магазинов по реализации гражданского оружия и патронов к нему приостанавливается. Подробные даты не указаны, но есть ссылка на указ президента РФ, в котором и прописан промежуток с 25 мая по 25 июля. Кроме того, на это же время будет категорически запрещено передвижение с оружием, под запретом окажется даже охота.

По словам Андрея Романова, в прошлом году нужно было не просто временно прекратить продажу, а полностью убрать товар из зала. И речь шла не только об оружии и патронах, но и об охотничьих ножах и средствах обороны. Фото Олега Тихонова



В прошлом году были такие же условия

При этом в самих магазинах нет единого представления о том, чем можно, а чем нельзя торговать в период ограничений. Так, управляющий ЗАО ТК «Оружейный дом» говорит о запрете на торговлю любым гражданским оружием с энергией больше 3,5 Дж, под эти показатели попадают 90% всей пневматики. «До 3,5 — пожалуйста, можно торговать, но этот сегмент не так интересен покупателю», — говорит Андрей Романов.

В магазине «Охотничий дом» считают, что разрешена продажа пневматики до 7,5 Дж, правда, оговорились, что могут и ошибаться. Пока здесь ассортимент продается в полном объеме, но об ограничениях уже знают.

— Запрет на продажу будет только в конце мая. Сейчас по-прежнему торгуем ружьями, пневматическими винтовками, пистолетами. В прошлом году перед Кубком конфедераций работали по таким же условиям, которые будут и в этом году. Все убирали и закрывали. Магазин работу не прекращал, из продажи убрали только то, на что нужна лицензия, — рассказывает продавец-консультант магазина «Охотничий дом» Марсель Асатов.

Он добавил, что в прошлом году во время ограничений люди приходили и спрашивали «запрещенный» товар, приходилось объяснять его отсутствие. Торговая точка предлагает не только оружие, есть товары для туризма, рыбалки, что тоже помогало выходить из положения. «Такие меры, наверное, правильные, но нам это в убыток», — ответил продавец.

Торговая точка предлагает не только оружие, есть товары для туризма, рыбалки, что тоже помогало выходить из положения. «Такие меры, наверное, правильные, но нам это в убыток», — ответил продавец. Фото Романа Хасаева



Просьбы убрать пневматику

В магазине «Спортивный арсенал» уверяют, что оружием не торгуют, у них представлена только пневматика как раз до 3,5 Дж, на которую не распространяется ограничение перед ЧМ по футболу.

Тимур Гатин, директор ООО «Джамп», которое предлагает в том числе страйкбольное и пневматическое оружие, также готовится к запрету.

— У нас нет оружия, которое бы попадало под ограничение, пневматика к этому не относится. По опыту прошлого года могу сказать, что полицейские ходят регулярно, проверяют уже где-то за две-три недели до начала соревнований. В прошлом году к нам тоже ходили, просили убрать даже то, что в общем-то и не должны, например, пневматическое оружие, — ответил Тимур Гатин.

Продажа этого товара довольно распространена в интернет-магазинах, где пока также все спокойно.

— Нам никто не звонил и ничего не говорил. У нас и товара нет, который может попасть под запрет, наш официально называется «конструктивные изделия, схожие с оружием», для простоты понимания называем пневматическим, но фактически это не так, — пояснил предприниматель интернет-магазина «Без пороха» Алексей Родченко, добавив, что не уверен, что эти меры сильно повлияют на безопасность во время ЧМ.