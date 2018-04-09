Госзакупки: хозяин «РусАлки» сорвал пивной джекпот, а Иннополис — киберфутбольный

Обзор наиболее интересных тендеров в Татарстане по версии «Реального времени»

Фото: Олег Тихонов

Мега-заказ на содержание трассы М7 и других

Главным тендером недели стал очередной «дорожный» заказ. Его 30 марта опубликовало ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». Ведомство заплатит сумму в 4,02 млрд рублей за содержание трасс М7, Р-239, Р-241, а также подъезда к аэропорту «Казань».

Сумма этого контракта действительно велика, особенно если учитывать, что речь идет не о реконструкции, а всего лишь о содержании, однако тут нужно отметить, что выполнять свои обязанности подрядчик будет в течение 5 лет, до 30 июня 2023 года. Тендер касается довольно обширного списка работ, в который входят также и ликвидация колеи, восстановление изношенного верхнего слоя асфальта, снегоочистка и другое. Всего подрядчик будет обслуживать почти 500 километров дорог.

Сто миллионов на детсад под Челнами

Главным тендером недели, связанным со строительством, стал заказ основного строительного ведомства региона — «Главинвестстроя». Учреждение заплатит 118 млн рублей за строительство детского сада в деревне Старые Ерыклы Тукаевского района. Информация о госзакупке была опубликована 3 апреля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 апреля, а имя победителя станет известно 23 апреля.

Из техзадания известно, что строительство должно вестись в очень сжатые сроки: детский сад должен быть сдан к 30 августа 2018 года. В списке работ, которые должен провести подрядчик, — 29 пунктов, включая устройство различных инженерных сетей и коммуникаций и благоустройство.

Министерство сельского хозяйства России собирается реконструировать за 53,2 млн рублей Балтасинскую оросительную систему. Фото Олега Тихонова

Москва оросит Балтаси

Тем временем Министерство сельского хозяйства России собирается реконструировать за 53,2 млн рублей Балтасинскую оросительную систему. Информация об этом была опубликована 5 апреля, заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля, а аукцион состоится 3 мая. Определять победителя будет ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по республике Татарстан».

Работы должны проводиться в течение трех лет: в 2018 году на это будет выделено 20 млн рублей, в 2019 году — 10 млн рублей, а в 2020 — 23,2 млн рублей. Выполнены работы должны быть до 30 сентября 2020 года. Реконструкция будет проводиться в поселке Средняя Ушма на 300 га земли. Мощность насосной станции составляет 300 кубометров в час, а длина оросительной сети составляет около 5,1 километра.

Зима прошла, время покупать уборочные машины

А вот крупнейший подрядчик Татарстана в 2017 году, АО «Татавтодор», озаботился вопросом чистоты дорог. Об этом можно сделать вывод, изучив тендер, обнародованный 30 марта. Он касается покупки семи комбинированных дорожных уборочных машин. Общая стоимость закупки составит 49 млн рублей, заявки принимаются до 20 апреля, а итоги будут подведены 23 апреля.

Комбинированные дорожные уборочные машины МКДУ-1 должны быть на базе автомобильного шасси КАМАЗ-65115. Всего понадобятся машины в двух комплектациях — в первой из них — две штуки, во второй — пять штук. В автомобилях должны быть двигатели Cummins, распределитель твердых реагентов, щетка, поливомоечное оборудование, щетка для мытья ограждений, передний и боковой отвалы.

Комбинированные дорожные уборочные машины должны быть на базе автомобильного шасси КАМАЗ. Фото Максима Платонова



Железнодорожники обновят депо в Юдино

На неделе появился и тендер, который можно охарактеризовать как «железнодорожный». Московское АО «РЖДСтрой», дочернее строительное предприятие «Российских железных дорог», собирается заплатить 15,4 млн рублей за капитальный ремонт здания локомотивного депо на улице Революционной, что находится в казанском микрорайоне Юдино. О закупке стало известно 5 апреля, окончание подачи заявок — 19 апреля. Рассматриваться они будут 24 апреля.

Сроки окончания работ в проекте договора отсутствуют. Однако известно, что вместе с депо в Казани «РЖДСтрой» хочет отремонтировать еще 14 объектов — в том числе, флотационную установку в Казани, цех и железобетонный резервуар в Агрызе, очистные сооружения в Муроме, компрессорную в Кирове.

Иннополис погрузят в виртуальную реальность, а Аграрный университет пойдет в интернет

Московское ООО «Интерпроект», дочернее предприятие «Ростелекома», которое в начале года заказывало организацию пилотной зоны 5G в Иннополисе, собирается заплатить 15,1 млн рублей за поставку телекоммуникационного оборудования в рамках шоукейса «VR Футбол» и шоукейса «360 живое видео». Об этом стало известно 30 марта, а закупка будет осуществляться у единственного поставщика — ООО «Техкомпания Хуавэй».

Общая стоимость контракта составляет 262 тысячи долларов. За эти деньги в срок до 6 мая 2018 года Huawei должен поставить оборудование в Иннополис, на улицу Университетскую. В составе оборудования для 360 Live video — три смартфона, сервер, три пары очков виртуальной реальности, профессиональная панорамная 3D камера виртуальной реальности высокого разрешения. В общем, оборудование для 360-градусного видео обойдется в 55,7 тысячи рублей.

