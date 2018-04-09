«Это неправда, что северо-западным башкирам татарский язык навязали»
Интервью ветерана политики Башкортостана профессора Рината Гатауллина об особенностях своих северо-западных соплеменников и языковой политике Уфы
Почетным гостем проходившего в Казани II Всероссийского форума татарских краеведов стал ветеран башкирской политики доктор экономических наук Ринат Гатауллин. Профессиональный экономист, он еще в перестройку был в числе руководителей Госплана Башкирской АССР. Затем работал заместителем министра экономики и министра труда и соцзащиты Башкортостана. На его долю выпал сложный этап перехода к рыночной экономике. Был депутатом Госсобрания-Курултая — высшего законодательного органа республики. С конца 90-х годов профессор Гатауллин — непримиримый критик языковой и национальной политики официальной Уфы. В настоящее время он возглавляет общественное объединение «Курултай северо-западной Башкирии». О том, какую роль играет этническая группа северо-западных башкир в татаро-башкирских отношениях и как обстоят дела с татарским языком в Башкортостане Ринат Гатауллин рассказал в интервью «Реальному времени».
«С востока реки Ик также живет коренное татароязычное население»
— Ринат Фазлтдинович, вы сейчас возглавляете организацию «Курултай северо-западной Башкирии». Какие цели преследует эта организация? Почему этнической группе северо-западных башкир потребовалась своя общественно-политическая сила?
— Мы исторически являемся потомками ногайских племен, которых после присоединения к России закрепили за башкирским сословием. До революции именно мы были самой заметной частью башкир и большинство башкирских исторических деятелей является именно северо-западными. Среди них нужно назвать клан Сыртлановых, из которых вышло много выдающихся военных и политических деятелей. Еще один знаменитый клан Нугайбековых, из числа которых вышел бывший представитель президента Татарстана в Москве Назиф Мириханов. Мы тоже имеем отношение к этому клану, являемся родственниками и всю жизнь прожили на территории, где жили наши предки.
У нас большинство деревень смешанные: есть татары, есть башкиры. Но кладбища у нас разные. И внешность разная, но язык один и культура одна. Поэтому, осознавая наши исторические отличия, мы — потомки кочевников, но мы являемся той группой, которая очень сильно связана с татарами. И будущее нашей культуры и самосознания очень сильно связано с татарами, Татарстаном и татарскими общественными силами. Мы создали общественную организацию для защиты прав татарского языка в Башкортостане, потому что определенные силы всегда говорил нам: «Ваш язык должен изучаться к западу от реки Ик». Мы отвечаем: «Нет, с востока реки Ик также живет коренное татароязычное население».
Мы всегда требовали равенства внутри башкир. Чтобы не было разделения на башкир первого сорта — юго-восточных и второго сорта — северо-западных. Чтобы все башкиры были равны, несмотря на язык, и каждый говорил на своем языке.
«Мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами». Фото Максима Платонова
Кул Гали, Тукай, Джалиль и Галимджан Ибрагимов — общее наследие
— На каком языке говорят северо-западные башкиры?
— Это татарский язык, но местные диалектные формы сохранились. Много слов ногайского происхождения и в этой части есть с казахами определенное сходство. У нас больше «җэ» говорят, чем у татар. Но мы считаем Габдуллу Тукая, Галимджана Ибрагимова и Мусу Джалиля своими. На этом основании некоторые восточные башкиры начинают считать их башкирами. Говорят, что даже Кул Гали не татарский, а башкирский поэт. На самом деле — это общее для нас наследие. Мы не делаем разницы между татарами и западными башкирами.
— Кроме языка, чем северо-западные башкиры отличаются от юго-восточных?
— Отличия исторические. Если копать вглубь, то даже у Ибн Фадлана можно найти две разные группы тысячу лет тому назад. Мы по генетике отличаемся, по языку и культуре. И вот они хотят, чтобы мы сменили язык. Этого не будет, потому что наши деды говорили на этом же языке. Они утверждают, что татарские учителя навязали нам татарский язык — это неправда. Потому что у меня столетняя тетя умерла в 1970 году. Я спросил ее о том, на каком языке говорил мой дед, который родился в 1840 году и который в школу не ходил. Так вот она сказала мне, что мы все говорили на татарском языке. И сама она говорила по-татарски лучше, чем я.
