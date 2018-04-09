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«Это неправда, что северо-западным башкирам татарский язык навязали»

07:00, 09.04.2018 56

Интервью ветерана политики Башкортостана профессора Рината Гатауллина об особенностях своих северо-западных соплеменников и языковой политике Уфы

«Это неправда, что северо-западным башкирам татарский язык навязали» Фото: Марк Шишкин

Почетным гостем проходившего в Казани II Всероссийского форума татарских краеведов стал ветеран башкирской политики доктор экономических наук Ринат Гатауллин. Профессиональный экономист, он еще в перестройку был в числе руководителей Госплана Башкирской АССР. Затем работал заместителем министра экономики и министра труда и соцзащиты Башкортостана. На его долю выпал сложный этап перехода к рыночной экономике. Был депутатом Госсобрания-Курултая — высшего законодательного органа республики. С конца 90-х годов профессор Гатауллин — непримиримый критик языковой и национальной политики официальной Уфы. В настоящее время он возглавляет общественное объединение «Курултай северо-западной Башкирии». О том, какую роль играет этническая группа северо-западных башкир в татаро-башкирских отношениях и как обстоят дела с татарским языком в Башкортостане Ринат Гатауллин рассказал в интервью «Реальному времени».

«С востока реки Ик также живет коренное татароязычное население»

— Ринат Фазлтдинович, вы сейчас возглавляете организацию «Курултай северо-западной Башкирии». Какие цели преследует эта организация? Почему этнической группе северо-западных башкир потребовалась своя общественно-политическая сила?

— Мы исторически являемся потомками ногайских племен, которых после присоединения к России закрепили за башкирским сословием. До революции именно мы были самой заметной частью башкир и большинство башкирских исторических деятелей является именно северо-западными. Среди них нужно назвать клан Сыртлановых, из которых вышло много выдающихся военных и политических деятелей. Еще один знаменитый клан Нугайбековых, из числа которых вышел бывший представитель президента Татарстана в Москве Назиф Мириханов. Мы тоже имеем отношение к этому клану, являемся родственниками и всю жизнь прожили на территории, где жили наши предки.

У нас большинство деревень смешанные: есть татары, есть башкиры. Но кладбища у нас разные. И внешность разная, но язык один и культура одна. Поэтому, осознавая наши исторические отличия, мы — потомки кочевников, но мы являемся той группой, которая очень сильно связана с татарами. И будущее нашей культуры и самосознания очень сильно связано с татарами, Татарстаном и татарскими общественными силами. Мы создали общественную организацию для защиты прав татарского языка в Башкортостане, потому что определенные силы всегда говорил нам: «Ваш язык должен изучаться к западу от реки Ик». Мы отвечаем: «Нет, с востока реки Ик также живет коренное татароязычное население».

Мы всегда требовали равенства внутри башкир. Чтобы не было разделения на башкир первого сорта — юго-восточных и второго сорта — северо-западных. Чтобы все башкиры были равны, несмотря на язык, и каждый говорил на своем языке.

«Мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами». Фото Максима Платонова

Кул Гали, Тукай, Джалиль и Галимджан Ибрагимов — общее наследие

— На каком языке говорят северо-западные башкиры?

— Это татарский язык, но местные диалектные формы сохранились. Много слов ногайского происхождения и в этой части есть с казахами определенное сходство. У нас больше «җэ» говорят, чем у татар. Но мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами. Говорят, что даже Кул Гали не татарский, а башкирский поэт. На самом деле — это общее для нас наследие. Мы не делаем разницы между татарами и западными башкирами.

— Кроме языка, чем северо-западные башкиры отличаются от юго-восточных?

— Отличия исторические. Если копать вглубь, то даже у Ибн Фадлана можно найти две разные группы тысячу лет тому назад. Мы по генетике отличаемся, по языку и культуре. И вот они хотят, чтобы мы сменили язык. Этого не будет, потому что наши деды говорили на этом же языке. Они утверждают, что татарские учителя навязали нам татарский язык — это неправда. Потому что у меня столетняя тетя умерла в 1970 году. Я спросил ее о том, на каком языке говорил мой дед, который родился в 1840 году и который в школу не ходил. Так вот она сказала мне, что мы все говорили на татарском языке. И сама она говорила по-татарски лучше, чем я.

— Но самосознание было башкирское?

— Когда она умирала, то очень сильно хотела, чтобы ее похоронили на башкирском кладбище. И когда в деревне проводили кулачные бои между башкирами и татарами, ее сыновья, будучи по отцу татарами, всегда выступали на стороне башкир. Она их исподтишка воспитывала как башкир.

«При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде». Фото kremlin.ru

«Полное игнорирование интересов татар и татароязычных башкир продолжает существовать»

— Как северо-западные башкиры представлены в республиканских органах власти?

— Сегодня влияние у юго-восточных, но есть и северо-западное лобби, но они боятся говорить. Многие, кто татарской национальности, испугавшись, пытаются скрывать свое национальное происхождение, прикидываясь башкирами. Я называю их криптотатарами. Их очень много.

— Вы много лет проработали в органах исполнительной и законодательной власти Республики Башкортостан. В чем разница между политикой Рахимова и Хамитова по национальному вопросу?

— При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде. И в кабинете он мне это говорил, а я ему возражал. Сегодня таких диких форм нет, но полное игнорирование интересов татарской части населения и татароязычных башкир продолжает существовать.

— Как проявляется дискриминация татароязычных башкир?

