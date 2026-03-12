Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненным срокам

Всего такие сроки получили 15 из 19 фигурантов дела

Фото: Динар Фатыхов

Пожизненный срок получили главарь и четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС. Соответствующее решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

— Признать виновными в полном объеме исполнителей Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Мухаммадсобира Файзова*, Саидакрами Рачабализоду* и их пособников, — озвучил судья.



Всего пожизненные сроки получили 15 из 19 фигурантов дела. Еще четверых приговорили к срокам до 22,5 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 149 человек.

Обвинения озвучили для 19 участников террористической группы. Список преступлений включает подготовку терактов, обучение боевиков и незаконный оборот оружия. Из 19 подсудимых 13 человек проходят как непосредственные исполнители, остальные шестеро — как пособники.

В ходе процесса многие фигуранты признали вину, извинились перед потерпевшими и попросили о снисхождении. Однако прокуратура настояла на максимально жестком наказании: для 15 участников группы потребовали пожизненное заключение. Кроме того, гособвинитель предложил лишить российского гражданства тех осужденных, кто получил его не по рождению.

В июле 2025 года стало известно, что четыре человека получили 135 тыс. рублей сразу после нападения. Эти деньги были переведены на банковскую карту Фаридуни*, для того чтобы помочь им покинуть Россию.

Рената Валеева