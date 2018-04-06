За призыв на митинг против МСЗ активистку Смирнову оштрафовали на 10 тысяч рублей

По решению мирового суда Советского района активистка Гузель Смирнова оштрафована на 10 тысяч, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.

Ранее в пресс-службе ведомства прокомментировали задержание активисток. Отмечается, что мероприятие не было согласовано, так как были нарушены сроки подачи уведомления. Однако Смирнова рассылала всем приглашения в интернете на несанкционированный митинг, за что и была задержана.

Напомним, о задержании женщин за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода стало известно сегодня утром. По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.