— У нас нет своего телевидения, нет своей школы и даже книгопечатания нет. Нет газет. Живем в условиях, которые ниже, чем у африканских племен. Но мы прекрасно знаем, что в 1914 году в Российской империи на татарском языке издавалось книг и журналов, больше, чем на украинском языке и на языках других нерусских народов — в пять раз больше. Получилось, что социалистический период — это подавление татарского. Вот это казанские ученые почему-то не отмечают. Хотя я им много раз говорил.

«Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно». Фото Максима Платонова

«Даже Рахимов говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного»

— Есть ли у татароязычных жителей Башкортостана возможность маневра на муниципальном уровне, где татароязычные составляют большинство?

— Конечно, когда нет никаких выборов и фактически существует принцип назначения, то муниципальные служащие на интересы местного населения не смотрят. Встречаются такие люди, которые душой радеют. Некоторые раздают книги, которые издал Камиль Аблязов учителям. Конечно, они сами получали их бесплатно, а раздают как подарки от муниципального образования. Хорошо, что хотя бы так.

— Чью сторону занимают существующие в республике мусульманские структуры? Отстаивают интересы татароязычных граждан или следуют за политикой властей?

— У меня была дискуссия по этому поводу в 1991 году с нынешним верховным муфтием России (Талгат Таджуддин, — прим. ред.). Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно. Его позиция: религиозное просвещение — не мое дело.

— Каков на ваш взгляд оптимальный вариант устройства Башкирии, чтобы комфортно чувствовли себя все общины?

— Прежде всего надо обеспечить честные выборы. И согласно закону, всякую фальсификацию рассматривать как уголовное преступление. Другого механизма нет. Когда будут честные выборы руководителей республики и всех уровней власти, тогда решится вопрос. Даже Рахимов в 2003 году говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного. Потом испугался.

Марк Шишкин, Ирина Герасимова
ОбществоВластьКультура Башкортостан
комментарии 56

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Вся моя родня живет на восток от Ика с Бакалинского района Башкирии до Ермекеевского - почти 150 км. Всю жизнь летом я там гостил - то у одних, то у других. В этих местах говорят только по татарски. Живого настоящего башкира никто в глаза не видел. Причем, часть родственников записаны как башкиры - явное следствие политики ассимиляции.
    Часто слушаю местное радио и становится смешно и горько. Ведущий ведет передачу по заявкам, принимает звонки слушателей. Ведущий говорит на государственном, башкирском, если так можно сказать, то есть меняет букву "с" на "х", и прочие фишки... А все звонящие радиослушатели обращаются только на татарском. И это так диссонансно звучит!
    А потом нам рассказывают о башкирах западнее Уфы!?
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    Анонимно 10 апр
    Не допускайте, чтобы во время следующей пенсии опять татар записали в башкиры!
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  • Анонимно 09 апр
    И где же эти загадочные "северо-западные башкиры" на западе башкиры??? Я живу здесь и не вижу их, везде татары и все разговаривают на татарском. Хотя иногда приезжают гости из Уфы и рассказывают, что например в Борае оказывается живут башкиры, но только они забыли, что башкиры. Реально башкирские деревни начинаются после Иглино и дальше на юг и восток. там да, и татарские деревни есть, но зато есть и настоящие башкирские деревни.
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  • Irek Tattarich 09 апр
    Дедов я не застал, а одна моя нэней 1905 года рождения, другая же 1888 года. Они и все мои родственнки говорили на татарском языке. А что есть у нас в Янауле есть башкиры, я стал узнавать в школе на уроках истории по монголо-татарскому игу. Однокласники и одноклассницы некоторые ручонки тянули, Марь Ваньяевна, я же башкир, я же башкирка. А говорили они и их родители барыбер татарча. В паспортах их родителей может и стояла отметка башкир, а вот насчёт их Свидельств о рождении это всё же вопрос.
    Затеянная в конце семидесятых прошлого столетия «башкиризация» татарских школ в БАССР, несомненно, негативно отразилось на татарском языке. И ведь на башкирском языке тоже. Поясню примером, частным, но очень обобщающим ситуацию. Моя тогда будущая супруга как раз по тем временам с 1978 по 1980 гг. поработала, было, учительницей английского языка в селе Ямады нашего Янаульского района БАССР. Разнарядка в школу на изучение башкирского языка пришла, а учителя, специалиста нет. Так поставили тогда в школе преподавателем этого языка приезжую в это татарское село пионервожатую башкирку. Ну, какому качественному башкирскому языку могла научить она, не имея соответствующего филологического образования. Я уж без знака вопроса. Есть другой вопрос, не она ли, эта пионервожатая сумела почти тотально обашкирить татарское село Ямады? По переписи 2002 года в селе нарисовался почти этнический монолит, в 85% башкир. Другой вопрос, но уже не шуточный, зачем, и для чего надо было затевать ту пресловутую «башкиризацию» татарских школ, и ведь, причём тогда во главе БАССР стоял татарин Мидхат Закирович Шакиров? И к слову, напомним, тогда же, по переписи 1979 года татар просто тупо и нагло, не побоюсь последних слов, понизили в численности. Подозревать, что всё это было личной инициативой М.З. Шакирова, это сверх человеческого понимания, т.е. таковое просто не могло быть по определению.
    И ведь старались тогда не только в «башкиризации» татарских школ, но и в «башкиризации» татарских учеников русскоязычных школ тоже. Я окончил школу №79 города Янаула, что на самом севере Башкортостана, где мы ученики подписывали свои тетрадки и дневники «Средняя школа №79 Горьковской железной дороги». Т.е., она была не республиканского подчинения, и нас обошла сия чаша. А ведь другие школы нет! Опять же пример моей супруги. Она училась в школе №3 нашего города, и пред получением ею паспорта к ним домой пришёл классный руководитель, уговаривать её маму, чтобы дочь по паспорту записалась башкиркой. Мол, де и поступать на дальнейшую учёбу дочери надо будет, и всяк другое разное стал сказывать. Моя тогда будущая теща, эбий по-татарски в наших краях, очень образно и доходчиво объяснилась с преподавателем, при этом сославшись на отца своей дочери, татара, уроженца Сабинского района ТАССР, который тогда был в командировке. А между тем, она сама была урождённой деревни с более чем говорящим названием Татарская Урада нашего Янаульского района БАССР. К слову, в этой деревне в Башкортостане по переписи 2002 года к уже только 28% татар, подрисовали 39% «башкир». А вот с соседней Вотской Урадой по этой переписи никак такое не получилось, там ведь ранее практически не было татар, и по переписи 2002 года там сохранился удмуртский монолит в 95%.
    И всё же я здесь «статистику навожу» не на примерах своей супруги, и не на примере только её школы, это было и по школе №2 нашего города. И ведь, даже получалось, уговаривали иных. Например, одна моя двоюродная сестренка, окончившая эту упомянутую школу, сказывала, что при отце и маме татарах, и даже таковом родном старшем брате, она по паспорту была башкиркой.
    Примеров тому по школам премного, но были и другие примеры. Живёт здесь в Москве мой земляк из нашего Янаула, встречаемся, бывает, так он рассказывал, что возвратившись в наш Янаул после армии, при получении паспорта, указав в анкете свою национальность татар, он получил сей документ с отметкой «башкир». Ему месяц понадобился, причём с привлечением родственников, чтоб исправить такую «оплошность» паспортистов. А ведь многие на такой «пустяк» как отметка в пятой графе паспорта не обращали внимания, или даже просто соглашались с этим. Ведь тот же аргумент классного руководителя моей супруги, что если поступать учиться надо будет, то пятая графа в паспорте при этом может, окажется «неправильной», весьма весомый. А были и другие аргументы, и другие причины по которым эта пятая графа паспорта обашкиривалась.
    И ту пятую графу в паспорте отменили, и супруга моя с «неправильной» отметкой в этой графе своего паспорта закончила в 1978 году Бирский педагогический институт, однако наступили другие времена, но татарские проблемы с постперестроечных времён, с обретением Башкортостаном суверенитета, только усугубились.