— Но самосознание было башкирское?
— Когда она умирала, то очень сильно хотела, чтобы ее похоронили на башкирском кладбище. И когда в деревне проводили кулачные бои между башкирами и татарами, ее сыновья, будучи по отцу татарами, всегда выступали на стороне башкир. Она их исподтишка воспитывала как башкир.
«При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде». Фото kremlin.ru
«Полное игнорирование интересов татар и татароязычных башкир продолжает существовать»
— Как северо-западные башкиры представлены в республиканских органах власти?
— Сегодня влияние у юго-восточных, но есть и северо-западное лобби, но они боятся говорить. Многие, кто татарской национальности, испугавшись, пытаются скрывать свое национальное происхождение, прикидываясь башкирами. Я называю их криптотатарами. Их очень много.
— Вы много лет проработали в органах исполнительной и законодательной власти Республики Башкортостан. В чем разница между политикой Рахимова и Хамитова по национальному вопросу?
— При Муртазе Рахимове было полное беззаконие, полное игнорирование федеральных законов, конституции, в том числе и по части межнациональных отношений. И это было неприкрыто. Издевательские оценки в адрес татар звучали из его уст везде. И в кабинете он мне это говорил, а я ему возражал. Сегодня таких диких форм нет, но полное игнорирование интересов татарской части населения и татароязычных башкир продолжает существовать.
— Как проявляется дискриминация татароязычных башкир?
— У нас нет своего телевидения, нет своей школы и даже книгопечатания нет. Нет газет. Живем в условиях, которые ниже, чем у африканских племен. Но мы прекрасно знаем, что в 1914 году в Российской империи на татарском языке издавалось книг и журналов, больше, чем на украинском языке и на языках других нерусских народов — в пять раз больше. Получилось, что социалистический период — это подавление татарского. Вот это казанские ученые почему-то не отмечают. Хотя я им много раз говорил.
«Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно». Фото Максима Платонова
«Даже Рахимов говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного»
— Есть ли у татароязычных жителей Башкортостана возможность маневра на муниципальном уровне, где татароязычные составляют большинство?
— Конечно, когда нет никаких выборов и фактически существует принцип назначения, то муниципальные служащие на интересы местного населения не смотрят. Встречаются такие люди, которые душой радеют. Некоторые раздают книги, которые издал Камиль Аблязов учителям. Конечно, они сами получали их бесплатно, а раздают как подарки от муниципального образования. Хорошо, что хотя бы так.
— Чью сторону занимают существующие в республике мусульманские структуры? Отстаивают интересы татароязычных граждан или следуют за политикой властей?
— У меня была дискуссия по этому поводу в 1991 году с нынешним верховным муфтием России (Талгат Таджуддин, — прим. ред.). Я ему задал вопрос, почему твоя паства ничего не знает про твоих предшественников, в том числе про Ризу Фахретдинова. Почему вы не рассказываете про их жизнь и творчество. Получается религия не несет свет, а только отвлекает от земных проблем? Он говорит: если она отвлекает от пьянства, то нам этого достаточно. Его позиция: религиозное просвещение — не мое дело.
— Каков на ваш взгляд оптимальный вариант устройства Башкирии, чтобы комфортно чувствовли себя все общины?
— Прежде всего надо обеспечить честные выборы. И согласно закону, всякую фальсификацию рассматривать как уголовное преступление. Другого механизма нет. Когда будут честные выборы руководителей республики и всех уровней власти, тогда решится вопрос. Даже Рахимов в 2003 году говорил, что он выступает за придание татарскому языку статуса государственного. Потом испугался.
комментарии
Часто слушаю местное радио и становится смешно и горько. Ведущий ведет передачу по заявкам, принимает звонки слушателей. Ведущий говорит на государственном, башкирском, если так можно сказать, то есть меняет букву "с" на "х", и прочие фишки... А все звонящие радиослушатели обращаются только на татарском. И это так диссонансно звучит!
А потом нам рассказывают о башкирах западнее Уфы!?
