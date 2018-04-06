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За призыв на митинг против МСЗ активистку Смирнову оштрафовали на 10 тысяч рублей

17:15, 06.04.2018 1
За призыв на митинг против МСЗ активистку Смирнову оштрафовали на 10 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

По решению мирового суда Советского района активистка Гузель Смирнова оштрафована на 10 тысяч, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.

Ранее в пресс-службе ведомства прокомментировали задержание активисток. Отмечается, что мероприятие не было согласовано, так как были нарушены сроки подачи уведомления. Однако Смирнова рассылала всем приглашения в интернете на несанкционированный митинг, за что и была задержана.

Напомним, о задержании женщин за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода стало известно сегодня утром. По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    вот и все. все рано будут строить завод. но почему не строять около Борового Мотюшино?
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