    К слову, у нас сейчас в Янауле местное радио, и телевидение теперь преимущественно только башкирское и русское. А вот местная газета «Янаульские зори» выходит только на русском и татарском языках. Читать ведь на башкирском языке некому, если только немногочисленным приезжим.
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    Анонимно 09 апр
    100+
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  • Анонимно 09 апр
    Господа Марк Шишкин и Ирина Герасимова, вы понимаете, что творите с этой статьей? Для чего эти стенания о татарах в Башкурдистане? Левобережный Татарстан - признанные исконные башкирские земли. Если там не осталось башкуртов - пишите про геноцид башкир. Если они остались - пишите о правах башкир в Татарии: башкирский язык на правах автохтонного является в Татарии государственным? Вы обращали внимание: как только в Башкортостане вслух начинают обсуждать вопросы башкир - начинается истерика о национализме башкир в Башкирии. Стенания татар в Башкирии - многовековой бизнес - почитайте доносы татар на башкир их императорским величествам - это всегда заканчивалось одинаково - истреблением башкир. Ребята, вы что творите?
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    Анонимно 09 апр
    Муртаза Губайдуллович, залогиньтесь.
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    Анонимно 09 апр
    Кто ты? Представься. Давай конкретные примеры геноцида и тому подобных вещей.
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    Анонимно 09 апр
    13:56му! А что же вы замалчивание такой факт,когда из Уфы под предлогом проведения планового медицинского обследования в северо-западных в том числе и янаульском,бураевском,балтачевском ,аскинского,татэшлинском районах,типа медики ,проводили антропологические обследования татар на предмет "башкирского" происхождения, в итоге ни чего у этих горе антропологов ни чего не получилось, так и не смогли отыскать "щи" башкортларские корни!
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  • Анонимно 09 апр
    Полная фальсификация. Не существует татароязычных башкир. Есть только служилые татары (сословие) , которых обозвали "башкирами", чтобы все запутать. Не созывайте тут всяких проходимцев.
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    Анонимно 10 апр
    В 1921 году большевик, "засланный казачок" Сюнчелей подписал Постановление, которое вводило запрет на башкирский язык в Башкирии. Детей в школах было велено учить татарскому языку и учить читать по книгам для чтения на татарском языке. Начиная с того поколения часть башкир говорит на татарообразном языке, а когда в 60-ые годы ХХ века колхозникам стали выдавать паспорта, то по признаку языка всех записывали татарами. Башкирские литераторы за попытку сохранить башкирский язык были расстрелены в застенках НКВД. Блистательного тенора Газиза Альмухаметова, башкурта, hыуын-кыпсака, первого министра культуры ТАССР расстреляли в Уфе за то, что он пел арии из "Риголетто" на башкирском языке. И т.д. ...
    Вы не знаете нас, нашей истории. Вам не следует рассуждать о башкирских народах. Численное превосходство татар не делает вас превосходной нацией. Успокойтесь и занимайтесь своими внутри этническими вопросами, наверняка такие есть.
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  • Анонимно 09 апр
    Левобережный Татарстан - признанные исконные башкирские земли. Если там не осталось башкуртов - пишите про геноцид башкир.
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    Господин хороший, вот к этому Вашему "геноциду" башкир:
    https://irek-tattarich.livejournal.com/97583.html
    https://irek-tattarich.livejournal.com/97900.html

