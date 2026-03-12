Глава экономической полиции Татарстана не комментирует дело Шевыревых

По его мнению, вопросы в части оперативных проверок нужно задавать сотрудникам СК

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня на брифинге в МВД Татарстана журналисты просили начальника УЭБ и ПК Рафаэля Усманова прокомментировать работу подчиненных по делу ВИП-дорожника Татарстана Станислава Шевырева. Он отказался с формулировкой: «В интересах следствия», передает с заседания журналист «Реального времени».

О привлечении оперативников экономической полиции с расследованию стало известно на последнем заседании по продлению меры пресечения руководителю компании «Волга-Автодор». Там засветили информацию о движении по счету организации, причем следователь СК отметил — в рамках расследования дела о покушении на сноху обвиняемого Ирину Шевыреву силовики ищут новые факты преступной деятельности группы причастных к этому нападению.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отвечать — коснулись ли оперативные проверки старых и новых объектов «Волга-Автодор» и аффилированных компаний по госконтрактам — Усманов сегодня не стал.