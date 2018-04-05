Щедрость авиатора: Казанский авиазавод распродает активы почти на миллиард

Филиал ПАО «Туполев» избавляется от неликвида: незастроенных участков и территорий с заброшенными детскими дачами

КАЗ им. Горбунова выставил на продажу обширные земельные участки, кадастровая стоимость которых превышает 825 млн рублей. Некоторые из них уйдут с торгов вместе со строениями, например, складом кислородной станции, бывшими детскими дачами в Высокогорском районе и еще рядом зданий. Общая стоимость построек оценена еще в 22,4 млн рублей. «Реальное время» выяснило, почему Казанский авиационный завод избавляется от собственности.

В 2018 году — четыре лота на продажу

Филиал ПАО «Туполев» избавляется от ненужных активов, в этом году Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова выставил на продажу четыре лота — земельные участки в черте города, часть из них в Высокогорском районе — комплекс так называемых детских дач. В придачу к некоторым земельным участкам руководство предприятия предлагает объекты недвижимости. По официальным данным на портале ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, — прим. ред.), земельные участки и недвижимость на них относятся к непрофильным активам, в сводный реестр объектов, «подлежащих отчуждению» на 2018—2020 годы, попали несколько территорий. Так, во втором квартале этого года предприятие планирует избавиться от земельного участка в 796 квадратных метров по улице Петра Витера, на продажу его собираются выставить первым. Разрешенное использование — под промышленную площадку. Свидетельство о собственности зарегистрировано летом 2014 года. Кадастровая стоимость — чуть более трех млн 62 тысяч рублей, остаточная стоимость превышает шесть млн рублей. Если первый показатель представляет рыночную стоимость, то второй — разницу, когда из полной стоимости объекта вычитают величину накопленного износа. Очевидно, что участок по улице Петра Витера еще не так «износился», тем не менее на рынке недвижимости земля представляет не такой большой интерес. Нужно отметить, что никаких обременений здесь не зарегистрировано, при этом нужно иметь в виду, что через участок проходят фекальная канализация, сети водоснабжения, электрические сети.

В июле-сентябре авиационный завод собирается распрощаться с комплексом бывшего детского оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара в селе Семиозерка Высокогорского района. В реестре участков он идет как детские дачи в Семиозерке, площадь превышает 23 тысячи квадратных метров. Свидетельство о собственности также было получено летом 2014 года. Распродается все, чему и положено находиться на территории детского лагеря: в перечень попали дачный домик, два строения для обслуживающего персонала, здания кухни, прачечной, столовой, продуктовый склад, четыре спальных корпуса. Все это земли лесного фонда, разрешенное использование — для культурно-оздоровительных целей. Кадастровая стоимость всех объектов вплотную приближается к 8 млн рублям. Земля в населенном пункте давно представляет интерес для любителей загородной недвижимости, поблизости с населенным пунктом уже есть одноименные коттеджные поселки.

Завод собирается распрощаться с комплексом бывшего детского оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара в селе Семиозерка Высокогорского района. Фото prokazan.ru



Генеральный директор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров считает, что этот объект может быть вполне интересным для покупателей, учитывая выгодное расположение, близость воды, наличие загородной недвижимости. Остальные участки, заявленные на продажу, не менее значимые, по его мнению, производственно-складские помещения, которые могли бы разместиться на других землях, также востребованы.

Продажи перед Новым годом

На четвертый квартал этого года остаются продажи двух участков с объектами недвижимости, речь о складах кислородной станции, которыми когда-то пользовалось предприятие. Свидетельство о собственности зарегистрировано летом 2014 года, никаких обременений на участках нет. Планируемая стоимость реализации двух объектов — 9,3 млн рублей. При этом, по официальным данным, все четыре объекта, заявленные к продаже на 2018 год, планируют продать за 11,3 млн рублей. Общая балансовая стоимость оценивается гораздо выше — в 21 млн 440 тысяч 953 рубля.

В общей сложности завод выставил на торги земельные участки по кадастровой стоимости на 825 млн рублей, стоимость построек на этих территориях оценена в 22,4 млн. В отделе по связям с общественностью КАЗ им. С.П. Горбунова, филиале ПАО «Туполев», так прокомментировали предстоящие продажи:

— Выставленные на реализацию объекты являются неликвидными и не заняты в профильном производстве. Речь идет о незастроенных земельных участках и территории с постройками, ранее использовавшимися под оздоровительный комплекс.

На вопросы, на что пойдут вырученные средства и кто уже изъявил желание приобрести какой-либо участок, в пресс-службе комментарии давать не стали.

Брокер, консультант по коммерческой недвижимости Александр Шамов считает, что на объекты с хозяйственными постройками может быть спрос, но нужно смотреть инфраструктуру, которая есть на местах, технологическую базу, коммуникации. Соотношение цена-инфраструктура будет решающим.

— Что касается участка в Семиозерке, то это интересное место, но организовать заново здесь детский лагерь будет сложнее, учитывая последние события, из-за которых требования к безопасности усилились. Нужно посмотреть документы, что и как там можно разместить. Это место с историей, а это уже очень хорошо. Здесь можно было бы организовать популярное место типа клуба, кластера для загородного отдыха, — рассуждает о возможном назначении земли Александр Шамов.

Программу по продаже растянут до 2020-х годов

У ПАО «ОАК», куда в том числе входит филиал ПАО «Туполев» Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова, действует программа по реализации непрофильных активов, которую приняли в декабре 2017 года. За 2018—2020 годы организация планирует получить 1,03 млрд рублей. Всего по стране набралось 209 так называемых непрофильных активов — от квартир и трансформаторных подстанций до незавершенных корпусов и автомобильных дорог.

В документе, утвержденном советом директоров ПАО «ОАК», прописано, зачем решено продавать ненужные объекты: чтобы получить дополнительное финансирование и сократить издержки. По задумке авторов программы, если продажи объектов пройдут, как запланировано, то в том числе это поможет техническому перевооружению и созданию новых производственных мощностей. Избавиться от лишних объектов решили не просто так, а по следам указа президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике».

Объявлений о торгах по поводу татарстанских объектов пока не было.