«Мы всем рекомендуем распечатывать электронные билеты и предъявлять их на бумажном носителе»

Данная рекомендация дается в целях «страховки», если с телефоном не все в порядке

Фото: Динар Фатыхов

«В центре Москвы сейчас ограничен мобильный интернет»

Накануне московские театры попросили жителей и гостей столицы распечатывать электронные билеты. Причина данной меры — проблемы с интернетом в Москве. Такие рекомендации опубликовали в соцсетях Театр им. Евгения Вахтангова, Театр Ермоловой, МХТ им. А.П. Чехова, Малый театр, Театр Моссовета и Кремлевский дворец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В центре Москвы сейчас ограничен мобильный интернет. Wi-Fi тоже работает с перебоями. Поэтому: открыть билет онлайн в почте или в личном кабинете на входе в Театр Вахтангова не получится. Решить проблему полностью вам подвластно и очень просто: электронные билеты можно распечатать заранее и взять с собой (самое простое). Также можно скачать билеты и сохранить файлами на телефон, — говорится на сайте одного из московских театров.

В театре Вахтангова также отметили, что если зритель выбрал второй вариант, то ему следует сохранить билет именно в память устройства, а не в облачное хранилище. Только в таком случае он сможет достать билеты без интернета.

«Мы всем рекомендуем распечатать электронный билет на всякий случай»

В театрах Казани просят печатать электронные билеты, но не из-за сбоев интернета. Об этом «Реальному времени» сообщил оператор техподдержки по вопросам приобретения билетов.

— Вы немножко неправильно понимаете. Мы всем рекомендуем распечатывать электронные билеты и предъявлять их на бумажном носителе, потому что только они (бумажные билеты, — прим. ред.) дают стопроцентную гарантию прохода, — объяснили изданию.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Оператор подчеркнул, что бывают ситуации, когда люди предъявляют штрих-код с разбитого экрана телефона или пленка на экране потертая. В таких случаях, по его словам, сканер может не считать ваш билет.

— Именно поэтому мы всем рекомендуем распечатать электронный билет на всякий случай. Если телефон в хорошем состоянии, то покажите его, а если нет, то достаете из кармана дополнительную «страховку» в виде бумажного носителя и приставляется к устройству — 100% проходит, — объяснил оператор техподдержки.

Никита Егоров