«Это неправда, что северо-западным башкирам татарский язык навязали»

Интервью ветерана политики Башкортостана профессора Рината Гатауллина об особенностях своих северо-западных соплеменников и языковой политике Уфы

Фото: Марк Шишкин

Почетным гостем проходившего в Казани II Всероссийского форума татарских краеведов стал ветеран башкирской политики доктор экономических наук Ринат Гатауллин. Профессиональный экономист, он еще в перестройку был в числе руководителей Госплана Башкирской АССР. Затем работал заместителем министра экономики и министра труда и соцзащиты Башкортостана. На его долю выпал сложный этап перехода к рыночной экономике. Был депутатом Госсобрания-Курултая — высшего законодательного органа республики. С конца 90-х годов профессор Гатауллин — непримиримый критик языковой и национальной политики официальной Уфы. В настоящее время он возглавляет общественное объединение «Курултай северо-западной Башкирии». О том, какую роль играет этническая группа северо-западных башкир в татаро-башкирских отношениях и как обстоят дела с татарским языком в Башкортостане Ринат Гатауллин рассказал в интервью «Реальному времени».

«С востока реки Ик также живет коренное татароязычное население»

— Ринат Фазлтдинович, вы сейчас возглавляете организацию «Курултай северо-западной Башкирии». Какие цели преследует эта организация? Почему этнической группе северо-западных башкир потребовалась своя общественно-политическая сила?

— Мы исторически являемся потомками ногайских племен, которых после присоединения к России закрепили за башкирским сословием. До революции именно мы были самой заметной частью башкир и большинство башкирских исторических деятелей является именно северо-западными. Среди них нужно назвать клан Сыртлановых, из которых вышло много выдающихся военных и политических деятелей. Еще один знаменитый клан Нугайбековых, из числа которых вышел бывший представитель президента Татарстана в Москве Назиф Мириханов. Мы тоже имеем отношение к этому клану, являемся родственниками и всю жизнь прожили на территории, где жили наши предки.

У нас большинство деревень смешанные: есть татары, есть башкиры. Но кладбища у нас разные. И внешность разная, но язык один и культура одна. Поэтому, осознавая наши исторические отличия, мы — потомки кочевников, но мы являемся той группой, которая очень сильно связана с татарами. И будущее нашей культуры и самосознания очень сильно связано с татарами, Татарстаном и татарскими общественными силами. Мы создали общественную организацию для защиты прав татарского языка в Башкортостане, потому что определенные силы всегда говорил нам: «Ваш язык должен изучаться к западу от реки Ик». Мы отвечаем: «Нет, с востока реки Ик также живет коренное татароязычное население».

Мы всегда требовали равенства внутри башкир. Чтобы не было разделения на башкир первого сорта — юго-восточных и второго сорта — северо-западных. Чтобы все башкиры были равны, несмотря на язык, и каждый говорил на своем языке.

«Мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами». Фото Максима Платонова



Кул Гали, Тукай, Джалиль и Галимджан Ибрагимов — общее наследие

— На каком языке говорят северо-западные башкиры?

— Это татарский язык, но местные диалектные формы сохранились. Много слов ногайского происхождения и в этой части есть с казахами определенное сходство. У нас больше «җэ» говорят, чем у татар. Но мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами. Говорят, что даже Кул Гали не татарский, а башкирский поэт. На самом деле — это общее для нас наследие. Мы не делаем разницы между татарами и западными башкирами.

— Кроме языка, чем северо-западные башкиры отличаются от юго-восточных?

— Отличия исторические. Если копать вглубь, то даже у Ибн Фадлана можно найти две разные группы тысячу лет тому назад. Мы по генетике отличаемся, по языку и культуре. И вот они хотят, чтобы мы сменили язык. Этого не будет, потому что наши деды говорили на этом же языке. Они утверждают, что татарские учителя навязали нам татарский язык — это неправда. Потому что у меня столетняя тетя умерла в 1970 году. Я спросил ее о том, на каком языке говорил мой дед, который родился в 1840 году и который в школу не ходил. Так вот она сказала мне, что мы все говорили на татарском языке. И сама она говорила по-татарски лучше, чем я.

— Но самосознание было башкирское?

— Когда она умирала, то очень сильно хотела, чтобы ее похоронили на башкирском кладбище. И когда в деревне проводили кулачные бои между башкирами и татарами, ее сыновья, будучи по отцу татарами, всегда выступали на стороне башкир. Она их исподтишка воспитывала как башкир.

«При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде». Фото kremlin.ru

«Полное игнорирование интересов татар и татароязычных башкир продолжает существовать»

— Как северо-западные башкиры представлены в республиканских органах власти?

— Сегодня влияние у юго-восточных, но есть и северо-западное лобби, но они боятся говорить. Многие, кто татарской национальности, испугавшись, пытаются скрывать свое национальное происхождение, прикидываясь башкирами. Я называю их криптотатарами. Их очень много.

— Вы много лет проработали в органах исполнительной и законодательной власти Республики Башкортостан. В чем разница между политикой Рахимова и Хамитова по национальному вопросу?

— При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде. И в кабинете он мне это говорил, а я ему возражал. Сегодня таких диких форм нет, но полное игнорирование интересов татарской части населения и татароязычных башкир продолжает существовать.

— Как проявляется дискриминация татароязычных башкир?

— У нас нет своего телевидения, нет своей школы и даже книгопечатания нет. Нет газет. Живем в условиях, которые ниже, чем у африканских племен. Но мы прекрасно знаем, что в 1914 году в Российской империи на татарском языке издавалось книг и журналов, больше, чем на украинском языке и на языках других нерусских народов — в пять раз больше. Получилось, что социалистический период — это подавление татарского. Вот это казанские ученые почему-то не отмечают. Хотя я им много раз говорил.

«Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно». Фото Максима Платонова

«Даже Рахимов говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного»

— Есть ли у татароязычных жителей Башкортостана возможность маневра на муниципальном уровне, где татароязычные составляют большинство?

— Конечно, когда нет никаких выборов и фактически существует принцип назначения, то муниципальные служащие на интересы местного населения не смотрят. Встречаются такие люди, которые душой радеют. Некоторые раздают книги, которые издал Камиль Аблязов учителям. Конечно, они сами получали их бесплатно, а раздают как подарки от муниципального образования. Хорошо, что хотя бы так.

— Чью сторону занимают существующие в республике мусульманские структуры? Отстаивают интересы татароязычных граждан или следуют за политикой властей?

— У меня была дискуссия по этому поводу в 1991 году с нынешним верховным муфтием России (Талгат Таджуддин, — прим. ред.). Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно. Его позиция: религиозное просвещение — не мое дело.

— Каков на ваш взгляд оптимальный вариант устройства Башкирии, чтобы комфортно чувствовли себя все общины?

— Прежде всего надо обеспечить честные выборы. И согласно закону, всякую фальсификацию рассматривать как уголовное преступление. Другого механизма нет. Когда будут честные выборы руководителей республики и всех уровней власти, тогда решится вопрос. Даже Рахимов в 2003 году говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного. Потом испугался.