«Дезактиватор психооружия», Моцарт и Сальери и бал в Вене: оркестр La Primavera отметил «День дурака» капустником
В Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел ежегодный концерт Казанского камерного оркестра La Primavera, приуроченный к Международному Дню смеха, — «День дурака никто не отменял!». Традиционно шуточная театрализованная постановка в исполнении академических музыкантов включала юмористические зарисовки, аллюзии к общеизвестным новостям из «топа Яндекса» и классическую музыку разных веков. Зрители услышали сочинения Исаака Дунаевского, польку «На охоте» Штрауса, часть «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского и музыку Вольфганга Амадея Моцарта.
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