Ледовая переправа Казань — Верхний Услон закроется 15 марта
Тогда же завершит сезон переправа Зеленодольск — Нижние Вязовые
Ледовые переправы Зеленодольск — Нижние Вязовые и Казань — Верхний Услон завершат работу в текущем сезоне 15 марта.
Согласно информации, опубликованной в Telegram‑каналах обеих переправ, движение по ледовым трассам будет доступно до 12:00 указанного дня.
После полудня переправы официально закроют сезон.