Оборудование для «VR Футбол» (очевидно, под VR подразумевается виртуальная реальность) будет стоить 166 тысяч долларов. В него входят, среди прочего, кроссовки, вратарские перчатки, футбольные отражающие наклейки и 20 камер оптического слежения за движением.

Казанский аграрный университет заплатит 1,7 млн рублей «Вымпелкому» за создание единой телекоммуникационной сети с целью реализации проекта «Мобильный университет». Фото: «Ватаным Татарстан»



Тем временем Казанский аграрный университет собирается заняться делами не столь мультимедийными, но тоже высокотехнологичными. Университет заплатит 1,7 млн рублей «Вымпелкому» (бренд «Билайн») за создание единой телекоммуникационной сети с целью реализации проекта «Мобильный университет» на базе интеллектуального ядра модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды «Moodle». Имя победителя стало известно еще 23 марта, но информация была обнародована лишь 4 апреля.

В контракте, впрочем, замысловатая вышеуказанная формулировка описывается довольно просто: «Вымпелком» должен предоставить услугу корпоративной сети между зданиями КГАУ, услуги доступа в интернет, предоставить корпоративные тарифные планы и услуги мобильной связи, услуги фиксированной телефонной связи, а также безвозмездно передать оборудование связи и обслуживать его. Всего в корпоративную сеть будут объединены девять зданий, семь из которых расположены на улице Ферма-2. Услуги должны предоставляться до конца марта 2019 года.

Всемирный слет волонтеров за 11 миллионов

Министерство по делам, молодежи и спорту Татарстана на неделе объявило конкурс на подготовку и проведение Международного образовательного форума FISU Volunteer Leaders Academy. За это ведомство заплатит 10,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась 5 апреля, заявки будут приниматься до 27 апреля, а рассматриваться они будут 28 апреля.

Из технического задания известно, что форум пройдет с 14 по 22 июня 2018 года, в гостиничном комплексе не дальше чем в 25 километрах от Казани. Основной целью форума заявляется создание постоянно действующей площадки для коммуникации волонтеров и членов национальных федераций студенческого спорта, обмена мнениями и накопленными успешными практиками в сфере реализации волонтерских программ и проектов для проведения крупных международных спортивных, в том числе студенческих, мероприятий. Учредителями форума являются Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Татарстан. Участниками форума станут представители или руководителей волонтерских движений или организаций из более чем 80 стран-членов FISU. Аналогичный форум проходил и в июле 2017 года.

Учредителями форума являются Международная федерация студенческого спорта (FISU) и Татарстан. Фото president.tatar.ru



Воронежцы приедут в гости Казань и не только

Воронежский государственный технический университет собирается организовать экскурсионные поездки культурно-просветительского характера в Санкт-Петербург и Казань. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 4 апреля. Стоимость услуг составит 2,25 млн рублей — заявки на участие принимаются до 20 апреля, а рассматриваться они будут 24 апреля.

Экскурсионная поездка в Санкт-Петербург и Ленинградскую область должна состояться в августе для 100 человек (в рамках двух мероприятий). В Татарстане количество участников поездки составит 40 человек, в нее будут включены посещение Казани, Болгара, Свияжска, Раифы и Иннополиса. Длительность поездки составит 4 дня и 3 ночи. Помимо экскурсий, организатор должен будет обеспечить трехразовое питание.

«РусАлко» наполнит «Бегишево» пивом

А вот челнинский аэропорт «Бегишево» собирается закупить пива на довольно солидную сумму — в миллион рублей. Об этом было объявлено 2 апреля, а итоги закупки были подведены еще 27 марта. Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Хмельноф», зарегистрированного в Уфе, на улице Мингажева. Владеет им Азат Яруллин, которому также принадлежит сеть магазинов алкоголя «РусАлко».

Объемы и конкретные наименования пива в документации обнаружить не удалось. Договор подписан еще 21 марта. Пиво должно поставляться в аэропорт «Бегишево» в течение трех дней с момента устной заявки.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — ООО «Хмельноф», зарегистрированного в Уфе, на улице Мингажева. Владеет им Азат Яруллин, которому также принадлежит сеть магазинов алкоголя «РусАлко». Фото Максима Платонова



7 тысяч «помывок» военнослужащих

Войсковая часть 5561 (в 2010 году, к примеру, она отмечала День внутренних войск), зарегистрированная в Казани, на улице Иовлева, собирается помыть личный состав. Тендер с наименованием объекта закупки «помывка личного состава» был опубликован 30 марта, стоимость его — 645 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 апреля, аукцион состоится 12 апреля.

Как следует из технического задания, помывка военнослужащих должна проводиться в период проведения чемпионата мира по футболу. Всего за 9 недель должно совершиться 7 164 помывок на шести объектах, где будет размещаться личный состав. На помывку одного человека должно быть потрачено не более 30 минут, из них непосредственно на мытье — 15—20 минут. Каждая «помывка» обойдется, таким образом, в 90 рублей.