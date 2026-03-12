Пассажиры аэропорта Казани застряли из-за массовых задержек рейсов

Рейс в Москву перенесли на сутки

Фото: Реальное время

В международном аэропорту Казани задерживаются 17 рейсов на вылет и прилет. Соответствующая информация отражена на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, рейс в Барнаул, который изначально должен был вылететь в 00:40, перенесен на 13:45 — задержка составит более 13 часов. Рейс в Санкт‑Петербург, запланированный на 08:25, вылетит только в 15:00. Его объединили с другим рейсом №4250. Особенно критична ситуация с вылетом в Москву: рейс задерживается почти на 13 часов и состоится лишь на следующие сутки — 13 марта в полночь.

Кроме того, задержаны рейсы в Краснодар, Сочи, Калининград и Красноярск. Пассажиры, направляющиеся в Краснодар и Калининград, ожидают вылета с задержкой около 9 часов, а пассажиры рейса в Сочи — с опозданием в 11 часов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо этого, задерживаются и рейсы на прилет в Казань. Рейс из Сочи, который должен был прибыть сегодня в 13:55, прилетит в столицу Татарстана только в 01:00. Рейс из Краснодара, запланированный на 21:00 сегодняшнего дня, также прибудет лишь в 01:00.

Рейс из Хургады, ожидавшийся в 09:00, прибудет в Казань только в 00:00. Рейс из Москвы, который по расписанию должен приземлиться в 22:20, прилетит лишь завтра — в 10:55. Кроме того, задерживается рейс из Калининграда: вместо 23:00 сегодняшнего дня он прибудет только в 08:30 завтрашнего утра (задержка составит 9,5 часа).

Рената Валеева