СМИ: министром здравоохранения Дагестана может стать экс-главврач онкодиспансера Челнов

Бывший главврач Набережночелнинского онкодиспансера Ибрагим Магомедов может занять должность министра здравоохранения Дагестана. Об этом сообщает «РИА Дербент».

Отмечается, что Магомедов является наиболее вероятным претендентом. Еще одним кандидатом на должность министра здравоохранения Дагестана является Зумруд Бучаева, депутат Народного собрания Дагестана, главный врач Республиканского лечебно-консультативного центра косметологии.

Пост главы Минздрава республики накануне по собственному желанию покинул Танка Ибрагимов. Причины его отставки не называются.

Ибрагим Магомедов в 1976 году окончил Дагестанский государственный медицинский институт, а в 1980 году по всесоюзному конкурсу был принят в клиническую ординатуру при кафедре хирургии и онкологии Казанского ГИДУВа.

В 1991 году был приглашен в Челны на должность главного онколога города с перспективой строительства онкологического диспансера. С февраля 2001 года занимал пост главного врача Набережночелнинского онкодиспансера. В настоящее время работает в Дагестане в должности главного врача ГБУ РД «Республиканская клиническая больница».

