Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен — МИД подтвердил состояние политика

По данным CNN, Моджтаба Хаменеи получил травмы в первый день бомбардировок Ирана со стороны США и Израиля

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи был ранен, но чувствует себя хорошо.

— Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его, — указал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Трагические события затронули всю семью Хаменеи. В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель отца нового верховного лидера — аятоллы Али Хаменеи. Сообщалось, что он погиб в первые часы военной операции США и Израиля, когда находился при исполнении служебных обязанностей.

Позднее стало известно о смерти супруги аятоллы Али Хаменеи — она скончалась спустя несколько дней после удара из‑за полученных ранений. Также утверждалось, что в результате атаки погибли и другие члены семьи: дочь, зять, невестка и 14‑месячная внучка.



Рената Валеева