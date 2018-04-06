Суд отложил слушание по делу задержанной противницы строительства МСЗ Халиловой

Фото: активисты инициативной группы "Нет мусоросжигательному заводу в Казани"

Заседание по одной из задержанных активисток, выступающих против мусоросжигательного завода, перенесли на 9 апреля. Об этом сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана. Протокол на Гузель Халилову был составлен из-за нарушения правил проведения митингов.

Другая активистка — Гузель Смирнова — была оштрафована на 10 тыс. рублей за призыв на несанкционированный митинг.

Напомним, о задержании женщин за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода стало известно сегодня утром.

По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.