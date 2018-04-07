«Мы не хотим подводить людей»: противники МСЗ отменили митинг

Задержания и штрафы за народный сход в «Салават купере» вынудили активистов движения отказаться от несогласованной акции

Противники строительства МСЗ собрали свою встречу с журналистами, оставшись недовольными после разговора с мэром Казани Ильсуром Метшиным. Да и специальных поводов придумывать не пришлось – 6 апреля утром были задержаны две активистки, которых доставили в суды, а митинг в субботу решили не проводить. «Реальное время» узнало, почему активистами заинтересовалась полиция.

Это нарушение демократических прав

Противники МСЗ считают, что встреча с мэром Казани, где они выступили резко против стройки завода, не прошла для них бесследно. Именно с этим они связали то, что накануне утром двух активисток движения Гульназ Смирнову и Гузель Халилову задержали. Первой предъявили «лишний» репост о предстоящем митинге 7 апреля, дескать, он несогласованный и делать его не нужно. Гузель Халилову обвинили в излишней активности на народном сходе жителей Осиново и ЖК «Салават купере» 25 марта. Девушку освободили из зала суда к тому времени, когда пресс-конференция уже закончилась.

— Сегодня в семь утра мне позвонили в дверь, человек представился сотрудником отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Представил повестку в ОП в Юдино, что я должна прийти сегодня к девяти утра или завтра. У меня сегодня обычный рабочий день, поэтому я решила, что приду завтра, не нужно будет отпрашиваться с работы, — рассказала 6 апреля корреспонденту «Реального времени» по телефону Гузель Халилова.

Но представитель внутренних органов тут же вернулся снова с требованием явиться немедленно, иначе активистку придется привести под конвоем. С ее слов, дальше беседы с сотрудницей полиции прошли непосредственно в отделении. «Мне говорили, что я выкрикивала лозунги «Против МСЗ», «Хочу чистый воздух». Да, я их говорила, но я ни к чему не агитировала, я не считаю это нарушением. Разве я не могу высказывать собственное мнение?», — рассуждает Гузель Халилова.

Повестка, которую вручили Ирине Никифоровой. Фото vk.com/id8091017



По словам женщины, к 13 часам ее под конвоем отправили в Советский суд, который в порядке живой очереди рассмотрел ее дело. Итог — несколько часов ожидания и отложенное на понедельник рассмотрение дела, Гузель Халиловой предписано явиться при первой необходимости в суд. Об этом изданию сообщили в МВД Татарстана. О ходе заседания по делу Гульназ Смирновой поначалу ничего не было известно. Позже появилась информация, что ее оштрафовали на 10 тысяч рублей. Вскоре повестку вручили еще одной активистке — Ирине Никифоровой, которая 7 апреля должна явиться в отделение полиции.

Нежелание подводить людей

Один из противников возможной стройки, председатель антиядерного общества РТ Альберт Гарапов, назвал задержания нарушением демократических прав и удивился, что все это провели сразу после встречи с мэром. Хотя сам митинг, повод для задержаний, прошел 25 марта. При этом Альберт Гарапов отказался входить в рабочую группу, объявленную Ильсуром Метшиным накануне, сославшись на то, что там будут рассматривать вопросы строительства МСЗ. Он же хочет обсуждать только вопросы сбора, переработки и утилизации мусора. Еще один участник движения Антон Голубков назвал предстоящую встречу 14 апреля не иначе как смотринами с инвестором.

— Мы уже провели пять митингов, и никто к нам не приходил, никого не забирали. 15 апреля 2017 года прошел первый митинг на территории рядом с новым ипподромом, неудобная площадка, где не было такого резонанса. За все время нам ни разу не давали площадку в центре города, — с сожалением признала противница МСЗ Вера Кернель.

«Мы уже провели пять митингов», — говорят противники МСЗ. Фото Олега Тихонова

Последний митинг прошел 4 марта 2018 года в парке Петрова. Он противников МСЗ тоже не устроил, они хотят заявлять о своем несогласии либо в центре города, либо непосредственно в микрорайоне рядом с местом возможной стройки. По словам Кернель, 27 марта они подали заявку в Осиновское сельское поселение Зеленодольского района на проведение митинга 7 апреля. С ее слов, только 2 апреля пришла просьба уточнить место, хотя сроки по закону истекли. Других замечаний в обозначенное законом время не было, и активисты решили, что митинг юридически законен. Но решили его не проводить, чтобы не подводить людей, которые придут.



«Насколько знаю, митинг не согласован»

Активисты хотели провести в субботу митинг в таком месте, где и адрес не обозначить, между собой называли его полем. В заявке на проведение указали координаты. Именно это, по словам Веры Кернель, и попросили уточнить: где все-таки пройдет встреча. А 3 апреля получили от администрации ответ, что митинг не согласован, потому что не соблюдены сроки, не уточнен адрес. И предложили провести в этот же день собрание, даже готовы выделить площадку, правда, до сих пор никакого ответа по этому поводу не дали.

Противники МСЗ намерены обжаловать решение Осиновского сельского поселения через суд. Параллельно подали заявку на митинг 15 апреля. Вчера стало известно, что заявку не согласовали из-за несоблюдения требований безопасности, новую акцию решено согласовать на 22 апреля.

— Насколько знаю, митинг не согласован, потому что в заявке не было указано место. То обозначенное место, которое они предложили, не входит в реестр площадок, где могут проводиться митинги. К тому же заявленное количество участников в 5 тысяч превышает все нормы. Это ведь и вопросы безопасности, если что-то случится, кто будет отвечать? — прокомментировал пресс-секретарь Зеленодольского района Татарстана Денис Анисимов.





Противники МСЗ намерены обжаловать решение Осиновского сельского поселения через суд. Фото kzn.ru



По его словам, максимальное количество участников в заявке не может превышать 200. Что касается возможного строительства завода, то не стоит поддаваться эмоциям.

— Очень много вбросов. Вопрос, где и когда будет завод, открыт. Еще не прошли публичные слушания о переводе статуса земель, которые приобрел инвестор, вторые публичные слушания — об изменении границ сельского поселения и еще одни — по экологическому воздействию, — добавил пресс-секретарь.

В Осиновском сельском поселении от комментариев воздержались, сославшись на то, что главы нет на месте.