    Не геноцид это был, а сдутие башкирского демографического пузыря. В нынешнем Башкортостане это тоже будет. Было по переписи 1989 года, но с переписью 2002 года, очень расстарались, просто очень рьяно целыми населёнными пунктами переписывали татар в башкиры. Однако перепись 2010 года показала, что сдутие вновь началось, но это ещё никак не вечер.
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  • Анонимно 09 апр
    Мне кажется, это намеренное разделение и стравливание татар с башкирами идет или по приказу или с одобрения фед. центра. Ему не нужна дружба между родственными народами, поэтому он неустанно подбрасывает дровишки в организованный им конфликт.
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    Анонимно 09 апр
    Я вот тоже думаю, что это так.
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  • Анонимно 09 апр
    Аноним 13-56
    ================
    Материал очень даже, если не сверх, лойяльный. А вы уже кидаетесь авторам материала. Тишковы-дугины состряпали из вас фашистов башкирских, т.е. башистов. Которые, видя их крышевание, совсем потеряли разум.
    Чтобы нормально жить в одной республике, нужно, наверное, притереться как-то другк другу: уравнять права. Т.е. чтобы не было причин оставаться недовольными друг от друга. Но, как я смотрю, пока до этого далеко.
    Имейте в виду, ныне не 13-й или 15-й века. Поэтому, или живем в равноправии и довольными друг другом, или вспомнив государственные решения о референдуме, тихо-мирно расходимся.
    Вот исходя из этих соображений и готовиться нужно к последующей фазе жизни в республике.
    Имейте в виду еще и то, что нет и не знающих, и тем более и дураков.
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  • Irek Tattarich 09 апр
    Бирский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 20 707 42 859 232 869 140 928 -91 941
    тептяри 14 836 64 866 53 448 52 509 -939
    мещеряки 9 482 18 433 45 079 51 310 6 231
    татары 1 025 17 287 107 792 90 505

    Белебеевский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 17 237 36 577 202 550 87 704 -114 846
    тептяри 119 40 946 85 162 48 514 -36 648
    мещеряки 4 614 12 817 19 597 5947 -13 650
    татары 26 741 38 232 207 311 169 079

    Уфимский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 8 445 20 102 96 421 18 585 -77 836
    тептяри 4 185 17 550 25 676 25 448 -228
    мещеряки 12 044 24 946 39 732 33 932 -5 800
    татары 535 1 182 47 688 46 506
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  • Кадерле Имамутдинов 09 апр
    Лично я давно думал, когда же появится на горизонте истинный башкир, продвинутый, знающий, да еще и ученый. Чтобы можно было с ним говорить и договариваться. Вот он, оказывается, тот человек, которого я ожидал. Спасибо ему за смелые, но справедливые высказывания о нашей жизни.
    Но я думаю, что некоторые непонимания есть, но они идут в основном из за вмешательства тех же дугиных-тишковых, да от неумных чиновников. Народ, думаю, ладил бы между собой. К тому же в прошлом, не только татары и татароязычные башкиры, но и татары и юговосточные башкиры, т.е. "ысын башкорттар" также жили между собой хорошо, как братья.
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    Анонимно 09 апр
    Уважаемый Кадерле Имамутдинов! Нет северо-западных и юго-восточных башкир. Есть многочисленные башкирские народы, которые ведут свое начало от разных Прародителей (всего их, Прародителей, было четыре). Изначально наши предки называли себя народ Урала, который живет на земле Урала. На следующем этапе истории, многочисленные потомки Урала разделились на отдельные народы, затем к нашим предкам приходили различные народности и племена, и те из них, кто оставался жить на землях Урала, воспринимал наш язык, веру, образ жизни сами называли себя башкуртами. Каждый башкурт может сказать: "Я прежде всего потомок Урала, а потом башкурт". Вы знаете, французы тоже говорят: "Я прежде всего галл, а потом француз".
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  • Irek Tattarich 09 апр
    По нашим оценкам, татарского «сельского» населения в республике по переписи 2010 года наличествовало 393 017 человек, а таковых же «северо-западных башкир» было 236 010 человек. А ведь, что татары в республике, что «северо-западные башкиры» говорят на одном и том же языке, на одном и том же диалекте, пусть хоть и на «северо-западном» диалекте башкирского языка. И, следовательно, общая численность таковых, получается, приблизительно равна 629 027 человек. И соответственно имеем следующее пнримерное распределение "сельского" населения в республике по далектам:
    Таблица 8.
    Диалекты 2010 г.
    Куваканский 159605
    Юрматинский 295661
    "Северо-Западный" 629027

