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Когда Эрдоган приедет в Казань?

22:13, 05.04.2018 4

Генконсул Турции в Казани будет болеть за «Рубин» и посетит матчи ЧМ-2018

Когда Эрдоган приедет в Казань? Фото: Максим Платонов

Сегодня генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган дал интервью корреспонденту «Реального времени». Речь шла о взаимных экономических достижениях двух стран, о том, как «закалились» отношения России и Турции, об особенностях визового режима, и о том, за кого будет болеть Ахмет Садык Доган на чемпионате мира по футболу.

Фрагмент интервью мы предлагаем вашему вниманию, а полную версию беседы вы сможете прочитать в ближайшее время.

Видео Камиля Исмаилова
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    Зачем изуродовать татарские имена?
    Не Эрдоган, а Иртуган!
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    Анонимно 06 апр
    Что?
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  • Анонимно 06 апр
    это ж рахматуллин там. думал, будет трэшак!
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  • Анонимно 06 апр
    Интересные вопросы. Жду полного интервью.
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