Затеянная в конце семидесятых прошлого столетия «башкиризация» татарских школ в БАССР, несомненно, негативно отразилось на татарском языке. И ведь на башкирском языке тоже. Поясню примером, частным, но очень обобщающим ситуацию. Моя тогда будущая супруга как раз по тем временам с 1978 по 1980 гг. поработала, было, учительницей английского языка в селе Ямады нашего Янаульского района БАССР. Разнарядка в школу на изучение башкирского языка пришла, а учителя, специалиста нет. Так поставили тогда в школе преподавателем этого языка приезжую в это татарское село пионервожатую башкирку. Ну, какому качественному башкирскому языку могла научить она, не имея соответствующего филологического образования. Я уж без знака вопроса. Есть другой вопрос, не она ли, эта пионервожатая сумела почти тотально обашкирить татарское село Ямады? По переписи 2002 года в селе нарисовался почти этнический монолит, в 85% башкир. Другой вопрос, но уже не шуточный, зачем, и для чего надо было затевать ту пресловутую «башкиризацию» татарских школ, и ведь, причём тогда во главе БАССР стоял татарин Мидхат Закирович Шакиров? И к слову, напомним, тогда же, по переписи 1979 года татар просто тупо и нагло, не побоюсь последних слов, понизили в численности. Подозревать, что всё это было личной инициативой М.З. Шакирова, это сверх человеческого понимания, т.е. таковое просто не могло быть по определению.
И ведь старались тогда не только в «башкиризации» татарских школ, но и в «башкиризации» татарских учеников русскоязычных школ тоже. Я окончил школу №79 города Янаула, что на самом севере Башкортостана, где мы ученики подписывали свои тетрадки и дневники «Средняя школа №79 Горьковской железной дороги». Т.е., она была не республиканского подчинения, и нас обошла сия чаша. А ведь другие школы нет! Опять же пример моей супруги. Она училась в школе №3 нашего города, и пред получением ею паспорта к ним домой пришёл классный руководитель, уговаривать её маму, чтобы дочь по паспорту записалась башкиркой. Мол, де и поступать на дальнейшую учёбу дочери надо будет, и всяк другое разное стал сказывать. Моя тогда будущая теща, эбий по-татарски в наших краях, очень образно и доходчиво объяснилась с преподавателем, при этом сославшись на отца своей дочери, татара, уроженца Сабинского района ТАССР, который тогда был в командировке. А между тем, она сама была урождённой деревни с более чем говорящим названием Татарская Урада нашего Янаульского района БАССР. К слову, в этой деревне в Башкортостане по переписи 2002 года к уже только 28% татар, подрисовали 39% «башкир». А вот с соседней Вотской Урадой по этой переписи никак такое не получилось, там ведь ранее практически не было татар, и по переписи 2002 года там сохранился удмуртский монолит в 95%.
И всё же я здесь «статистику навожу» не на примерах своей супруги, и не на примере только её школы, это было и по школе №2 нашего города. И ведь, даже получалось, уговаривали иных. Например, одна моя двоюродная сестренка, окончившая эту упомянутую школу, сказывала, что при отце и маме татарах, и даже таковом родном старшем брате, она по паспорту была башкиркой.
Примеров тому по школам премного, но были и другие примеры. Живёт здесь в Москве мой земляк из нашего Янаула, встречаемся, бывает, так он рассказывал, что возвратившись в наш Янаул после армии, при получении паспорта, указав в анкете свою национальность татар, он получил сей документ с отметкой «башкир». Ему месяц понадобился, причём с привлечением родственников, чтоб исправить такую «оплошность» паспортистов. А ведь многие на такой «пустяк» как отметка в пятой графе паспорта не обращали внимания, или даже просто соглашались с этим. Ведь тот же аргумент классного руководителя моей супруги, что если поступать учиться надо будет, то пятая графа в паспорте при этом может, окажется «неправильной», весьма весомый. А были и другие аргументы, и другие причины по которым эта пятая графа паспорта обашкиривалась.
И ту пятую графу в паспорте отменили, и супруга моя с «неправильной» отметкой в этой графе своего паспорта закончила в 1978 году Бирский педагогический институт, однако наступили другие времена, но татарские проблемы с постперестроечных времён, с обретением Башкортостаном суверенитета, только усугубились.
