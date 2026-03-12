Новости общества

12:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта

09:52, 12.03.2026

Тогда же завершит сезон переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые

Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта
Фото: Динар Фатыхов

Ледовые переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые и Казань — Верхний Услон завершат работу в текущем сезоне 15 марта.

Согласно информации, опубликованной в Telegram‑каналах обеих переправ, движение по ледовым трассам будет доступно до 12:00 указанного дня.

После полудня переправы официально закроют сезон.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также