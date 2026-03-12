В Казани из-за повреждения контактной сети встали четыре трамвайных маршрута
Это коснулось маршрутов №3, 5, 5а и 7
В Казани из-за технической неисправности временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №3, 5, 5а и 7.
Как сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», причиной остановки стало повреждение контактной сети в районе трамвайного кольца «Петля Глазунова».
В настоящее время на месте происшествия работают аварийные бригады предприятия.
Накануне в Казани также временно прекращали работу маршруты №1, 5, 5а и 7. Однако тогда причиной транспортного затора стала не техническая неисправность, а дорожно-транспортное происшествие с участием трамвайного вагона, зафиксированное на улице Поперечно-Базарной.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».