К слову, у нас сейчас в Янауле местное радио, и телевидение теперь преимущественно только башкирское и русское. А вот местная газета «Янаульские зори» выходит только на русском и татарском языках. Читать ведь на башкирском языке некому, если только немногочисленным приезжим.
Вы не знаете нас, нашей истории. Вам не следует рассуждать о башкирских народах. Численное превосходство татар не делает вас превосходной нацией. Успокойтесь и занимайтесь своими внутри этническими вопросами, наверняка такие есть.
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Господин хороший, вот к этому Вашему "геноциду" башкир:
https://irek-tattarich.livejournal.com/97583.html
https://irek-tattarich.livejournal.com/97900.html
Не геноцид это был, а сдутие башкирского демографического пузыря. В нынешнем Башкортостане это тоже будет. Было по переписи 1989 года, но с переписью 2002 года, очень расстарались, просто очень рьяно целыми населёнными пунктами переписывали татар в башкиры. Однако перепись 2010 года показала, что сдутие вновь началось, но это ещё никак не вечер.
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Материал очень даже, если не сверх, лойяльный. А вы уже кидаетесь авторам материала. Тишковы-дугины состряпали из вас фашистов башкирских, т.е. башистов. Которые, видя их крышевание, совсем потеряли разум.
Чтобы нормально жить в одной республике, нужно, наверное, притереться как-то другк другу: уравнять права. Т.е. чтобы не было причин оставаться недовольными друг от друга. Но, как я смотрю, пока до этого далеко.
Имейте в виду, ныне не 13-й или 15-й века. Поэтому, или живем в равноправии и довольными друг другом, или вспомнив государственные решения о референдуме, тихо-мирно расходимся.
Вот исходя из этих соображений и готовиться нужно к последующей фазе жизни в республике.
Имейте в виду еще и то, что нет и не знающих, и тем более и дураков.
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 20 707 42 859 232 869 140 928 -91 941
тептяри 14 836 64 866 53 448 52 509 -939
мещеряки 9 482 18 433 45 079 51 310 6 231
татары 1 025 17 287 107 792 90 505
Белебеевский уезд
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 17 237 36 577 202 550 87 704 -114 846
тептяри 119 40 946 85 162 48 514 -36 648
мещеряки 4 614 12 817 19 597 5947 -13 650
татары 26 741 38 232 207 311 169 079
Уфимский уезд
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 8 445 20 102 96 421 18 585 -77 836
тептяри 4 185 17 550 25 676 25 448 -228
мещеряки 12 044 24 946 39 732 33 932 -5 800
татары 535 1 182 47 688 46 506
Но я думаю, что некоторые непонимания есть, но они идут в основном из за вмешательства тех же дугиных-тишковых, да от неумных чиновников. Народ, думаю, ладил бы между собой. К тому же в прошлом, не только татары и татароязычные башкиры, но и татары и юговосточные башкиры, т.е. "ысын башкорттар" также жили между собой хорошо, как братья.
Таблица 8.
Диалекты 2010 г.
Куваканский 159605
Юрматинский 295661
"Северо-Западный" 629027
Если же даже объединить численность башкир с куваканским и с юрматинским диалектами, их общая численность на селе будет всё же поменьше, 455 266 человек, что в 1,38 раз меньше говорящих на «северо-западном» диалекте, близком, если не сказать большего, татарскому языку. Но ведь даже, не некоторому обобщенному башкирскому языку, основанному на этих двух диалектах куваканском и юрматинском, объявляется нам татарам и северо-западным башкирам обязательность изучения башкирского языка. А языка, основанного преимущественно на местечковом куваканском диалекте, распространённость которого на селе по нашим оценкам определяется всего лишь численностью в 195 555 человек, и это в 3,22 раза меньше распространённости «северо-западного» диалекта.
Если кто постарается, и просчитает к нашим оценкам по распространённости диалектов, ещё и городское население будем только благодарны. Но соотношения эти, скажем с полной уверенностью, в этих разах будут еще большими.
И так получается, что значительному большинству татаро-говорящего или даже пусть, говорящего на «северо-западном» диалекте башкирского языка, населению Башкортостана навязывается обязательность изучения башкирского языка именно на этом самом местечковом куваканском диалекте.