    Если же даже объединить численность башкир с куваканским и с юрматинским диалектами, их общая численность на селе будет всё же поменьше, 455 266 человек, что в 1,38 раз меньше говорящих на «северо-западном» диалекте, близком, если не сказать большего, татарскому языку. Но ведь даже, не некоторому обобщенному башкирскому языку, основанному на этих двух диалектах куваканском и юрматинском, объявляется нам татарам и северо-западным башкирам обязательность изучения башкирского языка. А языка, основанного преимущественно на местечковом куваканском диалекте, распространённость которого на селе по нашим оценкам определяется всего лишь численностью в 195 555 человек, и это в 3,22 раза меньше распространённости «северо-западного» диалекта.
    Если кто постарается, и просчитает к нашим оценкам по распространённости диалектов, ещё и городское население будем только благодарны. Но соотношения эти, скажем с полной уверенностью, в этих разах будут еще большими.
    И так получается, что значительному большинству татаро-говорящего или даже пусть, говорящего на «северо-западном» диалекте башкирского языка, населению Башкортостана навязывается обязательность изучения башкирского языка именно на этом самом местечковом куваканском диалекте.
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  • Кадерле Имамутдинов 09 апр
    ...Было по переписи 1989 года, но с переписью 2002 года, очень расстарались, просто очень рьяно целыми населёнными пунктами переписывали татар в башкиры. Однако перепись 2010 года показала, что сдутие вновь началось, но это ещё никак не вечер.
    ==========================
    Действительно, в 2010 г. , в связи с заменой татарофобского президента РБ на якобы "демократического" Хамитова, заклёванные татары всколыхнулись и решили, надо полагать, дать отпор чиновникам - нарушителям законов. Но не тут-то было. Из Башстата ценитель справедливости и законности инкогнито сообщал
    нам в ТОЦ РБ, что в декабре все данные переписи будут пересматриваться и испаравляться. И мы, члены ТОЦ были вынуждены несколько раз пикетировать это здание.
    Но, несмотря на это, госслужащие в нарущение закона таки сделали свое черное дело. Т.е. и в этот раз преступные чиновники в законе смогли сотворить свое беззаконие.
    А башисты же, зная что данные переписи обманные, продолжают твердить тот % народов в РБ, который крутится официально.

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  • Анонимно 09 апр
    Уважаемые дамы и господа! Не имеет значения сколько осталось башкуртов на исконных башкирских землях. Важно понимать, за стенаниями и истериками, оставляете ли вы башкирам равные права? Важно знать, что башкиры в Татарии - коренной народ, а татары в Башкирии - пришлый народ. Чем меньше башкир на территориях тем больше оснований обсуждать вопросы геноцида - физического и духовного истребления башкирских народов, в котором преуспели и династия Романовых и большевики. Вы знакомы со списками башкирских народов истребленных под корень, безвозвратно? Чтобы говорить и межэтнических взаимоотношениях и претензиях важно иметь хорошее образование, широкий круг знаний, мужество говорить об этом. Плескаться эмоциями в перемешку с неприязнью, оскорблениями и необоснованными претензиями при обсуждении национального вопроса - это превращать проблему в "палату №6". Башкурты не участвуют в стенаниях и истериках потому что придерживаются древне-иранской традиции умолчания, это во-первых. Во-вторых, башкурты - древнейший народ, умудренный жизненным опытом, толерантный до нельзя, взирает на шалости формирующихся этносов, как на детские шалости.
    Ответить
  • Irek Tattarich 09 апр
    Действительно, в 2010 г. , в связи с заменой татарофобского президента РБ
    ++++++++++++++++++++++
    Кадерле не надо упрощать, да в общем-то и Рахимова демонизировать

    По переписи 2010 года маятник её результатов качнулся, хотя пока и незначительно, обратно, в пользу татар. Но не из-за того что Муртазу Губайдулловича тептяром, тибеу, тибелеу сделали, это же произошло только пред самой той переписью. Ещё и вся королевская рать была на местах, да и процесс на заданный результат уже был запущен. Например, в преддверии переписи 2010 года, тогдашний госсоветник президента РБ Сергей Лаврентьев озвучил было слова, что согласно переписи 1897 года «по всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% – на татарском, 1% – на мишарском и 1,8% – на тептярском языках». И с прозрачной, как слеза претензией объявил: «Эти показатели очень близки к совокупному показателю численности башкир и татар в современной Башкирии». Да, аппетиты были большими, так ведь и усилия тогда были превеликими. И если таких оракулов не миллионы, и не тьмы, и тьмы, но ведь уже премного, и множатся они. К сказанному ещё можно добавить, что и назначенный тогда главой республики Р.Х. Хамитов сам сразу же «обашкирился».
    А произошло это как раз потому, что самим татарам надоела эта вытворяемая в республике хабантуйность, и думается, можно с уверенностью сказать, что это ещё не вечер.
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    Анонимно 10 апр
    А что тогда , в 1897 году был башкирский язык?
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  • Irek Tattarich 09 апр
    Башкурты не участвуют в стенаниях и истериках потому что придерживаются древне-иранской традиции умолчания, это во-первых. Во-вторых, башкурты - древнейший народ, умудренный жизненным опытом, толерантный до нельзя, взирает на шалости формирующихся этносов, как на детские шалости.
    +++++++++++++++++++++++++++++++
    Ню, Ню, Анонимный, но кичливый товарищ.
    Я Вам землячок слова покойного Амира Мурзагуловича Юлдашьаева приведу: «Среди определенного круга татарских и башкирских интеллигентов вой и стенания с одной стороны, и шумный восторг с другой по поводу результатов переписи населения 1989 года длились более десяти лет. Что их ожидает в ближайшее время? Успокоят¬ся? Продолжат в том же духе? Поменяются местами? Это зависит от итогов переписи 2002 года, которые должны появиться в самое ближайшее время» [18, с.47]. Юлдашбаев А.М. Кому нужен "татаро-башкирский вопрос?" – Уфа: Принт+, 2005. – 128 с.
    И ведь отыграли в Башкортостане тогда по переписи 2002 года, причём с очень большой лихвой, татар не, просто понизили по численности, а «низвели» со второго на третье место, а башкир «подняли» на второе место.

