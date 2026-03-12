В Татарстане средняя цена б/у авто выросла на 5%, но некоторые модели подешевели

Цены на подержанных «китайцев» также подскочили почти на 5% и впервые превысили 2,2 млн рублей

Фото: Рената Валеева

В феврале средняя стоимость подержанных автомобилей в Татарстане увеличилась на 4,9% относительно предыдущего месяца и достигла 1,6 млн рублей. При этом объем предложения в сегменте с пробегом не старше 15 лет сократился на 4% месяц к месяцу. Об этом «Реальному времени» рассказали в «Авто.ру Бизнес».

Меньше всего выросла средняя цена отечественного авто — всего на 1% к показателю января, до 729 тыс. рублей. Средняя стоимость иномарки (без учета «китайцев») увеличилась на 3%, достигнув 2,4 млн рублей. Цены на подержанные китайские авто подскочили почти на 5% и впервые превысили 2,2 млн рублей.

На фоне общего удорожания некоторые популярные модели в регионе, напротив, подешевели. В числе лидеров снижения цен:

Citroen C4 (-8,7%, до 530 тыс.);

Audi A4 (-8,6%, до 1,39 млн);

Mazda 3 (-6,7%, до 910 тыс.);

Volkswagen Jetta (-5,3%, до 1,15 млн);

Lada 2121 (-5,3%, до 493 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что рост цен на вторичном рынке Татарстана происходит на фоне увеличения доли китайских автомобилей в общем объеме предложения по стране. По данным аналитиков, в феврале 2026 года она достигла 7% против 4% годом ранее.

В феврале 2026 года в России продали 78 685 новых легковых машин. Это на 3% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го.

Рената Валеева