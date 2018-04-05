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«Дезактиватор психооружия», Моцарт и Сальери и бал в Вене: оркестр La Primavera отметил «День дурака» капустником

10:56, 05.04.2018 4
«Дезактиватор психооружия», Моцарт и Сальери и бал в Вене: оркестр La Primavera отметил «День дурака» капустником

В Большом концертном зале им. С. Сайдашева прошел ежегодный концерт Казанского камерного оркестра La Primavera, приуроченный к Международному Дню смеха, — «День дурака никто не отменял!». Традиционно шуточная театрализованная постановка в исполнении академических музыкантов включала юмористические зарисовки, аллюзии к общеизвестным новостям из «топа Яндекса» и классическую музыку разных веков. Зрители услышали сочинения Исаака Дунаевского, польку «На охоте» Штрауса, часть «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского и музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Красиво очень
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  • Анонимно 05 апр
    не могу слушать такие концерты, засыпаю
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    Анонимно 05 апр
    а меня наоборот, будоражит, мурашки аж появляются
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  • Анонимно 05 апр
    Красота! Какой то волшебный мир
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