«Татсоцбанк» не располагает данными о задержании начальника правового управления

АО «Татсоцбанк» не располагает информацией о задержании начальника правового управления Артема Ильдеяркина или других сотрудников банка. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что мероприятия, связанные с изъятием документации, или какие-либо другие следственные действия на территории «Татсоцбанка» полицейскими не проводились. Банк продолжает работу в обычном режиме.

«Руководство Банка надеется, что следственные органы определят истинных виновных по делу о поджоге автомобиля директора и совладельца ООО «Фирма «Галерея вин» Якова Цейнштейна и привлекут их к ответственности. В случае необходимости Банк готов оказывать всю необходимую помощь органам следствия по расследованию данного дела», — подытожили в пресс-службе.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на источники сообщило, что накануне в Казани в офисе «Татсоцбанка» сотрудники полиции задержали начальника юридического департамента банка Артема Ильдеяркина. Его подозревают в причастности к январскому поджогу автомобиля владельца ООО «Галерея вин».