На «Госуслугах» появилась возможность жаловаться на коллекторов

Среди причин для обращения указаны угрозы, ругань и оскорбления, оказание психологического давления и звонки в недопустимое время

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры сообщило о запуске на портале госуслуг возможности подать жалобу на неправомерные звонки и СМС от кредитора или его представителя — в том числе от коллекторов. Новая услуга доступна как россиянам, так и иностранцам.

— Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней, — сказано в сообщении ведомства.

Подать жалобу вправе несколько категорий граждан: сам должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К числу нарушений, на которые можно пожаловаться, относятся: разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань и оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время (с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные), частые звонки и сообщения.

По состоянию на 1 декабря 2025 года жители Татарстана должны банкам 462,8 млрд рублей. Причем 7,6% от этой суммы (35,1 млрд) — просроченная задолженность.



Рената Валеева