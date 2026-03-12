Володин включил Татарстан в топ регионов по объему платежей за патенты мигрантов

Иностранные работники с патентами заплатили 172 млрд рублей НДФЛ, что на 39% больше, чем в 2024 году

В 2025 году иностранные работники с патентами заплатили 172 млрд рублей НДФЛ, что на 39% больше, чем в 2024-м. Наибольший размер платежей зафиксирован в том числе в Татарстане. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Всего в прошлом году иностранцы оформили 2,3 млн патентов для работы в России — на 9% больше, чем в 2024 году. Среди регионов‑лидеров по объемам налоговых платежей оказались Москва, Санкт‑Петербург, Татарстан, Московская, Ленинградская и Свердловская области.

— Рост показателей говорит о выводе из тени трудовой миграции, — отметил Володин. Он добавил, что это стало возможно в том числе благодаря федеральным законам в данной сфере: с 2024 года их принято 22.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По данным Росстата, в четвертом квартале 2025 года Татарстан занял пятое место в России по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов. Регион обеспечил 2,2% от общего числа мигрантов в стране, численность которых составила 201,6 тыс. человек. Лидером по привлечению иностранной рабочей силы стала Москва с долей 26,4%.

Рената Валеева