    Землячок, с чего нкекоторые такие как Вы очень кичливые?
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Пока татары и башкиры разбирают старые обиды и не ищут пути к объединению усилий по сохранению языка и культуры, Русские бюрократы загоняют их родные языки на кухню.
    Ответить
    Irek Tattarich 09 апр
    А что же не ищите?!
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Вы абсолютно правы! Пока два народа ведут межэтнический спор выгода получателями являются третьи лица.
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  • Анонимно 09 апр
    Поражает, что "башкирские деятели, посягнули на Янаульский раойон Башкортостана. Хотя это одна из сердцевин татарского народа. Там родился и вырос ( село Ямады) величайший поэт татарского народа Ильдар Юзеев.
    Там родился и вырос ( станция Янаул) великий татарский певец Радик Гареев. Множество творческих людей вышло оттуда. И еще выйдут и покажут себя новые татарские таланты.
    Нет в Янаульском районе башкир, кроме присланных учительниц. Но есть пробашкирская руководящая верхушка, которая и стала верхушкой , поправ интересы татар.
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Вы правы!
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    правильно
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    Анонимно 17 апр
    Илдар Юзеев, уроженец села Ямады Янаульского района РБ, своим сокурсникам в Высших литературных курсах признавался что он из асаба башкортлар. Певец Фатхетдинов в своих концертах в Башкортостане говорил о своих башкирских корнях. То же самое говорила покойная Хания Фархи. Альфия Афзалова, по свидельству Рима Хасанова, говорила со сцены, что она башкирка. Кому верить имамутдин таттарычам или известным уважаемым людям?
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  • Анонимно 09 апр
    От Актаныша до Уфы и далее до Стерлитамака я не видел ни одной башкирской деревни. Везде разговаривают на родном татарском, кроме русских марийских чувашских мордовских поселении.
    По Башкирии идёт повальная башкиризация татар. Кто дал башкирам такое право, за какие заслуги?
    И чем провинились служивые татары, обозначенные производным "башкалар" (особенные), имевших казачьи привилегии за службу по охране границ, что их вместе с территориями оторвали от Казани и приписали к "башкалар"га?
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    Анонимно 10 апр
    Я сама родилась в Балтачевском районе,где нет ни одного башкира,после института меня направили в Мелеуз и там вышла замуж за башкирина.Когда мы приезжали в родную деревню,мой бывший учитель за руку поздоровался с мужем моим и сказал:"Ысын башкорт менэн танышуыма шатмын"
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    Анонимно 11 апр
    институт закончила? а почему пишете с ошибками?
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  • Анонимно 09 апр
    Хочу обратиться ко всем татарам! Что же вы все такие ушыслар? То к какой то мифической татаро монгольской орде ,как бызуларны тащат, то чувашларны кыстралар бэзнен болгар вакиттагы тарихка тыгалар. Что мешает стать частью Татарстана? Все перечисленные истории внезапного перерождения татар в башкортлар у всех в памяти, и происходило практически со всеми. Как не можете понять ,что идет ,да и ни когда в принципе не останавливался процесс " задавливания " самоидентификации "татар" на любом уровне и почти повсиместно. Многие спросят ,почему? А ответ на поверхности : если вдруг рано или поздно выявиться ,будет доказана истинная история т.народа, а это в первую очередь и булгарский период истории, и почему вдруг татары, почему то стали татарами, то это будет равнозначно смене полюсов земли, даже не представляете сколько голов потеряют свои ученные степени и прочее , ну как многим не хочется смириться ,что предки нынешних " татар" гораздо раньше русских и других народов России обладали своей государственностью .Все придумки про всякую чувашизацию ,башкиризацию и этноним татары делается лишь для того чтобы принизить наш народ , типа не рыпались о перед батьки ,кода эти батьки одобрямс не дали ! Кто нибудь ,когда нибудь задавался вопросом, а как так получилось, что в самом центре Поволжья вдруг по каким то абсолютно не понятным причинам только нынешним татарам "навешивают " наследие т-м орды,хотя вокруг других народов было вокруг полно, взять бы даже тех же башкортлар, самое интересное ,что от ставки так называемой орды до территории нынешнего Татарстана и астарханщина,волгоградщина,саратовщина, ульяновская область ,а с запада пенза и многие территории , и вот вопрос почему именно нынешних"татар""осчасливливают татар-монгольскким происхождением, а других народов как будет то и не было? Вот пусть каждый сам для себя продумает мои вопросы, тогда и будет понятно для чего вдруг "татары"Башкирии как по мгновению волшебный палочки становяться башкортларами, а Рахимов и его приспешники, так же как Шакирова и его приспешники - лишь инструменты для воплощения этих подлостей!
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Я родился в аскинском районе, я башкорт но мы говорим на своем собственном диалекте которая немного отличается от литературного башкирского языка, и от этого же мы не становимся татарами.
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    В Аскинском районе тоже в основном татары.
    Литературный язык надо изучать в университете, а его в Аскинском районе, к сожалению, нет. А где он образец?
    Мы, татары, академиев тоже не кончали, за исключением некоторых. Главное , чтобы язык был богатый и воображение хорошо работало. Остальное приложится.
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  • Анонимно 10 апр
    Ассалямугалейкум друзья! Всем мира! Мои корни со стороны отца идут с Яркеевсковского района. Этот район всегда славился передовыми сводками с полей и надоями коров. Дуэни мне рассказывала, как бы им плохо не было, они боролись за увеличение объема производства хлеба и молока. В нашем районе все разговаривают на татарском языке (хотя присутствует свой диалект, как в Актанышском, Муслюмовском, Бавлинском, Азнакаевскоем, Октябрьском районах и т.д.). И что бы не говорили я всегда буду чувствовать себя полноценным татарином. Более того татары с этих земель рьяные (татарское слово - эр ян).
    Ответить
  • Irek Tattarich 10 апр
    Поражает, что "башкирские деятели, посягнули на Янаульский раойон Башкортостана. Хотя это одна из сердцевин татарского народа. Там родился и вырос ( село Ямады) величайший поэт татарского народа Ильдар Юзеев.
    Там родился и вырос ( станция Янаул) великий татарский певец Радик Гареев. Множество творческих людей вышло оттуда. И еще выйдут и покажут себя новые татарские таланты.
    Нет в Янаульском районе башкир, кроме присланных учительниц. Но есть пробашкирская руководящая верхушка, которая и стала верхушкой , поправ интересы татар.
    ++++++++++++++++++++++++++
