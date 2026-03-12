ФСБ задержала агента украинских спецслужб, который планировал теракт против военнослужащего в Крыму

Мужчина занимался сбором разведданных: он фотографировал военные самолеты, вертолеты и другую технику

Фото: Артем Дергунов

ФСБ предотвратила в Крыму теракт в отношении российского военнослужащего. Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, преступление готовил местный житель по заданию украинских спецслужб.



Задержанным оказался 39‑летний житель Севастополя. Он установил и поддерживал контакт с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.

В ФСБ пояснили детали планируемого преступления: «Он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ путем закладки под его автомобиль самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения в Севастополе тайника со взрывным устройством фугасного действия, инструкцией по сборке СВУ, номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего, а также обозначил дату совершения подрыва».

Кроме подготовки теракта, мужчина занимался сбором разведданных. По его словам, с начала СВО он фотографировал военные самолеты, вертолеты и другую технику, а также фиксировал передвижение личного состава на территории Крыма — в Евпатории и Севастополе.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту) и ст. 275 УК РФ (госизмена). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Рената Валеева