Дело о поджоге авто «винного короля»: юриста «Татсоцбанка» отправили в СИЗО

Фото: Александр Артемьев

Два профессиональных адвоката не спасли от ареста своего коллегу — начальника правового управления «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Его подозревают в организации поджога автомобиля гендиректора «Галереи вин» Якова Цейнштейна якобы за долги. Вину Ильдеяркин не признает. Но в основе дела — показания одного из предполагаемых исполнителей, который признался: согласился на поджог всего за 20 тысяч рублей. Причем в организации преступления подозревается еще один сотрудник того же банка. Подробнее — в материале «Реального времени».

Стоимость поджога машины — 20 тысяч рублей

Вахитовский районный суд Казани санкционировал арест начальника правового управления «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Его подозревают в организации поджога автомобиля гендиректора и совладельца ООО «Фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна, который произошел в ночь на 19 января этого года. Ущерб от потери Volkswagen Tiguan следствие уже оценило в 700 тыс. рублей.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений»), за подобное преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Ильдеяркина задержали 4 апреля в 15.30, но прошло это, что называется, «на его условиях». При этом, как рассказал следователь, сотрудники органов дознания сначала пришли к подозреваемому на работу, но там его не застали. Сотрудник банка явился к ним сам — позже, и уже в сопровождении адвоката. В ходе допроса он категорически опроверг причастность к преступлению.

По версии следствия, Ильдеяркин организовал поджог еще в декабре 2017 года, обратившись с таким предложением к некоему Рузелю Гиниятуллину, которого он ранее знал. Для этого он привлек еще двоих граждан — Михаила Котова и Дамира Хисматуллина. Причем вознаграждение оказалось довольно скромным — 20 тыс. рублей на всех.

Из сообщения пресс-службы МВД следует, что «спичку поднес» только один, самый молодой — остальные двое лишь сообщили ему о некоем «конфликте с владельцем иномарки». Сейчас двое участников поджога под стражей, один — под домашним арестом. Задержали их еще в начале марта.

Ущерб от потери Volkswagen Tiguan следствие оценило в 700 тыс. рублей. Фото пресс-службы МВД по РТ

Ильдеяркина сдал исполнитель

Именно показания Рузеля Гиниятуллина легли в основу дела против Ильдеяркина. О Гиниятуллине известно только, что он ранее неоднократно судим — как утверждали оба адвоката Ильдеяркина, среди его преступлений есть даже убийство. В телефоне этого рецидивиста следователи также обнаружили переписку с человеком под ником «Арт Юрист», очевидно, изобличающую подозреваемого. Правда, ее содержание в суде не огласили.

Следователь МВД, настаивая на заключении Ильдеяркина под стражу, упомянул, что подозреваемый может оказать давление на других фигурантов дела, более того, уже это делал. По мнению следствия, об этом свидетельствует два случая, произошедших после задержания Гиниятуллина. Во-первых, к задержанному в СИЗО приходил некий адвокат, который не является его защитником и вообще не участвует в деле. О чем они говорили — неизвестно. А уже сам Ильдеяркин после задержания Гиниятуллина приходил в гости к его маме и интересовался обстоятельствами задержания сына, а особенно тем, не хотят ли они сменить адвоката. Мать Гиниятуллина проходит по делу в статусе свидетеля.

Доводы следствия вызвали вопросы у адвокатов Ильдеяркина. Они обратили внимание на то, что еще не установлено, в чьих интересах приходил загадочный адвокат и какова связь их подзащитного с этим событием. А вопросы Ильдеяркина, по их мнению, нельзя расценивать как давление. «Если человек хочет узнать, нашли ли адвоката, это не угроза совершенно», — добавил адвокат Кузьмин.

Главного юриста «Татсоцбанка» оговорили?

Защитники Ильдеяркина также указали, что показания Гиниятуллина, на которых строится дело, еще подлежат проверке в рамках расследования. Сами защитники в них не верят и считают, что Ильдеяркина оговорили.

— По поводу показаний Гиниятуллина хочу сказать, что его доводы подлежат проверке. Он ранее неоднократно судим, а из очной ставки имеются основания для оговора, — заявил адвокат Иванов.

Его коллега поддержал эту позицию.