    Талгат Нигматуллин из нашего Янаульского района, а Радик Гареев учился в паралелльном классе с моей супругой. Да, много чего ещё можно сказать за мой родной Янаул и наш район. Однако не стоит категорично утверждать, что вообще нет башкир в наших краях, пашпортные то, во всяком случае есть. А вот башкироговорящие встречаются редко, ну почти как в музее. Однажды по приезду в Янаул пошли мы с мамой на базар. И перед входом в мясной павильон, она мне говорит: «Ит алганда улым, тыгнале сатучыны, шундый матур башкортча сюляша (Когда будем покупать мясо сынок, послушай продавщицу, она так красиво говорит по-башкирски)». И действительно было так, и речь её башкирочки лилась как журчащий горный ручеек. Я всё же мало участвовал в разговоре, а мама моя без этого никак. Уже даже со второй встречи, ей понравившийся человек, обязательно становился большой эзнаком, и как с ним не поговорить, и без меня они вообще надолго бы заговорились. Разговаривали же они, совершенно не «спотыкаясь» в не понимании друг друга. Я тоже хорошо понимал гостью, вот только не запомнил я тогда откуда она, эта башкирочка была.
    А всё же зачем нам татарам в Башкортостане навязывается башкирский язык на мало распространёном кувакаканском диалекте?
    Ответить
  • Irek Tattarich 10 апр
    Я родился в аскинском районе, я башкорт но мы говорим на своем собственном диалекте которая немного отличается от литературного башкирского языка, и от этого же мы не становимся татарами.
    +++++++++++++++++++++
    А Вы не слышали про ботоклар, они локализованы как раз близко к вашему району.
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Все правильно!
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    06;38му! Наконец то прозвучало название боток- а по просто народному означает бозылган(бо)татар! В свердловской области таких из местных татарских деревень полным ,полно, у татарстанские и башкирских татар картошка барангэ, ботокларда картук, у первых кыстыбый ,это кыстыбый ,ботокларда кыстыбыйь- бэкмэ. Ближе к границе Татарстана , в Башкирии в илешевском районе на трассе Казань Уфа, есть село : татрча атсуяр,русча атсуярво,башкортларча атhуяр,вот вам один из примеров языкового различия одних и тех же слов. За аскинского район скажу: езжу с семьёй каждый год в мутабаш,новые казанчи,кшлау елга, базанчат и другие везде говорят на чисто татарском,не надо врать насчёт башкир аскинского района не было и нет их там , есть правда такое село как кубияз, вот там какие то слова у местных проскакивают, но это ни как не башкортлар. Вообще ,устроили посмешище из татар,имею ввиду аскинский район: теща , её родители во всех документах - татары, а младшие сёстры братья оказались башкиры. Жена когда училась в школе, учили родной татрский, её младшие братья уже башкирский помимо их воли, так как дома все всегда говорят на татарском. В итоге испортили язык детям ,насильственно втюхивали башкирский, который им нафиг не нужен, так как в быту и дома все на татарском, и татарскому так и не научили . Большинство татар (в алфавитном порядке) аскинского, бураевского, балтачевском , татэшлинского,янаульского районов, а это не много не мало несколько сот тысяч человек живут и работают на среднем Урале, в Тюмени , ХМАО ЯНАО, и всё равно между собой разговаривают на татарском - ни о каком башкирском даже и ни кто не вспоминает! Зря старались, бесполезно!
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  • Кадерле Имамутдинов 10 апр
    ...Вот пусть каждый сам для себя продумает мои вопросы, тогда и будет понятно для чего вдруг "татары"Башкирии как по мгновению волшебный палочки становяться башкортларами, а Рахимов и его приспешники, так же как Шакирова и его приспешники - лишь инструменты для воплощения этих подлостей!
    ======================================
    Энтот туварищ в чем-то видать преуспел, а в политике-политологии остался на нуле...
    Про дугиных-тишковых не шлышал, не ведает. И не знает, что большевики в 20-х годах еще с большим умыслом Уфимскую губернию спецмально присоединили к Башкурдистану З.Валиди, и оставив многочисленных татар, проживающих в Уфимской губернии оставили в обшей Башкирии бесправными, чтобы сотворить из недавних братьев татар и башкир нынешних практически врагов (почитайте труды профашистского"ученого Дугина, и Тишкова, который дробил татар до ста-двухсот имён).
    Башисты, это поддавшиеся их идеологии башкиры. Они, эти башкиры, находятся уже много лет под их крышеванием.
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    Анонимно 10 апр
    Послушайте, кадерле имаммутдинов! Вы наверно так и не просекли ,что я пытался донести! К вашему сведению разъясню , на вашу заметку "энтот товарищ в чем то преуспел". Все моя родня и все мои корни из бураевского и балтачевского районов. Мой прадед , а я его застал в живых, когда ему было более 90 лет, а я уже перевалил за 10 то прекрасно помню , что мой прадед во время 1 мировой войны был ранен попал в плен к немцам, а те его переправили в Турцию, где моего прадеда выучили на какого то мусульманского священнослужителя,вернувшись домой в свою деревню до конца жизни был как говорят муллой, его в деревне и звали мязин бабай, все что касается истории татар я это и без всяких нынешних новооткрытий знал. Что касается так называемой башкиризацию, у нас есть ещё родня ,тоже татары, работали в правительстве БАССР министром и на других руководящих должностях. Так что ваши поводу в мой адрес не по адресу,информации и притом более правдивой у меня гораздо больше,чем можете себе представить!
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  • Анонимно 10 апр
    Я родился в с. Бакалы, после окончания средней школы приехал учиться в БСХИ и только там вживую увидел настоящих башкир. А например в с. Бакалы при получении паспорта записывали-башкир, чтобы получить привелигии при поступлении в ВУЗ
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  • Анонимно 10 апр
    Живу в Туймазах с 1967 года. Много башкир. Татар нет. Точнее нет тех, у кого в 19 веке и ранее предки записаны татарами.
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  • Анонимно 10 апр
    Мама рассказывала, в 40-е годы ровно половину деревни Буздяк, которая за жд линией была, записали в башкиры. А деревня то татарская. Не было там отродясь башкир.
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  • Анонимно 11 апр
    Я тоже родился и вырос в Балтачевском районе. Башкир в районе нет, хотя по результатам переписи написали 60%)) Человек 10 башкирок учительниц, которые вышли замуж и остались в районе.
    Живут татары-типяры, мишары. Есть марийцы, удмурты.
    В 1980 году в мишарской деревне начали учить детей на башкирском языке. В 1988 году остановились, на время, до времен "открывашки " Рахимова.
    Сам отучился по-башкирски 8 лет.
    Помню, когда мы учились в первом классе, гдет-то в марте, приехала "проверка" из Уфы. Спрашивают у учительницы , как мы осваиваем язык, как у нас со звуками , которых нет в татарском языке (к, г, з, с , с"хвостиками")
    Ответ учительницы : "С этими звуками проблем нет, научились. Большая проблема со звуком "Ч" ")))))