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Действительно, в 2010 г. , в связи с заменой татарофобского президента РБ на якобы "демократического" Хамитова, заклёванные татары всколыхнулись и решили, надо полагать, дать отпор чиновникам - нарушителям законов. Но не тут-то было. Из Башстата ценитель справедливости и законности инкогнито сообщал
нам в ТОЦ РБ, что в декабре все данные переписи будут пересматриваться и испаравляться. И мы, члены ТОЦ были вынуждены несколько раз пикетировать это здание.
Но, несмотря на это, госслужащие в нарущение закона таки сделали свое черное дело. Т.е. и в этот раз преступные чиновники в законе смогли сотворить свое беззаконие.
А башисты же, зная что данные переписи обманные, продолжают твердить тот % народов в РБ, который крутится официально.
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Кадерле не надо упрощать, да в общем-то и Рахимова демонизировать
По переписи 2010 года маятник её результатов качнулся, хотя пока и незначительно, обратно, в пользу татар. Но не из-за того что Муртазу Губайдулловича тептяром, тибеу, тибелеу сделали, это же произошло только пред самой той переписью. Ещё и вся королевская рать была на местах, да и процесс на заданный результат уже был запущен. Например, в преддверии переписи 2010 года, тогдашний госсоветник президента РБ Сергей Лаврентьев озвучил было слова, что согласно переписи 1897 года «по всей Уфимской губернии, в составе которой тогда были Златоустовский, Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и Мензелинский уезды, 41% населения говорил на башкирском, 8,4% – на татарском, 1% – на мишарском и 1,8% – на тептярском языках». И с прозрачной, как слеза претензией объявил: «Эти показатели очень близки к совокупному показателю численности башкир и татар в современной Башкирии». Да, аппетиты были большими, так ведь и усилия тогда были превеликими. И если таких оракулов не миллионы, и не тьмы, и тьмы, но ведь уже премного, и множатся они. К сказанному ещё можно добавить, что и назначенный тогда главой республики Р.Х. Хамитов сам сразу же «обашкирился».
А произошло это как раз потому, что самим татарам надоела эта вытворяемая в республике хабантуйность, и думается, можно с уверенностью сказать, что это ещё не вечер.
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Ню, Ню, Анонимный, но кичливый товарищ.
Я Вам землячок слова покойного Амира Мурзагуловича Юлдашьаева приведу: «Среди определенного круга татарских и башкирских интеллигентов вой и стенания с одной стороны, и шумный восторг с другой по поводу результатов переписи населения 1989 года длились более десяти лет. Что их ожидает в ближайшее время? Успокоят¬ся? Продолжат в том же духе? Поменяются местами? Это зависит от итогов переписи 2002 года, которые должны появиться в самое ближайшее время» [18, с.47]. Юлдашбаев А.М. Кому нужен "татаро-башкирский вопрос?" – Уфа: Принт+, 2005. – 128 с.
И ведь отыграли в Башкортостане тогда по переписи 2002 года, причём с очень большой лихвой, татар не, просто понизили по численности, а «низвели» со второго на третье место, а башкир «подняли» на второе место.
Землячок, с чего нкекоторые такие как Вы очень кичливые?
Там родился и вырос ( станция Янаул) великий татарский певец Радик Гареев. Множество творческих людей вышло оттуда. И еще выйдут и покажут себя новые татарские таланты.
Нет в Янаульском районе башкир, кроме присланных учительниц. Но есть пробашкирская руководящая верхушка, которая и стала верхушкой , поправ интересы татар.
По Башкирии идёт повальная башкиризация татар. Кто дал башкирам такое право, за какие заслуги?
И чем провинились служивые татары, обозначенные производным "башкалар" (особенные), имевших казачьи привилегии за службу по охране границ, что их вместе с территориями оторвали от Казани и приписали к "башкалар"га?
Литературный язык надо изучать в университете, а его в Аскинском районе, к сожалению, нет. А где он образец?
Мы, татары, академиев тоже не кончали, за исключением некоторых. Главное , чтобы язык был богатый и воображение хорошо работало. Остальное приложится.