— По данному делу имеет место оговор, и, как мой коллега заявил, на очной ставке это было подтверждено. Он отрицает основания оговора, но тем не менее говорит, что Ильдеяркин отказал в помощи — это я считаю основаниями для оговора, — добавил Кузьмин.

Защитники Ильдеяркина указали, что показания, на которых строится дело, еще подлежат проверке в рамках расследования. Фото Александра Артемьева

В чем заключается мотив оговора и о какой «помощи» идет речь, адвокаты на суде не упомянули. Отказались они раскрыть эту информацию и в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Сам подозреваемый на суде был немногословен. Он лишь попросил отправить его под подписку о невыезде и рассказал о своем типичном рабочем дне: с 8.30 до 18.30 он на работе, после этого дома. Добавил, что не собирается скрываться от следствия, а под подпиской так же будет ходить на работу и домой, ну и являться по зову следствия. Добавим, что на суде присутствовали и близкие Ильдеяркина, и, судя по всему, задержание стало для них мощным потрясением.

Защита фигуранта также обратила внимание суда на то, что подозреваемый положительно характеризуется по месту работы и сам явился в правоохранительные органы, а значит, не собирается скрываться (с последним утверждением согласился и следователь). В качестве альтернативы они предлагали домашний арест, а также залог в сумме не менее полумиллиона рублей.

Однако суд в вопросе меры пресечения встал на сторону следствия. Начальника правового управления «Татсоцбанка» отправили под стражу на 14 дней в СИЗО-2.

Начальника правового управления «Татсоцбанка» отправили под стражу на 14 дней в СИЗО-2. Фото Александра Артемьева

МВД: организаторов поджога было двое

По делу о поджоге можно ожидать новостей как минимум еще об одном фигуранте. Вчера МВД Татарстана сообщило, что под подозрение в организации преступления попали сразу два сотрудника банка. Фамилия второго не называлась.

Впрочем, на суде следователь сообщил, что помимо названных выше Гиниятуллина, Хисматуллина и Котова в деле есть еще один фигурант — некий Перфилов, который в числе исполнителей назван не был. На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, какую роль он играет в деле, следователь коротко ответил, что Перфилов — «посредник». Но тогда получается, что на одного непосредственно поджигателя приходится аж три посредника (что противоречит сообщению пресс-службы МВД), ведь кто второй заказчик — по-прежнему неясно.

Впрочем, если версия МВД о заказчиках из конкретного банка верна, то неужто и мотив преступления носит далеко не личный характер?

Эхо корпоративного конфликта

Напомним, что между владельцами «Галереи вин» и «Татсоцбанком» уже не первый месяц тянется конфликт, о котором ранее писало «Реальное время». Совладелица компании Ирина Кузьмина обвиняла банк в попытке рейдерского захвата, частью которой, по ее мнению, и стал поджог автомобиля. В поддержку ее позиции высказывалась в своем «Инстаграме» и дочь пресс-секретаря президента РФ Лиза Пескова.

На заседании суда выяснилось — машина Якова Цейнштейна (на фото справа) ему официально не принадлежит. Фото vk.com

В «Татсоцбанке» же указывали на низкие финансовые показатели фирмы, которая у них кредитовалась. Как следствие, Арбитражный суд РТ ввел в компании процедуру наблюдения. Более того, банк заявлял о намерении подать в суд на Кузьмину за клевету.

За несколько часов до ареста Ильдеяркина пресс-служба «Татсоцбанка» заявила «Реальному времени», что не располагает информацией о задержании кого-либо из сотрудников кредитного учреждения (хотя юриста задержали еще в среду и на работу в четверг он уже не пришел).

«Руководство Банка надеется, что следственные органы определят истинных виновных по делу о поджоге автомобиля директора и совладельца ООО «Фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна и привлекут их к ответственности. В случае необходимости Банк готов оказывать всю необходимую помощь органам следствия по расследованию данного дела», — добавили в пресс-службе.

Между тем в сообщении пресс-службы МВД, прямо говорится: под подозрением «оказались двое сотрудников одного из казанских банков, перед которым у потерпевшего был долг». Кстати, на заседании суда выяснилось — машина «винного короля» ему официально не принадлежит и записана на некоего Артура Ахмадуллина. Он и признан потерпевшим. А Цейнштейн — лишь свидетель.