    Еще помню как паспорт получал . Это уже 1990 год. Паспортистка заполняет паспорт и спрашивает : "Национальность же "башкир" пишем? " Я говорю: "Мин татар", Она :" А как в институт в Уфе поступать собираешься? Татары не коренной народ считаются, не пропустят." Я : "Я в Свердловск еду. "
    Она: " Аллага шокер , бер бала булсада "татар" булды буген".



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    Анонимно 11 апр
    12:15му! Молодец ,вы наверно из деревни Богдана? Все мои корни и родня из ново кизганово, И очень многие из нашей некогда большой деревни , раньше было до 500 дворов практически большинство живёт в свердловской области и прекрасно общаются между собой только на татарском,ходят на концерты татарских артистов. Был такой курьёзный случай: приехали настоящие башкирские артисты во главе с ,фамилию не вспомню , Артуром. Обращаясь к залу на татрским спросил , башкорлар бармы, зал отреагировал да, смотрите ли вы канал бст - ответ ,нет, что смотрите- ответ , ТНВ, вопрос почему ТНВ - ответ мы же татары , по башкирски ни чего не понимаем ! А ведь практически все из аскинского , бураевского,балтачевского, татэшлинского, янаульского районов!
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Я татарин,а не татароязычный башкир.И я горжусь тем,что я татарин.Удивляюсь,когда грамотные,солидные люди в Янаульском районе создают местный Курултай башкир и со всех трибун говорят,что мы башкиры.
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  • Irek Tattarich 12 апр
    В моём родном Янауле ещё и главу рода Уран назначили. Это бывший чиновник Янаульской администрации ещё при советах Фарит Зиевич Минязев. В наших краях и Юго-Востоке Татарстана тишайший Юлдашик Юсупов суетиться очень, ну и в общем их команда человека в безрукавочке с БСТ Салавата Хамидуллина. Пока руки не доходят разобрать их ковыряние в нашей истории по их по стахановски наструганным томам "История башкирских родов". Интересно до своих ысын баширских родов они всё же дойдут? А то ведь та их кормушка, который "злые" языки называют фонд "Украл" уже ведь пощипала АФК "Система", что даже по строительству мечети "имени" Рахимова возникли сложности.
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    Анонимно 12 апр
    Меня терзают смутные сомнения,что этим "якобы башкирам"доплачивают.Есть местный глава Курултая башкир-Яхин Рафаэль.Так мы с ним на одном языке говорим,родом оба из соседних деревень.Но он башкир,а я татарин.Абсурд.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Так мы с ним на одном языке говорим,родом оба из соседних деревень.Но он башкир,а я татарин.Абсурд.
    +++++++++++++++++++++
    У меня есть двоюродная сестрёнка, которая со смехом сказывала, что у них в семье был интернационал. Мама, папаи страший брат татары, а она по паспорту была башкиркой.

    Земляк, живешь в Янауле? А я брат водителя автобуса в Янауле Ралифа. Правда он сейчас с автобусников ушёл.
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Ралифа знаю.Много лет в АТП проработал водилой,где-то год или чуть поболее возит нефтяников тоже на автобусе.
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    Анонимно 12 апр
    И Минязев Фарит,и Яхин Рафаэль-бывшие номенклатурные работники,с тех времён ещё прикормленные.
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  • Анонимно 12 апр
    Удивительное невежество.
    Вы можете называть себя кем угодно, монголо-татарами, булгарами и кем-то еще, но происхождение населения восточного Татарстана и северо-западного Башкортостана можно отследить через переписные документы 19 - начала 20 вв. Там указано все четко. Пресловутая "башкиризация" - это возвращение исторической памяти и дань уважения предкам башкир, потерявших свои корни в советской время. И диалекты общего кыпчакского языка тут вообще не играет никакой роли.
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