Там родился и вырос ( станция Янаул) великий татарский певец Радик Гареев. Множество творческих людей вышло оттуда. И еще выйдут и покажут себя новые татарские таланты.
Нет в Янаульском районе башкир, кроме присланных учительниц. Но есть пробашкирская руководящая верхушка, которая и стала верхушкой , поправ интересы татар.
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Талгат Нигматуллин из нашего Янаульского района, а Радик Гареев учился в паралелльном классе с моей супругой. Да, много чего ещё можно сказать за мой родной Янаул и наш район. Однако не стоит категорично утверждать, что вообще нет башкир в наших краях, пашпортные то, во всяком случае есть. А вот башкироговорящие встречаются редко, ну почти как в музее. Однажды по приезду в Янаул пошли мы с мамой на базар. И перед входом в мясной павильон, она мне говорит: «Ит алганда улым, тыгнале сатучыны, шундый матур башкортча сюляша (Когда будем покупать мясо сынок, послушай продавщицу, она так красиво говорит по-башкирски)». И действительно было так, и речь её башкирочки лилась как журчащий горный ручеек. Я всё же мало участвовал в разговоре, а мама моя без этого никак. Уже даже со второй встречи, ей понравившийся человек, обязательно становился большой эзнаком, и как с ним не поговорить, и без меня они вообще надолго бы заговорились. Разговаривали же они, совершенно не «спотыкаясь» в не понимании друг друга. Я тоже хорошо понимал гостью, вот только не запомнил я тогда откуда она, эта башкирочка была.
А всё же зачем нам татарам в Башкортостане навязывается башкирский язык на мало распространёном кувакаканском диалекте?
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А Вы не слышали про ботоклар, они локализованы как раз близко к вашему району.
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Энтот туварищ в чем-то видать преуспел, а в политике-политологии остался на нуле...
Про дугиных-тишковых не шлышал, не ведает. И не знает, что большевики в 20-х годах еще с большим умыслом Уфимскую губернию спецмально присоединили к Башкурдистану З.Валиди, и оставив многочисленных татар, проживающих в Уфимской губернии оставили в обшей Башкирии бесправными, чтобы сотворить из недавних братьев татар и башкир нынешних практически врагов (почитайте труды профашистского"ученого Дугина, и Тишкова, который дробил татар до ста-двухсот имён).
Башисты, это поддавшиеся их идеологии башкиры. Они, эти башкиры, находятся уже много лет под их крышеванием.
Живут татары-типяры, мишары. Есть марийцы, удмурты.
В 1980 году в мишарской деревне начали учить детей на башкирском языке. В 1988 году остановились, на время, до времен "открывашки " Рахимова.
Сам отучился по-башкирски 8 лет.
Помню, когда мы учились в первом классе, гдет-то в марте, приехала "проверка" из Уфы. Спрашивают у учительницы , как мы осваиваем язык, как у нас со звуками , которых нет в татарском языке (к, г, з, с , с"хвостиками")
Ответ учительницы : "С этими звуками проблем нет, научились. Большая проблема со звуком "Ч" ")))))
Еще помню как паспорт получал . Это уже 1990 год. Паспортистка заполняет паспорт и спрашивает : "Национальность же "башкир" пишем? " Я говорю: "Мин татар", Она :" А как в институт в Уфе поступать собираешься? Татары не коренной народ считаются, не пропустят." Я : "Я в Свердловск еду. "
Она: " Аллага шокер , бер бала булсада "татар" булды буген".
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У меня есть двоюродная сестрёнка, которая со смехом сказывала, что у них в семье был интернационал. Мама, папаи страший брат татары, а она по паспорту была башкиркой.
Земляк, живешь в Янауле? А я брат водителя автобуса в Янауле Ралифа. Правда он сейчас с автобусников ушёл.
Вы можете называть себя кем угодно, монголо-татарами, булгарами и кем-то еще, но происхождение населения восточного Татарстана и северо-западного Башкортостана можно отследить через переписные документы 19 - начала 20 вв. Там указано все четко. Пресловутая "башкиризация" - это возвращение исторической памяти и дань уважения предкам башкир, потерявших свои корни в советской время. И диалекты общего кыпчакского языка тут вообще не играет никакой роли.