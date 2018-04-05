Когда Эрдоган приедет в Казань?

Генконсул Турции в Казани будет болеть за «Рубин» и посетит матчи ЧМ-2018

Сегодня генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган дал интервью корреспонденту «Реального времени». Речь шла о взаимных экономических достижениях двух стран, о том, как «закалились» отношения России и Турции, об особенностях визового режима, и о том, за кого будет болеть Ахмет Садык Доган на чемпионате мира по футболу.



Фрагмент интервью мы предлагаем вашему вниманию, а полную версию беседы вы сможете прочитать в ближайшее время.