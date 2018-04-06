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В МВД по РТ прокомментировали задержание активисток митинга против МСЗ

14:36, 06.04.2018 4
В МВД по РТ прокомментировали задержание активисток митинга против МСЗ
Фото: активисты инициативной группы "Нет мусоросжигательному заводу в Казани"

В результате несанкционированного митинга против МСЗ были составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.

В ЖК «Салават купере» состоялось собрание жителей микрорайонов «Салават купере», «Радужный» и «Майский». В пресс-службе ведомства отметили, что мероприятие не было согласовано, так как были нарушены сроки подачи уведомления.

Несмотря на это, в интернете пользователи начали активно призывать граждан принять участие в данном мероприятии, распространяя информацию, что митинг согласован с администрацией. За призыв к митингу в интернете протокол был составлен на Гузель Смирнову. Еще один протокол был составлен на Гузель Халилову по факту нарушения правил проведения митинга.

Напомним, о задержании активисток за участие в народном сходе 25 марта в «Салават купере» против стройки мусоросжигательного завода стало известно сегодня утром. По словам соципотечников, 25 марта они провели встречу в формате собрания жильцов на придомовой территории, что не подпадает под определение стихийного митинга.

Происшествия
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Это же не митинг! На митинге должна быть звукоусиливающая аппаратура... позорище, даже обосновать свои претензии не могут нормально
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  • Анонимно 06 апр
    это не митинг, люди встретились пообщаться! гулять во дворах то можно, уважаемые?
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  • Анонимно 06 апр
    а была беременная задержана - а то пишут и пугают... или неправда?
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    Анонимно 06 апр
    Да, Гульназ Смирнова в интересном положении, можете увидеть это на видео вчерашней встречи с мэром Казани
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